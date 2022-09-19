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Порошенко передал военным на южном направлении комплекс БПЛА оперативного уровня

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

безпілотник,посейдон

Петр Порошенко побывал на южном направлении и передал украинским военным комплекс БПЛА оперативного уровня на базе беспилотников "Poseidon".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы сегодня поставили очень сложную, очень крутую технику, которая способна противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы России, обеспечивать надежную информацию о корректировке артиллерийского огня. Которая в разы повысит эффективность применения и будет спасать жизнь украинских воинов и обеспечивать продвижение и наступление", – сказал Порошенко.

Это уже беспилотник оперативно-тактического уровня. Первое - это дальность, второе – это скорость. Его оптимальная скорость – 100 км в час. Это как классный автомобиль. То есть на такой скорости его сбить крайне тяжело. Эти крылья для горизонтального взлета, эти огромные пропеллеры для вертикального взлета. То есть он может прямо отсюда сразу взлетать, ему не нужна никакая подготовленная полоса, никакая полоса и дорога", – объяснил украинский военный Андрей Подлесный.

"Программа, которая стоит почти 4 млн долл., начинает делать свое дело", – отметил Порошенко.

Смотрите также: Порошенко передал украинским защитникам шесть беспилотников "Глаза Арты". ФОТО

Напомним, 16 августа Порошенко сообщил о большом соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который будет работать на пользу всех бригад зоны ответственности, на разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров, отметил пятый президент.

Первый комплес БПЛА H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмовых войск, преобретенный Фондом Порошенко и волонтерами ОО "Дело Громад", поступил в ВСУ 31 июля. В рамках проекта "Глаза Арты" также проводится подготовка операторов для этих БПЛА.

В течение полугода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства.

Смотрите также: ВСУ получат комплект радиостанций Motorola. ФОТО
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Топ комментарии
+45
😂 Порох скоро Нелоха до инфаркта доведет такими темпами.
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19.09.2022 22:00
+37
а мусийчук и все остальные с марафона что передали ?
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19.09.2022 21:58
+25
Вот жеж "барыга на крови"
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19.09.2022 22:02
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а мусийчук и все остальные с марафона что передали ?
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19.09.2022 21:58 Ответить
Горячій прівєт знакомим!
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19.09.2022 22:04 Ответить
Як що? А двічі орденоносний "вечірній байрактар"? Там однією ряхою можна пів Донбасу звільнити, а таких там дві!
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19.09.2022 22:07 Ответить
Локшини на вуха
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19.09.2022 22:15 Ответить
а они фотки помощи от фонда Порошенко - выставят в своих сетях как свою
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19.09.2022 22:49 Ответить
😂 Порох скоро Нелоха до инфаркта доведет такими темпами.
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19.09.2022 22:00 Ответить
ото Порох падлюка, еге ж)))
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19.09.2022 22:02 Ответить
И чем быстрее тем лучше
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19.09.2022 22:16 Ответить
Вот жеж "барыга на крови"
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19.09.2022 22:02 Ответить
Щось підписів д'Єрьмака немає на жодних міжнародних чи внутрішніх документах, то чому ж люди кажуть, що країною керує саме він?

Ну а стосовно вашого питання, то: "структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму..." Джерело: https://censor.net/ua/n3368231
Читайте не тільки назву статті, бо там такого можуть написати, що Арестович від заздрощів вдавиться
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19.09.2022 22:11 Ответить
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19.09.2022 22:20 Ответить
А ви не думаєте що небіжчик Броніслав Брондуков на вас образиться за таке показане вами перевтілення?
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19.09.2022 23:20 Ответить
доречі, куди поділася люся? відпустку взяла нарешті?
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19.09.2022 22:26 Ответить
...місячні...
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19.09.2022 22:41 Ответить
В шторке запуталась.
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20.09.2022 01:35 Ответить
декларація за 2022 рік буде складатися у 2023 році
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19.09.2022 22:16 Ответить
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19.09.2022 22:25 Ответить
Витрати Петра Порошенка на благодійність в 2020 році були націлені на боротьбу з коронавірусом і сягнули приблизно 150 мільйонів гривень. Вони здійснювалися з рахунків різних юридичних осіб, афільованих з Порошенком. Форма електронної декларації не передбачає декларування таких видатків.

