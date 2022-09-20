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Пограничники уничтожили группу диверсантов, которая хотела попасть в тыл наших войск

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прикордонник

Диверсантов уничтожили, когда те пытались переплыть реку Северский Донец.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Одно из пограничных подразделений, действующее на Святогорском направлении, уничтожило группу вражеских диверсантов. Диверсионная группа пыталась переплыть реку Северский Донец и попасть в тыл наших войск. Пограничники с помощью тепловизора обнаружили подготовку противника к преодолению водного препятствия, а когда лодка с четырьмя диверсантами добралась до середины реки – открыли огонь. При обстреле плавсредство захватчиков перевернулось. Тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+24
Ти знаєш, які на Донці соми? - Вони теж їсти бажають...
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20.09.2022 12:23
+19
good job
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20.09.2022 12:17
+10
чапаївці...
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20.09.2022 12:18
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good job
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20.09.2022 12:17 Ответить
- Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать уголовного розыска, который тоже нас не любит.
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20.09.2022 12:29 Ответить
Молодцы 👍❤️💙💛‼️🍀🍀🍀Слава ЗСУ‼️🙏
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20.09.2022 12:32 Ответить
- Звідки ви дізнаєтесь новини про втрати росіян?
- Із тепловізора.
- Може телевізора?
- Ні, тепловізора...
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20.09.2022 13:17 Ответить
Чапаевы.
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20.09.2022 12:17 Ответить
чапаївці...
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20.09.2022 12:18 Ответить
Лише 4 було. Реально було живими взяти, хоч когось?
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20.09.2022 12:20 Ответить
Ти знаєш, які на Донці соми? - Вони теж їсти бажають...
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20.09.2022 12:23 Ответить
нах? щоб розповідав що вони голодні і то була нічна риболовля?
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20.09.2022 12:27 Ответить
Риболовля - на сомів з автоматами. Ну, тоді хоч оштрафувати за бракон'єрство.
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20.09.2022 12:57 Ответить
Донец, Донец-река,
Могила его глубока.
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20.09.2022 12:21 Ответить
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20.09.2022 12:33 Ответить
Грамотно и экономно! И рыбы довольны.
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20.09.2022 12:22 Ответить
Соми. Вони там трьохметрові...
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20.09.2022 12:24 Ответить
Захотелось ишаку
Переплыть Донец-реку...
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20.09.2022 12:24 Ответить
"Если бьі знать, куда река течет?
Как мне понять чем она живет?
Зеркало-река как тьі глубока...
Ооооо, оооооо!"
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20.09.2022 12:26 Ответить
Відправились дивитись концерт Ліксандрава. Пєсні і пляскі.
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20.09.2022 12:27 Ответить
гарно співають! гучно!)))
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20.09.2022 12:28 Ответить
Украине перекроем газ.
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20.09.2022 12:30 Ответить
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20.09.2022 12:49 Ответить
Особенно умиляет вентиль на трубе.
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20.09.2022 16:31 Ответить
певно самі орки в тили отримали.
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20.09.2022 12:28 Ответить
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20.09.2022 12:28 Ответить
Супер! )
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20.09.2022 12:47 Ответить
а кто уничтожит парашинских пропагандонов ?где найти таких пограничников?
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20.09.2022 12:36 Ответить
зэ-свинорыл приперся в батнике с символом V в районе где рашисты под этим знаком геноцидилы украинцев... он не знал?- знал выродок НО осознанно напялил именно эту тряпку
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20.09.2022 12:41 Ответить
не заганяй...ні фіга не "осознанно"..просто воно тупе як валєнок, та й валєнок з ним ще посперечається
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20.09.2022 12:52 Ответить
знал выродок НО осознанно напялил именно эту тряпку
НЕ МОГ НЕ ЗНАТЬ ОН НЕ НА ЛУНЕ ЖИВЕТ но при этом выбрал тряпку с символом V
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20.09.2022 13:24 Ответить
тоже самое с исконно-пропарашинским интером -не случайно выбрали именно такой формат в виде парашинской V и это не ошибка и случайность А осознанное решение
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20.09.2022 13:27 Ответить
все ж таки я вважаю ти сильно переоцінюєш його розумові здібності
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20.09.2022 19:28 Ответить
Только профессионализм. Радует что на середине речки
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20.09.2022 12:41 Ответить
__Жаль"Простоквашино" мультик не смотрели. пёс Шарик тоже не хотел бросить ружьё под водой... __
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20.09.2022 12:53 Ответить
яке прикре самогубство )))
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20.09.2022 13:00 Ответить
..ну, і хто там казав, що гівно не тоне?
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20.09.2022 15:26 Ответить
 
 