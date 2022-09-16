Дірявий рятувальний пліт з речами моряків крейсеру "Москва" виловили в Чорному морі. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рятувальний пліт виловив екіпаж морського торгового судна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Плавзасіб, який тримався на поверхні води лише завдяки тому, що був прив’язаний до кількох рятувальних жилетів, виявили у Чорному морі. На плоту було зламане, пошкоджене корозією весло, балони для підкачування повітря. Також там був водонепроникний мішок, в якому знаходилися російські монети, елементи одностроїв моряків та морпіхів. На жилетах та одностроях були бойові номери", - йдеться в повідомленні.
Знахідку було передано прикордонникам.
"Схоже, що пліт був несправний, і загарбники, які намагалися на ньому врятуватися, вдавалися до відчайдушних кроків. Очевидно, щоб утримати на воді дірявий плавзасіб, російські моряки познімали з себе рятувальні жилети (що категорично заборонено) та прикріпили їх до плота, аби зберігати його плавучість", - розповіли прикордонники.
Будь ласка, зачекайте...
Джерело: https://sprotyv.info/analitica/katastrofichna-porazka-na-harkivshhini-sponukala-kreml-ogolositi-vserosijsku-verbuvalnu-kampaniyu-oczinka-dij-rf-na-15-veresnya/
Ми з сусідом - колишнім інструктором парашутно-десантної служби реготали ще тоді над подібними "казками" Там (скоріш всього) було звичайне "роз*издяйство" Справа в тому, що сам парашут між польотами повинен зберігаться у теплому сухому приміщенні І незалежно від того - користувались ним чи ні, йому повинні робить "переукладку" раз у два місяці (щоб не "злежувався") Це стосується УСІХ парашутів - як льотного складу, так і десантників А тепер уяви: Ти ПДС-ник Полк пригнали на чужий аеродром Таких на час прикомандирування називали в авіації "приблуди", або "приймаки" Для переукладки парашутів потрібен "зал" довжиною не менше 35 м і шириною в 15-20 м Парашут розкладається на цій площі Йому дають "вилежаться" а потім його складають і упаковують Парашутів таких у полку - по числу членів екіпажів (тобто близько півсотні (а то й більше) + запасні та власне "запас на заміну") Думаєш - у "базовому" полку є купа таких приміщень? Тільки одне - у будинку ПДС (в крайньому випадку можуть використовувать спортзал полку (якщо він у них є!)
А тепер уяви: ти - ПДСник на чужому аеродромі Думаєш - тобі вступлять свою ПДС-ку і ти там будеш господар? Сумніваюся Тим більше що ти - "лінивий кацап" Чи не простіше не робить переукладку а просто зробить запис у формулярі про її проведення? Більше того - ти можеш поліниться навіть знімать парашут з крісла після польоту і тягти його в ПДС-ку Не сумніваюся, що їх залишали в кабінах літаків на ніч А що таке зима в Україні та Білорусі - пояснювать не треба? То мороз, то відлига І висока вологість Льотчик посидів у польоті, на парашуті, годину і його нагрів жопою Атмосферна вологість + випари тіла Парашут сиріє Потім металевий літак охолоджується У тканині парашута осідає конденсат Взимку він і промерзнуть може Разом з тканиною парашута І як він потім буде розкриваться?
От тобі і "порізані стропи"! Недарма вже цього літа кацапи стали ворушиться і думать про установку системи підігріву на катапультні крісла, які починають працювать під час виконання польоту
Так що не "фантазуй" - щоб з тебе знаючі люди не сміялися!
По-друге - я не "злобствую", а "в деталях" пояснюю "штатскому человеку" ситуацію, щоб він не ганьбився на весь форум
По-третє - якби тобі було "все одно", то ти-б тут не скакав, наче тобі кропивою між ногами стьобнули
- Носовой или кормовой?
- Оба.
- Плохая примета.
Пустілісь по морю с Маскви.
Якби не руським був той плот,
То може падли й допливли б.
Із сєла Кукуєво
Ну, і пусть сібє пливйот
Желєзяка *уєва
рекомендованные розничные цены на дорестайлинговую Lada Vesta стартуют от 1,13 млн рублей. На обновленную версию они не объявлены, но дилеры продают эти машины по 2 млн рублей и дороже.
*** «Пустые» Lada без ABS, ESP, ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности будут называть Special Edition
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За час «спецоперації» російська армія втратила понад 54 тисячі військових
П'ятниця 16 Вересня, 2022
ЗСУ ще "працювати і працювати"
Там било множество таінствєнних вєщей…
Слава Україні !!!!!! Слава ЗСУ!!!
Фуух. А я-то подумал, что плот нашли пустым, с незащищенными моряками.
"Общие указания. Внимательно прочитайте данную инструкцию по сохранению жизни на плоту. Если сейчас темно и вы не можете прочесть эти слова, вернитесь на судно и возьмите фонарик"