https://lb.ua/news/2021/03/31/481266_poroshenko_oprilyudniv.html
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19.09.2022 22:30 Ответить
ты идиот? он выделяет половину от пожертвований в его фонд - хватит тупить зелебот тупой
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19.09.2022 22:52 Ответить
Зеленський або хтось зі слуг народу скільки дав на ЗСУ? Може купили щось? Нагадайте, будь ласка!
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19.09.2022 23:01 Ответить
Спіральку пішла ставити без черги-дєрмаку папа з мосцкви передав посилку через НАБУ в Ізюмі.
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19.09.2022 23:24 Ответить
Хочеться знати , хто із слуг пішов воювати , або хоть чимось допомагає
нашій арміі ?
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19.09.2022 22:08 Ответить
БПЛА куплять, такі ж віртуальні, як і віртуальні "буржуйки" від "95 каналу".
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19.09.2022 22:18 Ответить
Ну ось дописувач pb18lm з той же групи!
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19.09.2022 23:04 Ответить
Слуги в тылу отсиживаются
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19.09.2022 22:28 Ответить
Свежемобилизованное, тебе Дерьмак в срублях платит?
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19.09.2022 22:17 Ответить
Скорее только обещаниями, ему и этого достаточно
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19.09.2022 22:23 Ответить
так тобі від роду навіть дня нема, звідки тобі знати розклади, що ти інших повчаєш?
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19.09.2022 22:19 Ответить
Во как зеленое на гавно изошло. Вы со своим фюрером будите драпать до канадской границы
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19.09.2022 22:19 Ответить
кто передает? сколько зеленский подоляк или ермак передали помози из своей зарплаты? из своих недерландских офшоров?
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19.09.2022 22:53 Ответить
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19.09.2022 22:27 Ответить
bravo!
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19.09.2022 22:31 Ответить
Блін ... , ну і нахера стільки різних срачів у різні сторони ?
Ми зараз - маємо бути єдині !
І хто скільки може - робити для ПЕРЕМОГИ
А після війни - розберемся ...
Хто піарився ...
А хто мовчав , але на війні заробляв
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19.09.2022 22:36 Ответить
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19.09.2022 22:50 Ответить
ты брешешь кацап зеленомордый -еще за Оман ответишь
это твое зеленое трепло не захотело быть единым и по закрывало опозиционные каналы - из эфира T2
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19.09.2022 22:57 Ответить
ну ты и кондом ватный все ясно с тобой в спам кацапа
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19.09.2022 23:19 Ответить
Врешь. Целый зеленый телемарафон - русскоязычный, там русские прочно прописались. А мертведчуковская млядь мосейчучка - аж целый орденоносец.
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19.09.2022 23:40 Ответить
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19.09.2022 22:58 Ответить
украинцы никогда не будут едиными с зелеными предателями и кремлевскими дЕрмаками - тем более это твое зеленое трепло не захотело быть единым и позакрывало опозиционные каналы - из эфира T2
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19.09.2022 22:56 Ответить
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19.09.2022 23:01 Ответить
Але Беніна худоба Сірожа Івнофф бачить лише буржуйки та й ті приписує 95 кварталу..
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19.09.2022 23:10 Ответить
Оце і є Гетьман України. де поміч для ЗСУ від офшорів зеленського?
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20.09.2022 08:56 Ответить
А боневтік передав всім дулю з маком.
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20.09.2022 09:26 Ответить
Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер і письменик; нині - боєць ЗСУ :
П.Порошенко передав в ЗСУ ще два безпілотні комплекси. Шість літаків, дві наземні станції.
"Чому Порошенко не купить літак?" - волала ЗЕботва. Доволалася. Купує. Безпілотні. Не сам купує, ми всі купуємо. Ми з Порошенко в долях. Фонд Петра Порошенка і ГО "Справа громад" - 50 на 50.
Місяць тому такий комплекс уже передали в ДШВ. І от, на рахунку в нього вже десятки знищених цілей. Скільки розвіданих, я й говорити не буду.
Але самою лише передачею безпілотників все не обмежується. Планується озброїти такими машинками бригаду розвідки, яка працюватиме в інтересах всього фронту. Під цей проект вже формують учбовий центр. На центрі сворюється служба аналізу застосування БПЛА та майстерні для сервісу та ремонту комплексів. Птахи мають працювати максимально ефективно.
Наразі замовлено 10 безпілотних комплексів. Три вже воюють. Ще сім купимо ми з вами. І з Петром Порошенко.
Бо це, як казали латинці, наша спільна справа - РЕС ПУБЛІКА.
***********
Реквізити для донатів для ГО "справа_громад" - за ссиллю
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20.09.2022 10:27 Ответить
А дело про государственную измену Порошенко - ещё расследуется?
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20.09.2022 11:54 Ответить
 
 