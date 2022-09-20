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вибухівка (398) Ізюм (280) ДСНС (4458) Балаклія (245)

Багато заборонених мін знаходять в деокупованих Ізюмі та Балаклії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міна

На деокупованих територіях виявляють багато підступних мін ПФМ-1 ("метелик"). Їх застосування заборонено усіма міжнародними конвенціями.

Про це повідомляють Українські новини із посиланням на Міністерство внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

"У деокупованих містах особливо багато підступних мін ПФМ-1 (так званих "метеликів"), заборонених усіма міжнародними конвенціями. Цей тип мін дуже важко виявити металодетекторами. Але надзвичайники докладають усіх зусиль, щоб ліквідувати цю "спадщину" ворога. Тільки за минулу добу сапери ДСНС знищили 35 "метеликів" на місці виявлення", – сказано у повідомленні.

За  один день піротехніки знайшли більш як тисячу вибухонебезпечних предметів. 

Рятувальники закликають мешканців деокупованих територій обходити траву, не ходити до лісу, пересуватися тільки по перевіреній місцевості із твердим покриттям і розповідати дітям про небезпеку від боєприпасів.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+1
Ну, во-первых, такие ПФМы (в девичестве БЛЮ-43/Б) не запрещены, а ограничены (Оттавской Конвенцией 1980 года).
Во-вторых, РФ ее не ратифицировала (как, кстати, и США). А то что Украина ратифицировала - ваши проблемы (никто не говорил, что будет легко).
В третьих, они индукционными миноискателями не обнаруживаются от слова "вообще" (в них метала нет), только визуально.
В четвертых, если она в боевом положении, то она самоликвидируется: погуляйте пару деньков. Ну а если не взведена, то только визуально (см. выше про "легко").
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20.09.2022 18:41
+1
в москву треба завезти цим під@рам
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20.09.2022 19:00
+1
Тебя забыл спросить.
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20.09.2022 19:58
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Чему удивляться ? Медленная Европа ну очень боится замерзнуть .
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20.09.2022 17:46 Відповісти
ЄС міг би й справді більше/скоріше допомагати. Але не треба в кожній темі на них стрілки переводити. Яким боком вони до використання пфм-1 кацапами
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20.09.2022 18:28 Відповісти
Кацапи ці міста захопили.
Чи по вашому, вони туди телепортувалися?
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20.09.2022 18:04 Відповісти
чому сєбє? По лісах полях..Мінували підступи до свого лігва де ховалися.
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20.09.2022 18:24 Відповісти
З цим світом точно щось не так, якщо в ньому існують "дозволені" міни
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20.09.2022 18:17 Відповісти
От якби можна було їх позбирати (безпечно) та випустити тих "метеликів" десь над московією...
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20.09.2022 18:34 Відповісти
ПФМ-1 обезвреживаются только ликвидацией из автоматического оружия метров с двадцати, лучше с тридцати. Тактические очки при этом совсем не лишние. Приближаться к ним близко на территориях, оставленных оккупантами менее двух суток назад - нежелательно. Это вполне может быть ПФМ-1С с функцией самоликвидации с задержкой до 40 часов, поэтому ****** может в любой момент.
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20.09.2022 18:54 Відповісти
Так і я про те. Повернути рашистам це смертоносне сміття, на жаль, не вийде. А як би класно було!
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20.09.2022 19:05 Відповісти
Ну, во-первых, такие ПФМы (в девичестве БЛЮ-43/Б) не запрещены, а ограничены (Оттавской Конвенцией 1980 года).
Во-вторых, РФ ее не ратифицировала (как, кстати, и США). А то что Украина ратифицировала - ваши проблемы (никто не говорил, что будет легко).
В третьих, они индукционными миноискателями не обнаруживаются от слова "вообще" (в них метала нет), только визуально.
В четвертых, если она в боевом положении, то она самоликвидируется: погуляйте пару деньков. Ну а если не взведена, то только визуально (см. выше про "легко").
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20.09.2022 18:41 Відповісти
русский, зачем ты тут? Тут хорошо принимают только хороших русских, которые не дышат.
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20.09.2022 19:28 Відповісти
Тебя забыл спросить.
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20.09.2022 19:58 Відповісти
свинособака, твое место - на звЯЯзда.сру.
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20.09.2022 20:14 Відповісти
Успокойся, сынок. На край, писюна сходи сосни.
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20.09.2022 20:28 Відповісти
Еще одно русское животное с гомосячьими фантазиями. Свинопес, люди совсем не такие, как ваше вонючее гомосячье русское стадо. Ты уже записалось в батальон "ахмат *****", животное?
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20.09.2022 20:30 Відповісти
Уже соснул что ли? Шустрый ты. Давай на второй круг. По исполнению доложишь. Вперед.
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20.09.2022 20:33 Відповісти
животное, кроме гомосятины у тебя, как истинного русского православного, ничего в "мозгу" нет. Тебе на к "ахмат *****", тебе прямая дорога в пригожинский петушиный батальон
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20.09.2022 20:35 Відповісти
Да ты прям-таки стахановец, как я погляжу. Ну, давай, для контроля, еще на один круг забеги. Как отсосешь - обозначишься комментом (пусть все видят, что ты передовик, а не хухры-мухры).
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20.09.2022 20:40 Відповісти
животное, как вы размножаетесь, раз все ваши самцы - гомосеки? Ваших самок только кадыровцы трахают? Тебя от какого Маги твоя свиномамка опоросила,стоя на полу сортира, русский?
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20.09.2022 20:45 Відповісти
Ладно, ладно... Все уже видят что ты передовик-сосун, а не хухры-мухры, как некоторые думали. Дальше соси по тихой. Не надоедай.
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20.09.2022 20:59 Відповісти
животное, так твоя свиномамка промазала тобою мимо очка или нет?
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20.09.2022 21:00 Відповісти
Сынок, ты напрасно стараешься: план по отсосам перевыполняешь, докладываешься: я тебе медаль за твои сос-подвиги не выдам. Ты уж к своим обращайся за наградой.
Но в виду тебя, старательного, иметь буду (всякое может случиться: трубы, там, канализационные продуть или еще что). Ты уж, голубок, не перетруждайся: сосущий свой аппарат не попорть.
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20.09.2022 21:04 Відповісти
русгомосек, ты кого больше любишь - ***** или жирного гомосека рамзанку дырова?
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20.09.2022 21:57 Відповісти
в москву треба завезти цим під@рам
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20.09.2022 19:00 Відповісти
По росТБ я дивився репортаж ******** Сладкова з тлді ще не звільненого Ізюму, як вони тікаючи на центральній дорозі розірвали колесо на такй міні. Наших ще не було, а орки вже покинули місто. Дорога пуста, а по всій дорозі і стежках вдовж неї розкидані рясно ці міни. Роспідр Сладков почав у місцевих випитувати у місцевих, щоб розповіли як ЗСУ так підло замінували їм вулицю. Ті відвертались мовчки від нього і уходили. Він бистро заглох з цими питаннями. Може якусь віповідь і не показав. З контексту стало ве зрозуміло.
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20.09.2022 22:52 Відповісти
Є машинки дл мінування УЗМ і ПКМ-1
Їх можна за допомогою цих машинок розкидати довжиною до30=50 метрів і шириною 8-10 м.
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21.09.2022 00:00 Відповісти
 
 