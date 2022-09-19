В США разрабатывают план на случай применения Россией ядерного оружия, - Бринк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В администрации США обсуждается план реагирования на радикальные действия со стороны РФ, такие как применение ядерного оружия в Украине.
Об этом сообщила Посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Байден четко сказал, что любое использование ядерного оружия будет недопустимым и вызовет серьезные последствия... Мы работаем над этим и в США, и обсуждаем вместе с партнерами то, как мы могли бы поступить в ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми. И президент об этом очень четко сообщил", - сказала Бриджит Бринк.
Посол добавила, что США согласны с тем, что ситуация вокруг ЗАЭС опасна, и Вашингтон поддерживает заинтересованность Украины в создании демилитаризованной зоны и возвращении станции под ее полный контроль.
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Я там написал в комментарии как раз то что вы сказали сейчас - есть 2 недали, или ядерный удар или путлер-капут.
Так что, ссср в лице параши, вполне себе может продемонстрировать теперь уже для США "мощь" и заставить нас капитулировать если не полностью, то уступив Донбассом. Куда ударят думаю писать не надо - всегда страдают третьи стороны.
хоча це й не дивно, сша в совка смоктало десятиліттями....
також москалі, як завжди, в своєму стилі гопника - напасти на набагато слабшого. замітьте, що проти нато москаль навіть і не пискне!!! ще ЖОДНА куля не полетіла в бік нато, все тільки падає на Україну!!!! СУКИ КАЦАПСЬКІ!