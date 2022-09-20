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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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взрывчатка (788) Изюм (226) ГСЧС (4482) Балаклея (245)

Много запрещенных мин находят в деоккупированных Изюме и Балаклее

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міна

На деоккупированных территориях обнаруживают много коварных мин ПФМ-1 ("бабочка"). Их применение запрещено всеми международными конвенциями.

Об этом сообщают Українські новини  со ссылкой на Министерство внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.

"В деоккупированных городах особенно много коварных мин ПФМ-1 (так называемых "бабочек"), запрещенных всеми международными конвенциями. Этот тип мин очень трудно обнаружить металлодетекторами. Но чрезвычайники прилагают все усилия, чтобы ликвидировать это "наследие" врага. Только за минувшие сутки. саперы ГСЧС уничтожили 35 "бабочек" на месте обнаружения", - говорится в сообщении.

За один день пиротехники нашли более тысячи взрывоопасных предметов.

Спасатели призывают жителей деоккупированных территорий обходить траву, не ходить в лес, передвигаться только по проверенной местности с твердым покрытием и рассказывать детям об опасности боеприпасов.

Также смотрите: За минувшие сутки оккупанты обстреляли 6 населенных пунктов Херсонской области. ФОТО
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Топ комментарии
+1
Ну, во-первых, такие ПФМы (в девичестве БЛЮ-43/Б) не запрещены, а ограничены (Оттавской Конвенцией 1980 года).
Во-вторых, РФ ее не ратифицировала (как, кстати, и США). А то что Украина ратифицировала - ваши проблемы (никто не говорил, что будет легко).
В третьих, они индукционными миноискателями не обнаруживаются от слова "вообще" (в них метала нет), только визуально.
В четвертых, если она в боевом положении, то она самоликвидируется: погуляйте пару деньков. Ну а если не взведена, то только визуально (см. выше про "легко").
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20.09.2022 18:41
+1
в москву треба завезти цим під@рам
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20.09.2022 19:00
+1
Тебя забыл спросить.
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20.09.2022 19:58
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Чему удивляться ? Медленная Европа ну очень боится замерзнуть .
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20.09.2022 17:46 Ответить
ЄС міг би й справді більше/скоріше допомагати. Але не треба в кожній темі на них стрілки переводити. Яким боком вони до використання пфм-1 кацапами
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20.09.2022 18:28 Ответить
Кацапи ці міста захопили.
Чи по вашому, вони туди телепортувалися?
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20.09.2022 18:04 Ответить
чому сєбє? По лісах полях..Мінували підступи до свого лігва де ховалися.
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20.09.2022 18:24 Ответить
З цим світом точно щось не так, якщо в ньому існують "дозволені" міни
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20.09.2022 18:17 Ответить
От якби можна було їх позбирати (безпечно) та випустити тих "метеликів" десь над московією...
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20.09.2022 18:34 Ответить
ПФМ-1 обезвреживаются только ликвидацией из автоматического оружия метров с двадцати, лучше с тридцати. Тактические очки при этом совсем не лишние. Приближаться к ним близко на территориях, оставленных оккупантами менее двух суток назад - нежелательно. Это вполне может быть ПФМ-1С с функцией самоликвидации с задержкой до 40 часов, поэтому ****** может в любой момент.
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20.09.2022 18:54 Ответить
Так і я про те. Повернути рашистам це смертоносне сміття, на жаль, не вийде. А як би класно було!
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20.09.2022 19:05 Ответить
Ну, во-первых, такие ПФМы (в девичестве БЛЮ-43/Б) не запрещены, а ограничены (Оттавской Конвенцией 1980 года).
Во-вторых, РФ ее не ратифицировала (как, кстати, и США). А то что Украина ратифицировала - ваши проблемы (никто не говорил, что будет легко).
В третьих, они индукционными миноискателями не обнаруживаются от слова "вообще" (в них метала нет), только визуально.
В четвертых, если она в боевом положении, то она самоликвидируется: погуляйте пару деньков. Ну а если не взведена, то только визуально (см. выше про "легко").
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20.09.2022 18:41 Ответить
русский, зачем ты тут? Тут хорошо принимают только хороших русских, которые не дышат.
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20.09.2022 19:28 Ответить
Тебя забыл спросить.
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20.09.2022 19:58 Ответить
свинособака, твое место - на звЯЯзда.сру.
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20.09.2022 20:14 Ответить
Успокойся, сынок. На край, писюна сходи сосни.
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20.09.2022 20:28 Ответить
Еще одно русское животное с гомосячьими фантазиями. Свинопес, люди совсем не такие, как ваше вонючее гомосячье русское стадо. Ты уже записалось в батальон "ахмат *****", животное?
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20.09.2022 20:30 Ответить
Уже соснул что ли? Шустрый ты. Давай на второй круг. По исполнению доложишь. Вперед.
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20.09.2022 20:33 Ответить
животное, кроме гомосятины у тебя, как истинного русского православного, ничего в "мозгу" нет. Тебе на к "ахмат *****", тебе прямая дорога в пригожинский петушиный батальон
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20.09.2022 20:35 Ответить
Да ты прям-таки стахановец, как я погляжу. Ну, давай, для контроля, еще на один круг забеги. Как отсосешь - обозначишься комментом (пусть все видят, что ты передовик, а не хухры-мухры).
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20.09.2022 20:40 Ответить
животное, как вы размножаетесь, раз все ваши самцы - гомосеки? Ваших самок только кадыровцы трахают? Тебя от какого Маги твоя свиномамка опоросила,стоя на полу сортира, русский?
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20.09.2022 20:45 Ответить
Ладно, ладно... Все уже видят что ты передовик-сосун, а не хухры-мухры, как некоторые думали. Дальше соси по тихой. Не надоедай.
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20.09.2022 20:59 Ответить
животное, так твоя свиномамка промазала тобою мимо очка или нет?
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20.09.2022 21:00 Ответить
Сынок, ты напрасно стараешься: план по отсосам перевыполняешь, докладываешься: я тебе медаль за твои сос-подвиги не выдам. Ты уж к своим обращайся за наградой.
Но в виду тебя, старательного, иметь буду (всякое может случиться: трубы, там, канализационные продуть или еще что). Ты уж, голубок, не перетруждайся: сосущий свой аппарат не попорть.
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20.09.2022 21:04 Ответить
русгомосек, ты кого больше любишь - ***** или жирного гомосека рамзанку дырова?
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20.09.2022 21:57 Ответить
в москву треба завезти цим під@рам
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20.09.2022 19:00 Ответить
По росТБ я дивився репортаж ******** Сладкова з тлді ще не звільненого Ізюму, як вони тікаючи на центральній дорозі розірвали колесо на такй міні. Наших ще не було, а орки вже покинули місто. Дорога пуста, а по всій дорозі і стежках вдовж неї розкидані рясно ці міни. Роспідр Сладков почав у місцевих випитувати у місцевих, щоб розповіли як ЗСУ так підло замінували їм вулицю. Ті відвертались мовчки від нього і уходили. Він бистро заглох з цими питаннями. Може якусь віповідь і не показав. З контексту стало ве зрозуміло.
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20.09.2022 22:52 Ответить
Є машинки дл мінування УЗМ і ПКМ-1
Їх можна за допомогою цих машинок розкидати довжиною до30=50 метрів і шириною 8-10 м.
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21.09.2022 00:00 Ответить
 
 