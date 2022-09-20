Прикордонники знищили групу диверсантів, яка хотіла потрапити в тил наших військ
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Диверсантів знищили, коли ті намагалися переплисти річку Сіверський Донець.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Один з прикордонних підрозділів, що діє на Святогірському напрямку знищив групу ворожих диверсантів. Диверсійна група намагалась переплисти річку Сіверський Донець та потрапити в тил наших військ. Прикордонники за допомогою тепловізора виявили підготовку противника до подолання водної перешкоди, а коли човен з чотирма диверсантами дістався середини ріки – відкрили вогонь. Під час обстрілу плавзасіб загарбників перекинувся. Тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який би зміг вибратися на берег", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+24 Харьков Сумской
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+19 Влад Курипко
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+10 piligrim
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Будь ласка, зачекайте...
- Із тепловізора.
- Може телевізора?
- Ні, тепловізора...
Могила его глубока.
Переплыть Донец-реку...
Как мне понять чем она живет?
Зеркало-река как тьі глубока...
Ооооо, оооооо!"
НЕ МОГ НЕ ЗНАТЬ ОН НЕ НА ЛУНЕ ЖИВЕТ но при этом выбрал тряпку с символом V