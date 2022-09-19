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США (14451) ядерна зброя (922) Брінк (153) Запорізька АЕС (885)

У США розробляють план на випадок застосування Росією ядерної зброї, - Брінк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

баканов,брінк

В адміністрації США обговорюється план реагування на радикальні дії з боку РФ, як застосування ядерної зброї в Україні.

Про це повідомила Посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю Українській правді, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден чітко сказав, що будь-яке використання ядерної зброї буде неприпустимим і викличе серйозні наслідки… Ми працюємо над цим і в США, і обговорюємо разом з партнерами те, як ми могли б вчинити у відповідь на ті дії, які були б абсолютно неприйнятними. І президент про це дуже чітко повідомив", - сказала Брінк.

Також у США погоджуються з тим, що ситуація довкола ЗАЕС небезпечна. Керівництво країни підтримує України у необхідності створенні демілітаризованої зони та повернення станції під її повний контроль.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+39
План на випадок застосування ядерної зброї росією:
1. Діяти на випередження без сумнівів.
2, У разі сумнівів - діяти за першим пунктом.

Якось так .
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19.09.2022 13:44
+36
А є якісь інші варіанти, окрім як ******* у відповідь? Бажано превентивно
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19.09.2022 13:42
+27
Я так скажу , якщо боїтеся , дайте 10 -20 ядерних ракет, ви ж в нас їх і забоали свого часу надав гарантії , потребуєм назад , ***** хуцло ми *****м по ньому ми не боїмося
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19.09.2022 13:47
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И спонсорм терроизма рашку не назовем, с санкции с Северного Потока снимем, и самолеты с танками запретим продавать пострадвашим от агресси рашки? А в перерыве между этим будем умилятся как решительно ***** настроен на борьбу с голбальным потеплением?
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19.09.2022 20:30 Відповісти
Не ну террористом точно объявят, может и оружия больше дадут, только компенсирует ли все это последствия ядерного удара?! Я очень сомневаюсь. На самом деле Америке сейчас нужно было блефовать по максимуму и открыто заявить, что ответит ядерным ударом на удар ( хотя в действительности никогда бы этого не сделала) но сама идея такой угрозы держала бы в узде горячие головы параши. Когда же Америка открыто демонстрирует, что на ядерный удар не последует такого же ответа, это звучит как приглашение для параши. Все мы прекрасно понимаем что санкций параша не боится, хоть они и усложнили им жизнь, но не разрушили ее. Так что толика новых санкций уже не сильно ухудшит их жизнь.
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19.09.2022 20:42 Відповісти
Блефовать эето не про старичка "животворяшего". Все что онт может - это с обворожительной улыбкой объявить о новой красной линии.
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19.09.2022 20:46 Відповісти
Увы...умные головы США так и не выработали контрмеры для удержания параши в стойле. Ведь речь не идёт сугубо об Украине. Любой ядерный удар без катастрофических последствий для агрессора разрушит негласное табу на применение ядерного оружия. Это раз. Во вторых параша, перейдет на новый уровень шантажа, уже не Украины, а Европы. Ну а что будет со странами помельче вокруг нее, которые не заручились поддержкой НАТО предельно ясно. Единственный вариант который бы нам подошел, это свержение военной хунты в параше силами местных, но это вообще фантастический сценарий. В общем ситуация стремная. Потерю Донбасса, Луганска и Херсона путлер ещё сглотнет. И вся надежда, что внутри страны его сметут со всем кодлом разочарованные ватники. Реально ли это? Я не знаю. Варвары не предсказуемы.
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19.09.2022 20:59 Відповісти
Судя по новостям ***** уже официально предупредил о готовности применить ЯО в случае дальнейшего наступления ЗСУ. Для сенаторів США проведуть секретний брифінг щодо України, - CNN Джерело: https://censor.net/ua/n3368196
Я там написал в комментарии как раз то что вы сказали сейчас - есть 2 недали, или ядерный удар или путлер-капут.
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19.09.2022 21:07 Відповісти
2 недели, стандартное время выжидания *****.
