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Держприкордонслужба (4335) Донецька область (5684) диверсія (275)

Прикордонники знищили групу диверсантів, яка хотіла потрапити в тил наших військ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прикордонник

Диверсантів знищили, коли ті намагалися переплисти річку Сіверський Донець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Один з прикордонних підрозділів, що діє на Святогірському напрямку знищив групу ворожих диверсантів. Диверсійна група намагалась переплисти річку Сіверський Донець та потрапити в тил наших військ. Прикордонники за допомогою тепловізора виявили підготовку противника до подолання водної перешкоди, а коли човен з чотирма диверсантами дістався середини ріки – відкрили вогонь. Під час обстрілу плавзасіб загарбників перекинувся. Тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який би зміг вибратися на берег", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+24
Ти знаєш, які на Донці соми? - Вони теж їсти бажають...
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20.09.2022 12:23
+19
good job
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20.09.2022 12:17
+10
чапаївці...
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20.09.2022 12:18
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good job
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20.09.2022 12:17 Відповісти
- Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать уголовного розыска, который тоже нас не любит.
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20.09.2022 12:29 Відповісти
Молодцы 👍❤️💙💛‼️🍀🍀🍀Слава ЗСУ‼️🙏
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20.09.2022 12:32 Відповісти
- Звідки ви дізнаєтесь новини про втрати росіян?
- Із тепловізора.
- Може телевізора?
- Ні, тепловізора...
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20.09.2022 13:17 Відповісти
Чапаевы.
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20.09.2022 12:17 Відповісти
чапаївці...
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20.09.2022 12:18 Відповісти
Лише 4 було. Реально було живими взяти, хоч когось?
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20.09.2022 12:20 Відповісти
Ти знаєш, які на Донці соми? - Вони теж їсти бажають...
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20.09.2022 12:23 Відповісти
нах? щоб розповідав що вони голодні і то була нічна риболовля?
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20.09.2022 12:27 Відповісти
Риболовля - на сомів з автоматами. Ну, тоді хоч оштрафувати за бракон'єрство.
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20.09.2022 12:57 Відповісти
Донец, Донец-река,
Могила его глубока.
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20.09.2022 12:21 Відповісти
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20.09.2022 12:33 Відповісти
Грамотно и экономно! И рыбы довольны.
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20.09.2022 12:22 Відповісти
Соми. Вони там трьохметрові...
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20.09.2022 12:24 Відповісти
Захотелось ишаку
Переплыть Донец-реку...
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20.09.2022 12:24 Відповісти
"Если бьі знать, куда река течет?
Как мне понять чем она живет?
Зеркало-река как тьі глубока...
Ооооо, оооооо!"
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20.09.2022 12:26 Відповісти
Відправились дивитись концерт Ліксандрава. Пєсні і пляскі.
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20.09.2022 12:27 Відповісти
гарно співають! гучно!)))
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20.09.2022 12:28 Відповісти
Украине перекроем газ.
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20.09.2022 12:30 Відповісти
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20.09.2022 12:49 Відповісти
Особенно умиляет вентиль на трубе.
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20.09.2022 16:31 Відповісти
певно самі орки в тили отримали.
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20.09.2022 12:28 Відповісти
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20.09.2022 12:28 Відповісти
Супер! )
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20.09.2022 12:47 Відповісти
а кто уничтожит парашинских пропагандонов ?где найти таких пограничников?
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20.09.2022 12:36 Відповісти
зэ-свинорыл приперся в батнике с символом V в районе где рашисты под этим знаком геноцидилы украинцев... он не знал?- знал выродок НО осознанно напялил именно эту тряпку
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20.09.2022 12:41 Відповісти
не заганяй...ні фіга не "осознанно"..просто воно тупе як валєнок, та й валєнок з ним ще посперечається
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20.09.2022 12:52 Відповісти
знал выродок НО осознанно напялил именно эту тряпку
НЕ МОГ НЕ ЗНАТЬ ОН НЕ НА ЛУНЕ ЖИВЕТ но при этом выбрал тряпку с символом V
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20.09.2022 13:24 Відповісти
тоже самое с исконно-пропарашинским интером -не случайно выбрали именно такой формат в виде парашинской V и это не ошибка и случайность А осознанное решение
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20.09.2022 13:27 Відповісти
все ж таки я вважаю ти сильно переоцінюєш його розумові здібності
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20.09.2022 19:28 Відповісти
Только профессионализм. Радует что на середине речки
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20.09.2022 12:41 Відповісти
__Жаль"Простоквашино" мультик не смотрели. пёс Шарик тоже не хотел бросить ружьё под водой... __
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20.09.2022 12:53 Відповісти
яке прикре самогубство )))
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20.09.2022 13:00 Відповісти
..ну, і хто там казав, що гівно не тоне?
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20.09.2022 15:26 Відповісти
 
 