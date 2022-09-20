Окупанти завдали авіаудару по Бахмуту, - ОВА

Цієї ночі росіяни продовжували активно стріляти на Донецькому та Горлівському напрямках.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько першої ночі вороги завдали авіаудару по Бахмуту - влучили в багатоповерхівку. У будинку обвалилися три під'їзди. Під завалами можуть бути дві людини. На місці працюють рятувальники. Також на території громади напередодні ввечері під обстріл потрапило Хромове - одна людина поранена", - йдеться у повідомленні.

Гучно минула ніч у Сіверську. Внаслідок обстрілів зруйновано щонайменше 2 приватні будинки. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

Вночі росіяни обстріляли стару частину Авдіївки, під ранок - центральну. За попередньою інформацією, без жертв.

"О пів на першу ночі обстрілу зазнала Богоявленка Вугледарської громади - обсяги руйнувань встановлюємо. На Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця. Евакуюйтесь! Врятуйте життя собі та близьким!" - звертається він до мешканців регіону.

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