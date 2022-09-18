Значительная территория города Изюм заминирована противопехотными минами, - ГСЧС

В освобожденном от оккупантов Изюме большая часть города заминирована противопехотными минами, также захватчики оставили большое количество взрывоопасных предметов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Анатолий Торяник в эфире информационного телемарафона.

"В городе Изюм очень большая часть города заминирована противопехотными минами, а также очень много осталось после оккупантов там взрывоопасных предметов разной опасности", - сказал Торяник.

Он отметил, что специалистам трудно даже спрогнозировать, сколько времени уйдет на то, чтобы вернуть город к обычным условиям жизни.

"Если говорить о городе Изюм, я даже не могу прогнозировать, сколько туда необходимо привлечь техники и людей для того, чтобы все это восстановить. Город настолько разрушен, что просто невозможно передать это словами. Восточная часть от реки Северский Донец, почти все дома разрушены, сгорели, разрушена полностью инфраструктура, разрушены все электросети, газопроводы. Там очень большой объем работы для того, чтобы вернуть город к обычным условиям жизни", - акцентировал Торяник.

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Заместитель начальника ГУ ГСЧС Харьковской области отметил, что на всей деоккупированной территории области первоочередной задачей является разминирование автодорог и объектов инфраструктуры.

"Первоочередная на сегодня у нас стоит задача - это разминировать дороги, по которым должны ездить автомобили, а также разминировать все те объекты, которые необходимо восстановить для того, чтобы подать в города воду, свет и все остальное", – подчеркнул Торяник.

Он подчеркнул, что для разминирования всей территории могут понадобиться десятки лет.

"Если говорить о разминировании территории, мы знаем, что было оккупировано около 40% Харьковской области. И наши ученые, Университет гражданской защиты проводил расчеты работы наших саперов для того, чтобы разминировать территорию. Цифры там идут о десятках тысяч саперов и десятках лет, чтобы полностью зачистить всю территорию", - отметил он.

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