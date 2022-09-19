Порошенко передал военным на южном направлении комплекс БПЛА оперативного уровня

Петр Порошенко побывал на южном направлении и передал украинским военным комплекс БПЛА оперативного уровня на базе беспилотников "Poseidon".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы сегодня поставили очень сложную, очень крутую технику, которая способна противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы России, обеспечивать надежную информацию о корректировке артиллерийского огня. Которая в разы повысит эффективность применения и будет спасать жизнь украинских воинов и обеспечивать продвижение и наступление", – сказал Порошенко.

Это уже беспилотник оперативно-тактического уровня. Первое - это дальность, второе – это скорость. Его оптимальная скорость – 100 км в час. Это как классный автомобиль. То есть на такой скорости его сбить крайне тяжело. Эти крылья для горизонтального взлета, эти огромные пропеллеры для вертикального взлета. То есть он может прямо отсюда сразу взлетать, ему не нужна никакая подготовленная полоса, никакая полоса и дорога", – объяснил украинский военный Андрей Подлесный.

"Программа, которая стоит почти 4 млн долл., начинает делать свое дело", – отметил Порошенко.

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Напомним, 16 августа Порошенко сообщил о большом соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который будет работать на пользу всех бригад зоны ответственности, на разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров, отметил пятый президент.

Первый комплес БПЛА H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмовых войск, преобретенный Фондом Порошенко и волонтерами ОО "Дело Громад", поступил в ВСУ 31 июля. В рамках проекта "Глаза Арты" также проводится подготовка операторов для этих БПЛА.

В течение полугода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства.

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