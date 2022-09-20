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Жителей Харьковщины просят пока не возвращаться: опасность подрыва на минах

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

міни

Полиция призывает жителей нескольких территориальных громад Харьковской области воздержаться от возвращения домой в ближайшее время или до эвакуации из-за мин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковской области.

Полиция призывает жителей Малиновской, Чкаловской и Печенежской ОТГ воздержаться от возвращения домой в ближайшее время

После освобождения населенных пунктов в Харьковской области оккупанты оставили заминированную местность. Имеются случаи подрыва местных жителей на минах.

Начальник Чугуевского РУП Сергей Пономарев попросил граждан воздержаться от возвращения домой или на дачные участки в ближайшее время.

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Пономарев отметил: "Пожалуйста, воздержитесь от поездок на деоккупированную местность до тех пор, пока не будет проведено полностью разминирование специальными службами. Прошу передвигаться только асфальтированными дорожками. Если у кого есть желание эвакуироваться на зимний период, обращайтесь в полицейские Чугуевского РУП за подробной информацией".

Начальник райуправления полиции предоставил телефоны для обращений:

начальник сектора криминальной полиции: 0 (66) 157 20 75

начальник отдела превенции: 0 (98) 863 03 32

полицейский офицер Малиновской ОТГ: 0 (66) 296 93 48

участковый офицер полиции: 0(95) 656 09 31; 0 (93) 307 97 60

дежурная часть: 0(95) 825 47 59; +380 (5746) 2 20 13.
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Выступление ***** отложено на завтра солодких снів Українці!!!Перемога буде за нами і це без варіантів!!!💛💙😘
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20.09.2022 22:23 Ответить
Йой, як невдобно вийшло! То з Сирії підкріплення не прийшло, в москві іноземці не мобілізуються, добровольчі батальйони олігархів озброїлися і прямують на москву, а не в Україну чи просто "фєкальний чумайдан" переповнений?

Нє, мені то не важливо, але ж цікаво: що ж "вялікому", "богопамазаному" та "скрєпному" перешкодило? Може здох нарешті? Ото було б добре!
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20.09.2022 22:41 Ответить
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20.09.2022 22:30 Ответить
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20.09.2022 22:31 Ответить
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20.09.2022 22:32 Ответить
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20.09.2022 22:34 Ответить
 
 