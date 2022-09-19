Будь-які претензії на Крим отримають належну відповідь, - Пєсков

У Кремлі вважають, що окупований Крим є "невід’ємною частиною" РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Крим - невід'ємна частина Російської Федерації, будь-які претензії на російську територію отримають належну відповідь", - сказав він.

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