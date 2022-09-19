У США розробляють план на випадок застосування Росією ядерної зброї, - Брінк
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В адміністрації США обговорюється план реагування на радикальні дії з боку РФ, як застосування ядерної зброї в Україні.
Про це повідомила Посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю Українській правді, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Байден чітко сказав, що будь-яке використання ядерної зброї буде неприпустимим і викличе серйозні наслідки… Ми працюємо над цим і в США, і обговорюємо разом з партнерами те, як ми могли б вчинити у відповідь на ті дії, які були б абсолютно неприйнятними. І президент про це дуже чітко повідомив", - сказала Брінк.
Також у США погоджуються з тим, що ситуація довкола ЗАЕС небезпечна. Керівництво країни підтримує України у необхідності створенні демілітаризованої зони та повернення станції під її повний контроль.
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Я там написал в комментарии как раз то что вы сказали сейчас - есть 2 недали, или ядерный удар или путлер-капут.
Так что, ссср в лице параши, вполне себе может продемонстрировать теперь уже для США "мощь" и заставить нас капитулировать если не полностью, то уступив Донбассом. Куда ударят думаю писать не надо - всегда страдают третьи стороны.
хоча це й не дивно, сша в совка смоктало десятиліттями....
також москалі, як завжди, в своєму стилі гопника - напасти на набагато слабшого. замітьте, що проти нато москаль навіть і не пискне!!! ще ЖОДНА куля не полетіла в бік нато, все тільки падає на Україну!!!! СУКИ КАЦАПСЬКІ!