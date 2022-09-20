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Окупанти завдали авіаудару по Бахмуту, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина

Цієї ночі росіяни продовжували активно стріляти на Донецькому та Горлівському напрямках.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько першої ночі вороги завдали авіаудару по Бахмуту - влучили в багатоповерхівку. У будинку обвалилися три під'їзди. Під завалами можуть бути дві людини. На місці працюють рятувальники. Також на території громади напередодні ввечері під обстріл потрапило Хромове - одна людина поранена", - йдеться у повідомленні.

Гучно минула ніч у Сіверську. Внаслідок обстрілів зруйновано щонайменше 2 приватні будинки. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

Вночі росіяни обстріляли стару частину Авдіївки, під ранок - центральну. За попередньою інформацією, без жертв.

"О пів на першу ночі обстрілу зазнала Богоявленка Вугледарської громади - обсяги руйнувань встановлюємо. На Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця. Евакуюйтесь! Врятуйте життя собі та близьким!" - звертається він до мешканців регіону.

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Автор: Ірина Дашківська
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стінгери в засадах не сидять?
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20.09.2022 09:12 Відповісти
Там кацапские самолеты летают и всегда летали как у себя дома.Вы видели сначала войны хоть одну новость,что под Бахмутом сбит хоть один самолет??? Складывается впечатление,что там них... не было и нет до сих пор,из ПВО...в том числе и переносных ЗРК Как это объяснить,я не знаю и почему так.
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20.09.2022 10:07 Відповісти
 
 