Багато заборонених мін знаходять в деокупованих Ізюмі та Балаклії
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На деокупованих територіях виявляють багато підступних мін ПФМ-1 ("метелик"). Їх застосування заборонено усіма міжнародними конвенціями.
Про це повідомляють Українські новини із посиланням на Міністерство внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.
"У деокупованих містах особливо багато підступних мін ПФМ-1 (так званих "метеликів"), заборонених усіма міжнародними конвенціями. Цей тип мін дуже важко виявити металодетекторами. Але надзвичайники докладають усіх зусиль, щоб ліквідувати цю "спадщину" ворога. Тільки за минулу добу сапери ДСНС знищили 35 "метеликів" на місці виявлення", – сказано у повідомленні.
За один день піротехніки знайшли більш як тисячу вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники закликають мешканців деокупованих територій обходити траву, не ходити до лісу, пересуватися тільки по перевіреній місцевості із твердим покриттям і розповідати дітям про небезпеку від боєприпасів.
Будь ласка, зачекайте...
Чи по вашому, вони туди телепортувалися?
Во-вторых, РФ ее не ратифицировала (как, кстати, и США). А то что Украина ратифицировала - ваши проблемы (никто не говорил, что будет легко).
В третьих, они индукционными миноискателями не обнаруживаются от слова "вообще" (в них метала нет), только визуально.
В четвертых, если она в боевом положении, то она самоликвидируется: погуляйте пару деньков. Ну а если не взведена, то только визуально (см. выше про "легко").
Но в виду тебя, старательного, иметь буду (всякое может случиться: трубы, там, канализационные продуть или еще что). Ты уж, голубок, не перетруждайся: сосущий свой аппарат не попорть.
Їх можна за допомогою цих машинок розкидати довжиною до30=50 метрів і шириною 8-10 м.