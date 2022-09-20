Много запрещенных мин находят в деоккупированных Изюме и Балаклее

На деоккупированных территориях обнаруживают много коварных мин ПФМ-1 ("бабочка"). Их применение запрещено всеми международными конвенциями.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на Министерство внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.

"В деоккупированных городах особенно много коварных мин ПФМ-1 (так называемых "бабочек"), запрещенных всеми международными конвенциями. Этот тип мин очень трудно обнаружить металлодетекторами. Но чрезвычайники прилагают все усилия, чтобы ликвидировать это "наследие" врага. Только за минувшие сутки. саперы ГСЧС уничтожили 35 "бабочек" на месте обнаружения", - говорится в сообщении.

За один день пиротехники нашли более тысячи взрывоопасных предметов.

Спасатели призывают жителей деоккупированных территорий обходить траву, не ходить в лес, передвигаться только по проверенной местности с твердым покрытием и рассказывать детям об опасности боеприпасов.

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