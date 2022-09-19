Будь-які претензії на Крим отримають належну відповідь, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Кремлі вважають, що окупований Крим є "невід’ємною частиною" РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Крим - невід'ємна частина Російської Федерації, будь-які претензії на російську територію отримають належну відповідь", - сказав він.
Топ коментарі
+78 Red_Sky_On
показати весь коментар19.09.2022 12:53
+65 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар19.09.2022 12:54
+58 Alex Tiger
показати весь коментар19.09.2022 12:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А шо було вчєра?
Вчєра я обосрался...
29 марта ·
Ой ,ви, орки лаптєногі ,
( поздихали, щоби)
Повертайтеся, убогі ,
У свої трущоби.
Поки всіх вас не поклали
Наші Збройні Сили ,
Серед поля широкого
У сирі могили.
Не дивіться на Вкраїну,
Не плямкайте ласо,
Всіх положим в домовини,
Як гарматне м' ясо.
І не треба зазіхати
На нашу свободу ,
ми є правнуки великі
козацького роду.
Не схилилась Україна --
Зав' язала берці,
Кожна мати з джавеліном
У своєму серці.
Кожна мати молить Бога
За свою дитину.
На той світ у вас дорога
Через Україну.
УКРАИНЦЫ ЯВЛЯЛИСЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ НА КУБАНИ:
начиная с освоения данной территории в конце XVIII века и
до проведения политики русификации, репрессий и переселений, раскулачивания и Голода на Кубани в 20-30-х годах XX века
Активная национально-культурная и политическая деятельность украинской общины в период Гражданской войны привели к созданию независимого государства - Кубанская народная республика которое ориентировалось на интеграцию с Украиной (УНР)
По официальным данным, за период с 1897 по 1926 год численность украинцев выросла на 73,95%.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Украинцы_ на_ Кубани
Кубань - это Украина? Более 100 лет назад рф помешала присоединению Кубанской народной республики к Украине на федеративных условиях: результатом стали голод, пытки и истребление 15 млн украинцев
В состав Кубанской Народной Республики входили Кубанская область, Ставрополь, Терек, Дагестан и Черноморщина (Черноморская губерния).
https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-kubanska-narodna-respublika-yak-rf-privlasnila-ukrainski-zemli-i-zamorduvala-15-mln-ukraintsiv-12-06-2022.html
Тоді все можна безкарно казати.
Ой, такі да! Згадуємо історію і бачимо, що за Крим московити отримували "належну відповідь" вже кілька разів. Та ще й у москву татари приходили "пагаваріть"...
Якщо з людей зробили націю довбнів, що не знають власної історії, культури та навіть мови, а вірять у вигадки імперців, то історія повторюватиметься доти, доки ці "вялікіє" не засвоять її уроки. На цей раз викладачами є ЗСУ і най береже їх Бог!
І тепер каже що за Крим буде відповідь. Напевно відчувають що за Крим також будуть вестися бойові дії
а ЗСУ можуть і не заходити в Крим а обстрілювати з материка теж саме що було і на зміїному острові орки розмістили свою техніку її знищили потім знову-поки їм не дійшло що це буде безкінечно і вони приречені.
А Україна вже наносила декілька ударів по Криму - стати перешкодою може тільки мала кількість зброї . І Україна не давала обіцянку США по Криму тож вона має законе право наносити удари по військових базах в Криму.
Але все залежить від кількості зброї і напевно війна за Крим буде не в цьому році адже зараз в важливо звільнити південь України а вже потім Крим .
А щодо ядерної зброї то Росія давно вже хотіла б вдарити по Україні. Не вдарила тому що це жест доброї волі?
Тому що від ядерної зброї постраждає не тільки Україна але і Росія і країни НАТО які звісно терпіти не будуть Росію.
Прогуляться просто
И нечаянно нашел
Крымский полуостров
спочатку чесно попередити: ще один постріл по ЗАЕС і хана мостику
Наприклад: "Бе-бе-бе..." або "Ме-е-е..."
Де ж ви, братцi любi , були
як ми в Крим ходили?
В хана землi вiдбивали -
ви йому служили.
Невже "нежеть" полишили
ви свою "жувати"
Та й за ради свого люду
Кепсько ся ви дбати?
Ой , берiзки кучерявi,
Й , Вовчик iз Тамбову,
Най вам втiхою ся будуть-
Кiнчаймо розмову.
Люли-люлi, Шiдi-рiдi,
Хто ж пiде за брата
З вороженьками ся бити,
а чи зi сатрапом?
Старовинна українська приказка: "Не варто слухати старовинні російські приказки".
Не існує дипломатичних шляхів вирішення кримського питання.
Лише повний розгром кремлівського анклава на півострові і формування спільної бази ВМС України і США, або НАТО 😠