Домовлятися з Росією через страх ядерної зброї - це початок Третьої світової, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський не вважає, що Росія застосує ядерну зброю, однак закликає світ зупинити її погрози.
Про це він розповів в інтерв’ю Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Це питання знищення Землі просто, початок цього. Я навіть не можу зрозуміти, як можуть допустити спецслужби, розвідки світу, потужні розуми світу, щоб Росії навіть дати шанс про це думати. Мені здається, що цього не буде, якщо чесно. Тим не менше, ми з вами не можемо щось остаточно прогнозувати з цією державою. Але, вибачте, боятися чогось там, що може зробити ця держава, і тому іти з ними на ту чи іншу згоду – це гірший результат, на який можна піти. Це точно тоді початок Третьої світової війни", - заявив Зеленський.
Зеленський підкреслив, що "не може бути діалогу з людьми, які погрожують ядерною зброєю".
"Треба думати про те, як жити далі світові без таких людей", - сказав він.
За словами президента, коли відомі російські політики говорять, у яких випадках Росія може застосувати ядерну зброю, "все, що після слів "в якомусь разі", після якихось умов, навіть не треба слухати".
"Треба розуміти, хто це сказав і зробити все, щоб більше ця людина нікому нічого не говорила і не погрожувала", - підкреслив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Ой дурак… Чи вони думають що якщовибори виграє не Байден, то їм зійде з рук?
він не мислить... він теліпає изиком, навіть не впорядковуючи речення,... генератор випадкових слів...
- Проста пиристать стрилять (с)
- Закончил вайну в своей главе (с)
- Хужи НЕ будет (с)
- Вам панравица(с)
на сьогодні Захід вірить, бо не володіє мовою.
одна Спартс, щось циркнула і якось стухла під зелено-емковською навалою...
https://twitter.com/i/status/1571217036281274373
росЗМІ показали кадри кулеметної стрілянини у Херсоні, яку веде російська техніка у районі залізничного вокзалу https://t.me/operativnoZSU/42467
бравада і вдавання з себе досвідченого стратега сприймається наївно...
але так не хочеться щоби ***** дійсно ризикнув застосувати ядерну зброю...(бо мумії все пох)
"Немає іншого шансу. Немає виходу, треба деокупувати території. Так може статися, що Крим повертатиметься дипломатичним шляхом", - сказав президент.
За його словами, більшість українців підтримали б дипломатичне рішення цього питання.
От воно як.. переговори без переговорів, з країною терористом, но США не визнали, значить не терорист, а якщо б і визнали ну ми ж не визнали, виходу немає, граніци 24го… це перемога…давайте бабло будемо будувати новий мір..
он должен ответственно подходить к своим словам, чтоб не краснеть всей Украиной
"сумнівний комік"
"веласіпедіст"
"майку сушу"
"щеневтік"
"патріот"
"нікому нічого"
"ссу куда хочу"....
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and many more...
сьогодні він грає в "патріотa".
"засунуть руку в очко параши и потом возмущаться почему с неё что-токапает, а сама рука воняет говном"
Ви ,мадам не плутайте ЗСУ із Зеленським.
І от скажіть мені шановні громадяни України, чи можна вірити цій людині хоч на мить?
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А ти не думав про це на початку вторгнення?
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ, натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво)
6) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
8) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (референдум)
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Спроби знищити енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
34) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
35) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
36) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
37) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
38) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів)
39) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
цитати яких наведені у цій статті!
Тарас Чорновіл 🇺🇦
Їжте, що обрали. Дебіл же кінчений. Воно навіть не розуміє, що верзе. Та ніхто цього зрозуміти не зможе...
Ще в інтерв'ю The Washington Post заявило, що якби українців попередили, що готується вторгнення расєї, то Україна протрималася б лише три дні... (!!!)
От я не розумію: це абсолютна тупість і повний розлад мислення, чи такий витончений, доведений до крайности цинізм?
*****, не суди українців по собі та своїй мерзенній "сімейці Адамсів". Українці 8 років прожили в умовах війни і не втікали нікуди, хоча всі кордони були відкриті, а Порошенко для них навіть безвіз відвоював. Але, коли стало відомо, що ворог вторгся в Україну, сотні тисяч помчали до центрів комплектації ЗСУ. Якби ти, мерзенна істото, сповістив людей про дані розвідок щодо підготовки вторгнення ще в тому ж жовтні чи хоч на початку лютого, ті самі люди стояли б у тих самих чергах, щоб поповнити армійські ряди, заповнити штучно створений тобою 40-60-відсотковий некомплект наших бригад. До 24 лютого було б достатньо військ, щоб перекрити всі напрямки. Але ж ти, злодійкувата істото, їм прямо заявив, що не хочеш збільшувати армію, бо тоді не зможеш так осатаніло красти на дорогах.
І зараз, мерзото, продовжуєш брехати і принижувати українців, принижуючи їх порівнянням із собою нікчемою. Якби ти не роззброював армії, не скорочував її складу, не наказував відвести війська з ключових напрямків імовірної атаки, цієї війни б не було. Так, на Україну напав путлєр зі своєю ордою, але це саме ти відкрив йому двері. І саме ти відповідальний за ті десятки тисяч загиблих та мільйони зламаних доль!