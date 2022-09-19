Порошенко передав військовим на південному напрямку комплекс БПЛА оперативного рівня

Петро Порошенко побував на південному напрямку і передав українським військовим комплекс БПЛА оперативного рівня на базі безпілотників "Poseidon".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми сьогодні поставили дуже складну, дуже круту техніку, яка здатна протидіяти засобам радіоелектронної боротьби росії, забезпечувати надійну інформацію щодо корегування артилерійського вогню. Яка в рази підвищить ефективність застосування і буде рятувати життя українських воїнів і забезпечувати просування і наступ", – сказав Порошенко.

"Це вже безпілотник оперативно-тактичного рівня. Перше, це дальність, друге – це швидкість. Його оптимальна швидкість – 100 км за годину. Це як класний автомобіль. Тобто на такій швидкості його збити вкрай важко. Ці крила для горизонтального зльоту, ці величезні пропелери для вертикального зльоту. Тобто він може прямо звідси одразу злітати, йому не потрібна ніяка підготовлена смуга, ніяка полоса и дорога", – пояснив український військовий Андрій Підлісний.

"Програма, яка коштує майже 4 млн дол, починає робити свою справу", – зазначив Порошенко.

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Нагадуємо, 16 серпня Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів, зазначив п’ятий Президент.

Перший комплес БПЛА H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмових військ, куплений Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад", надійшов у ЗСУ 31 липня. У рамках проекту "Очі Арти" також проводиться підготовка операторів для цих БПЛА.

За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.

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