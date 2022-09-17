У разі застосування ядерної зброї Путін та його режим стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли, - Байден

Президент Штатів Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної зброї.

Якпередає Ценнзор.НЕТ, про це Байден заявив в інтерв’ю каналу CBS.

"Не робіть цього. Не робіть. Не робіть. Це змінить гримасу війни (в Україні. – ред.) на щось, чого не було з часів Другої світової", - наголосив Байден, коментуючи відповідь на можливість росії застосувати хімічну або ядерну зброю.

Президент США не уточнив конкретних кроків, які американська сторона застосує у відповідь, однак зауважив, що "наслідки" для Росії, безумовно будуть.

"Це матиме наслідки. Вони (Путін та його режим. – Ред.) стануть найбільшими ізгоями у світі, ніж будь-коли. І залежно від масштабу того, що вони зроблять, буде визначена відповідь", – сказав Байден.

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