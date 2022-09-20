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Оккупанты нанесли авиаудар по Бахмуту, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донеччина

Этой ночью россияне продолжали активно стрелять в Донецком и Горловском направлениях.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Около часа ночи враги нанесли авиаудар по Бахмуту - попали в многоэтажку. В доме обрушились три подъезда. Под завалами могут быть два человека. На месте работают спасатели. Также на территории громады накануне вечером под обстрел попало Хромово - один человек ранен", - говорится в сообщении.

Громко прошла ночь в Северске. В результате обстрелов разрушены по меньшей мере 2 частных дома. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ночью россияне обстреляли старую часть Авдеевки, к утру - центральную. По предварительной информации, без жертв.

"В полпервого ночи обстреляна Богоявленка Угледарской громады – объемы разрушений устанавливаем. На Донетчине давно уже не осталось ни одного безопасного места. Эвакуируйтесь! Спастите жизнь себе и близким!", – обратился он к жителям региона.

Смотрите: Бойцы ССО из ПТРК уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
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стінгери в засадах не сидять?
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20.09.2022 09:12 Ответить
Там кацапские самолеты летают и всегда летали как у себя дома.Вы видели сначала войны хоть одну новость,что под Бахмутом сбит хоть один самолет??? Складывается впечатление,что там них... не было и нет до сих пор,из ПВО...в том числе и переносных ЗРК Как это объяснить,я не знаю и почему так.
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20.09.2022 10:07 Ответить
 
 