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19.09.2022 21:11 Відповісти
Да что бы он сдох тварь
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20.09.2022 01:35 Відповісти
Абсолютно верно. Историю смотрю никто не читал. США ударили по Хиросиме уже когда был ясен исход второй мировой, это была демонстрация для ссср "мощи", но повергло Японию в ужас и заставило быстро свернуть активность в Тихом океане, и на документах положить конец войне.
Так что, ссср в лице параши, вполне себе может продемонстрировать теперь уже для США "мощь" и заставить нас капитулировать если не полностью, то уступив Донбассом. Куда ударят думаю писать не надо - всегда страдают третьи стороны.
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19.09.2022 19:38 Відповісти
Единственное, что может сдерживать парашу это ядерное заражение которое может достигнуть стран НАТО. Америка заявила что любое такое заражение будет приниматься как активизации пункта об коллективной обороне. Собственно из этого следует что параша будет планировать ядерный удар по местностями на значительном расстояние от границ со странами НАТО ( Польша, Румыния, страны Балтии). С другой стороны при ударе параша не захочет заражать и свою территорию. Получается, что предполагаемые удары могут быть по городам равноудаленным от границы параши и НАТО. Ну, это если думать логически, другое дело что параша это организм хаотический, обезьяна с ядерной гранатой и тут ну вообще любые прогнозы это просто неблагодарное дело.
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19.09.2022 20:51 Відповісти
Киев, Полтава, Днепр?
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19.09.2022 22:49 Відповісти
сша ударили чтобы не штурмовать японские острова и не положить там сотни тысяч своих солдат . после второго удара по Нагасаки японцы капитулировали и у американцев волосы встали дыбом когда они увидели что им предстояло штурмовать . а в тихом океане американцы после МИДУЭЯ имели полное превосходство без применения ядерного оружия и никакого превосходства в тихом океане на момент ядерного удара у япошек НЕ БЫЛО . ПОТОМУ ЧТО ОКЕАН ТИХИЙ БЫЛ УЖЕ ПОД ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ США . читайте историю второй мировой войны ........
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20.09.2022 07:15 Відповісти
План рисования новых красныз линий а также глубочайшей озабоченности и безмерной обеспокоенности.
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19.09.2022 19:30 Відповісти
Добавлю. Еще план эвакуации посольства.
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19.09.2022 21:21 Відповісти
судя по всему введут санкции относительно генералов, что отдавали приказ на использование ЯО
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19.09.2022 21:01 Відповісти
План должен быть не на случай применения ЯО, а план на предотвращение применения агрессором ЯО. Я так понимаю, что Штаты допустят или позволят русне шмальнуть ядренной дубинкой и только потом будут думать что с этим делать. Не поздно ли будет?
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19.09.2022 22:17 Відповісти
США всегда принимают правильное решение. После того как перепробуют все неправильные.
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19.09.2022 22:50 Відповісти
Надо срочно объявить войну США. Я не шучу. После этого, сдаться. Подписать капитуляцию. И через день, мы -- территория США. Хочешь - не хочешь, а факт прийдётся принять.
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20.09.2022 05:28 Відповісти
Запасной вариант - объявить войну Великобритании. Я всегда мечтал быть британским подданным. Боже, храни короля!
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20.09.2022 05:37 Відповісти
Треба переносити війну на территорию Росії. Ядерною зброєю не вдариш по Білгороду або Ростову. Мінськ -- ще легше. А звідти вже на Петербург.
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20.09.2022 05:45 Відповісти
видно сша вже зовсім імпотенти, якщо не можуть ЗАПОБІГТИ ЗАСТОСУВАННЮ ядерки, а тільки розробляють "план на випадок застосування...."

хоча це й не дивно, сша в совка смоктало десятиліттями....

також москалі, як завжди, в своєму стилі гопника - напасти на набагато слабшого. замітьте, що проти нато москаль навіть і не пискне!!! ще ЖОДНА куля не полетіла в бік нато, все тільки падає на Україну!!!! СУКИ КАЦАПСЬКІ!
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20.09.2022 06:34 Відповісти
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