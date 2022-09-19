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Порошенко передав військовим на південному напрямку комплекс БПЛА оперативного рівня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безпілотник,посейдон

Петро Порошенко побував на південному напрямку і передав українським військовим комплекс БПЛА оперативного рівня на базі безпілотників "Poseidon".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми сьогодні поставили дуже складну, дуже круту техніку, яка здатна протидіяти засобам радіоелектронної боротьби росії, забезпечувати надійну інформацію щодо корегування артилерійського вогню. Яка в рази підвищить ефективність застосування і буде рятувати життя українських воїнів і забезпечувати просування і наступ", – сказав Порошенко.

"Це вже безпілотник оперативно-тактичного рівня. Перше, це дальність, друге – це швидкість. Його оптимальна швидкість – 100 км за годину. Це як класний автомобіль. Тобто на такій швидкості його збити вкрай важко. Ці крила для горизонтального зльоту, ці величезні пропелери для вертикального зльоту. Тобто він може прямо звідси одразу злітати, йому не потрібна ніяка підготовлена смуга, ніяка полоса и дорога", – пояснив український військовий Андрій Підлісний.

"Програма, яка коштує майже 4 млн дол, починає робити свою справу", – зазначив Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко передав українським захисникам шість безпілотників "Очі Арти". ФОТО

Нагадуємо, 16 серпня Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів, зазначив п’ятий Президент.

Перший комплес БПЛА H10 Poseidon Mk II для Десантно-штурмових військ, куплений Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад", надійшов у ЗСУ 31 липня. У рамках проекту "Очі Арти" також проводиться підготовка операторів для цих БПЛА.

За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.

Також читайте: ЗСУ отримають комплект радіостанцій Motorola. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+45
😂 Порох скоро Нелоха до инфаркта доведет такими темпами.
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19.09.2022 22:00
+37
а мусийчук и все остальные с марафона что передали ?
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19.09.2022 21:58
+25
Вот жеж "барыга на крови"
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19.09.2022 22:02
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а мусийчук и все остальные с марафона что передали ?
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19.09.2022 21:58 Відповісти
Горячій прівєт знакомим!
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19.09.2022 22:04 Відповісти
Як що? А двічі орденоносний "вечірній байрактар"? Там однією ряхою можна пів Донбасу звільнити, а таких там дві!
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19.09.2022 22:07 Відповісти
Локшини на вуха
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19.09.2022 22:15 Відповісти
а они фотки помощи от фонда Порошенко - выставят в своих сетях как свою
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19.09.2022 22:49 Відповісти
😂 Порох скоро Нелоха до инфаркта доведет такими темпами.
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19.09.2022 22:00 Відповісти
ото Порох падлюка, еге ж)))
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19.09.2022 22:02 Відповісти
И чем быстрее тем лучше
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19.09.2022 22:16 Відповісти
Вот жеж "барыга на крови"
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19.09.2022 22:02 Відповісти
Щось підписів д'Єрьмака немає на жодних міжнародних чи внутрішніх документах, то чому ж люди кажуть, що країною керує саме він?

Ну а стосовно вашого питання, то: "структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму..." Джерело: https://censor.net/ua/n3368231
Читайте не тільки назву статті, бо там такого можуть написати, що Арестович від заздрощів вдавиться
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19.09.2022 22:11 Відповісти
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19.09.2022 22:20 Відповісти
А ви не думаєте що небіжчик Броніслав Брондуков на вас образиться за таке показане вами перевтілення?
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19.09.2022 23:20 Відповісти
доречі, куди поділася люся? відпустку взяла нарешті?
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19.09.2022 22:26 Відповісти
...місячні...
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19.09.2022 22:41 Відповісти
В шторке запуталась.
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20.09.2022 01:35 Відповісти
декларація за 2022 рік буде складатися у 2023 році
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19.09.2022 22:16 Відповісти
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19.09.2022 22:25 Відповісти
Витрати Петра Порошенка на благодійність в 2020 році були націлені на боротьбу з коронавірусом і сягнули приблизно 150 мільйонів гривень. Вони здійснювалися з рахунків різних юридичних осіб, афільованих з Порошенком. Форма електронної декларації не передбачає декларування таких видатків.

