Много запрещенных мин находят в деоккупированных Изюме и Балаклее
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На деоккупированных территориях обнаруживают много коварных мин ПФМ-1 ("бабочка"). Их применение запрещено всеми международными конвенциями.
Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на Министерство внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.
"В деоккупированных городах особенно много коварных мин ПФМ-1 (так называемых "бабочек"), запрещенных всеми международными конвенциями. Этот тип мин очень трудно обнаружить металлодетекторами. Но чрезвычайники прилагают все усилия, чтобы ликвидировать это "наследие" врага. Только за минувшие сутки. саперы ГСЧС уничтожили 35 "бабочек" на месте обнаружения", - говорится в сообщении.
За один день пиротехники нашли более тысячи взрывоопасных предметов.
Спасатели призывают жителей деоккупированных территорий обходить траву, не ходить в лес, передвигаться только по проверенной местности с твердым покрытием и рассказывать детям об опасности боеприпасов.
Пожалуйста, подождите...
Чи по вашому, вони туди телепортувалися?
Во-вторых, РФ ее не ратифицировала (как, кстати, и США). А то что Украина ратифицировала - ваши проблемы (никто не говорил, что будет легко).
В третьих, они индукционными миноискателями не обнаруживаются от слова "вообще" (в них метала нет), только визуально.
В четвертых, если она в боевом положении, то она самоликвидируется: погуляйте пару деньков. Ну а если не взведена, то только визуально (см. выше про "легко").
Но в виду тебя, старательного, иметь буду (всякое может случиться: трубы, там, канализационные продуть или еще что). Ты уж, голубок, не перетруждайся: сосущий свой аппарат не попорть.
Їх можна за допомогою цих машинок розкидати довжиною до30=50 метрів і шириною 8-10 м.