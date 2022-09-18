Значна територія міста Ізюм замінована протипіхотними мінами, - ДСНС

У звільненому від окупантів Ізюмі велика частина міста замінована протипіхотними мінами, також загарбники залишили велику кількість вибухонебезпечних предметів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник начальника ГУ ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник в ефірі інформаційного телемарафону.

"В місті Ізюм дуже велика частина міста замінована протипіхотними мінами, а також дуже багато залишилося після окупантів там вибухонебезпечних предметів різної небезпеки", - сказав Торяник.

Він зазначив, що наразі фахівцям важко навіть спрогнозувати, скільки часу піде на те, щоб повернути місто до звичайних умов життя.

"Якщо говорити про місто Ізюм, я навіть не можу прогнозувати, скільки туди необхідно залучити техніку і людей для того, щоб все це відновити. Місто настільки зруйноване, що просто неможливо передати це словами. Східна частина від річки Сіверського Дінця, майже всі будинки зруйновані, згоріли, зруйнована повністю інфраструктура, зруйновані всі електромережі, газопроводи. Там дуже великий обсяг роботи для того, щоб повернути місто до звичайних умов життя", - акцентував Торяник.

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Заступник начальника ГУ ДСНС Харківщини зауважив, що на всій деокупованій території Харківської області першочерговим завданням є розмінування автошляхів та об’єктів інфраструктури.

"Першочергове на сьогодні у нас стоїть завдання - це розмінувати дороги, по яких повинні їздити автомобілі, а також розмінувати всі ті об’єкти, які необхідно відновити для того, щоб подати у міста воду, світло і все інше",– підкреслив Торяник.

Він наголосив, що для розмінування всієї території можуть знадобитися десятки років.

"Якщо говорити про розмінування території, ми знаємо, що було окуповано близько 40% Харківської області. І наші науковці, Університет цивільного захисту, проводив розрахунки роботи наших саперів для того, щоб розмінувати цю територію. Цифри там йдуть про десятки тисяч саперів і десятки років, щоб повністю зачистити всю територію", - зазначив він.

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