https://lb.ua/news/2021/03/31/481266_poroshenko_oprilyudniv.html
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19.09.2022 22:30 Відповісти
ты идиот? он выделяет половину от пожертвований в его фонд - хватит тупить зелебот тупой
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19.09.2022 22:52 Відповісти
Зеленський або хтось зі слуг народу скільки дав на ЗСУ? Може купили щось? Нагадайте, будь ласка!
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19.09.2022 23:01 Відповісти
Спіральку пішла ставити без черги-дєрмаку папа з мосцкви передав посилку через НАБУ в Ізюмі.
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19.09.2022 23:24 Відповісти
Хочеться знати , хто із слуг пішов воювати , або хоть чимось допомагає
нашій арміі ?
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19.09.2022 22:08 Відповісти
БПЛА куплять, такі ж віртуальні, як і віртуальні "буржуйки" від "95 каналу".
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19.09.2022 22:18 Відповісти
Ну ось дописувач pb18lm з той же групи!
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19.09.2022 23:04 Відповісти
Слуги в тылу отсиживаются
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19.09.2022 22:28 Відповісти
Свежемобилизованное, тебе Дерьмак в срублях платит?
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19.09.2022 22:17 Відповісти
Скорее только обещаниями, ему и этого достаточно
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19.09.2022 22:23 Відповісти
так тобі від роду навіть дня нема, звідки тобі знати розклади, що ти інших повчаєш?
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19.09.2022 22:19 Відповісти
Во как зеленое на гавно изошло. Вы со своим фюрером будите драпать до канадской границы
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19.09.2022 22:19 Відповісти
кто передает? сколько зеленский подоляк или ермак передали помози из своей зарплаты? из своих недерландских офшоров?
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19.09.2022 22:53 Відповісти
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19.09.2022 22:27 Відповісти
bravo!
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19.09.2022 22:31 Відповісти
Блін ... , ну і нахера стільки різних срачів у різні сторони ?
Ми зараз - маємо бути єдині !
І хто скільки може - робити для ПЕРЕМОГИ
А після війни - розберемся ...
Хто піарився ...
А хто мовчав , але на війні заробляв
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19.09.2022 22:36 Відповісти
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19.09.2022 22:50 Відповісти
ты брешешь кацап зеленомордый -еще за Оман ответишь
это твое зеленое трепло не захотело быть единым и по закрывало опозиционные каналы - из эфира T2
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19.09.2022 22:57 Відповісти
ну ты и кондом ватный все ясно с тобой в спам кацапа
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19.09.2022 23:19 Відповісти
Врешь. Целый зеленый телемарафон - русскоязычный, там русские прочно прописались. А мертведчуковская млядь мосейчучка - аж целый орденоносец.
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19.09.2022 23:40 Відповісти
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19.09.2022 22:58 Відповісти
украинцы никогда не будут едиными с зелеными предателями и кремлевскими дЕрмаками - тем более это твое зеленое трепло не захотело быть единым и позакрывало опозиционные каналы - из эфира T2
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19.09.2022 22:56 Відповісти
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19.09.2022 23:01 Відповісти
Але Беніна худоба Сірожа Івнофф бачить лише буржуйки та й ті приписує 95 кварталу..
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19.09.2022 23:10 Відповісти
Оце і є Гетьман України. де поміч для ЗСУ від офшорів зеленського?
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20.09.2022 08:56 Відповісти
А боневтік передав всім дулю з маком.
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20.09.2022 09:26 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер і письменик; нині - боєць ЗСУ :
П.Порошенко передав в ЗСУ ще два безпілотні комплекси. Шість літаків, дві наземні станції.
"Чому Порошенко не купить літак?" - волала ЗЕботва. Доволалася. Купує. Безпілотні. Не сам купує, ми всі купуємо. Ми з Порошенко в долях. Фонд Петра Порошенка і ГО "Справа громад" - 50 на 50.
Місяць тому такий комплекс уже передали в ДШВ. І от, на рахунку в нього вже десятки знищених цілей. Скільки розвіданих, я й говорити не буду.
Але самою лише передачею безпілотників все не обмежується. Планується озброїти такими машинками бригаду розвідки, яка працюватиме в інтересах всього фронту. Під цей проект вже формують учбовий центр. На центрі сворюється служба аналізу застосування БПЛА та майстерні для сервісу та ремонту комплексів. Птахи мають працювати максимально ефективно.
Наразі замовлено 10 безпілотних комплексів. Три вже воюють. Ще сім купимо ми з вами. І з Петром Порошенко.
Бо це, як казали латинці, наша спільна справа - РЕС ПУБЛІКА.
***********
Реквізити для донатів для ГО "справа_громад" - за ссиллю
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20.09.2022 10:27 Відповісти
А дело про государственную измену Порошенко - ещё расследуется?
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20.09.2022 11:54 Відповісти
 
 