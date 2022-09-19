Вследствие обстрела Сумщины 19 сентября ранен человек, - ОТГ "Сумы"
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В понедельник, 19 сентября, российские оккупанты обстреляли Сумскую область, вследствие чего ранения получил один человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке оперативно-тактическая группировка "Сумы".
"Во второй половине дня зафиксированы обстрелы Краснопольской громады, которые велись со стороны РФ", - говорится в сообщении.
Враг использовал реактивную артиллерию для обстрела Славгорода. В результате произошло возгорание жилого дома. Также поврежден автомобиль.
"Один гражданский ранен. По предварительной информации, контузия и осколочное ранение", - добавили в сообщении.
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