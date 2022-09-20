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"Ложитесь спать": выступление Путина перенесено на завтра

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путин,путін

Трансляция с обращением президента РФ Владимира Путина перенесена на 21 сентября.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Форбс.

Russia Today и Первый канал удалили анонс трансляции с обращением президента РФ.

В свою очередь, российское издание "Московский Комсомолец" сообщает, что спикер Путина Дмитрий Песков "не выходит на связь, хотя его засыпали вопросами журналисты".

Информацию о перенесении обращения подтвердили российские "журналисты" Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян.

"Ложитесь спать", - коротко написала в соцсетях пропагандистка Симоньян.

Возможно, сейчас ведутся переговоры в Кремле по формату решения о референдумах и вероятной мобилизации.

Смотрите также: Референдумы и мобилизация в России / Отчаяние путина. День 209 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Позже Forbes со ссылкой на два источника в администрации президента сообщил, что записанное Путиным обращение будет показано 21 сентября, когда "проснется Дальний Восток".
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Топ комментарии
+65
может завтра лебединое озеро
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20.09.2022 22:39
+57
Валєрій Фьодоровіч , можєт не надо . ?
Надо Вова , НАДО .. Копай , не відволікайся ..
.
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20.09.2022 23:18
+51
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20.09.2022 22:52
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Страница 2 из 2
зеленое днище....
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20.09.2022 22:58 Ответить
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20.09.2022 22:52 Ответить
А что у путлера понос приключился? Чемоданов уже не хватает.
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20.09.2022 22:52 Ответить
закон сырой, решили пару статей добавить. За песню "путин-*****, раша-параша, о-о о-о".
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20.09.2022 22:54 Ответить
он биржевые котировки увидел и обосрался прямо в кресле......
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20.09.2022 22:57 Ответить
валізу заїло, а як люди не можна ***** бо його лайно тo є велика кацапська таємниця!
от і шкребе зубами по галері і терпить-підстрибує....
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20.09.2022 23:03 Ответить
Скорее всего элита вывозит своих сыночков на частных самолетах
В АЭРОПОРТУ ПАНИКА
потому хутин сегодня отменил свою речь
Но завтра этот маразматик продолжит развал раши
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20.09.2022 22:54 Ответить
Пока напечатают повесток
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20.09.2022 22:55 Ответить
у них симки по паспорту, рассылают смски с повесткой.
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20.09.2022 22:57 Ответить
Не треба там друкувати нічого, там радянських ще вистачає.
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21.09.2022 04:24 Ответить
Может, Вова - всё. с концами?
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20.09.2022 22:58 Ответить
не не не, конец будет около 20 апреля, как дань памяти папочке.
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20.09.2022 22:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OmwKsJnaa5Y
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20.09.2022 22:59 Ответить
ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ОБЪЯВЛЯЕТ МОБИЛИЗАЦИЮ? Лекция историка Александра Палия
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20.09.2022 23:05 Ответить
Це політтехнологія па-рускі.
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20.09.2022 23:01 Ответить
Просто в ***** нервовий тік сьогодні не лиш в руці,а й на морді)))вкололи,завтра заговорить)))
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20.09.2022 23:01 Ответить
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20.09.2022 23:02 Ответить
Хорошая иллюстрация к этому материалу - фото рож какого-то дегенерата. Правда, почему-то рабсиянцы говорят, что это их «лидер» и без него «их жизнь теряет всякий смысл».
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20.09.2022 23:05 Ответить
Призываю вас писать без ошибок, бо правильно будет, мол, ЛИДОР.
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21.09.2022 00:09 Ответить
А тим часом державний борт кацапії RA-96023 виконує рейс Москва- Нью-Йорк... Цікаво, до чого це?
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20.09.2022 23:08 Ответить
Нецікаво. До генасамблеї ООН
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21.09.2022 01:19 Ответить
Може вже сконав разом зі всіма своїми двійниками.
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20.09.2022 23:11 Ответить
Его вроде как подорвали еще в 2004-м. А все остальное - работа программистов и гримеров.
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20.09.2022 23:17 Ответить
А голос?
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21.09.2022 06:36 Ответить
А може вони заградотряди на кордони виставляють, бо не встигли, не очікували що так багато ванєк тікати почнуть після промови
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20.09.2022 23:11 Ответить
я вот, кстати, так сразу и подумала - что всех перестанут выпускать, а потом - опа!
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20.09.2022 23:23 Ответить
фантастическая многоходовачка. Все что говорят на расии расчитано на жителей расии. Щас их запугают мобилизацией, чтоб потом сказать, что сворачиваем войнушку. Ну вы типа же не хотели воевать и мы вас послушали и сберегли. Так что не возмущайтесь, что войну продули - все из-за вас.
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20.09.2022 23:12 Ответить
Програмист уехал на рыбалку?
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20.09.2022 23:16 Ответить
Самолет спецотряда Россия ИЛ-96 RSD008 на подлете к США

Сообщают, что начались митинги в Чечне. Люди против того, что бы чеченцы воевали за Россию против Украины.

В Тегеране разъяренная толпа движется к резиденции аятоллы Хаменеи. Ситуация в городе практически вышла из-под контроля, полиция не справляется.
По всей стране вспыхнули бунты с захватами органов власти.
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20.09.2022 23:16 Ответить
Я читав що резиденцію аятолли вже захопили . .
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20.09.2022 23:22 Ответить
о-го быстро !
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21.09.2022 00:06 Ответить
Валєрій Фьодоровіч , можєт не надо . ?
Надо Вова , НАДО .. Копай , не відволікайся ..
.
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20.09.2022 23:18 Ответить
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20.09.2022 23:44 Ответить
Убийство Павла I, переворот 1801 года - гибель российского императора Павла I в ночь с понедельника 11 (23) марта на вторник 12 (24) марта 1801 года (0:45 - 1:45), в результате заговора с участием гвардейских офицеров в здании Михайловского замка.




Убийство императора Павла I (французская гравюра, 1880-е годы)

В половине первого ночи группа из 12 офицеров ворвалась в спальню императора и, в результате возникшего конфликта, он был избит, получил удар в висок тяжелой золотой табакеркой и был задушен шарфом.
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20.09.2022 23:19 Ответить
Березовского тоже душили контрольным шарфом.
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20.09.2022 23:42 Ответить
обісрався старий підор
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20.09.2022 23:23 Ответить
Мабуть з чімадана злізти не вийшло
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20.09.2022 23:27 Ответить
Завтра Запад весь день будет высказывать озабоченность и выражать крайнее возмущение. Макрон и Шольц наперегонки будут названивать Путину.

Байден будет весь день повторять - НЕТ, НЕТ, НЕТ так не надо было делать - это неправильно. Мы сделаем так, что Путин будет ещё в большей изоляции.

Эрдоган заявит, что теперь для мира на Украине, России надо будет ещё дополнительно отдать Украине только что присоеденённые области.

Си и Муди втихоря будут потирать лапки, радуясь, что дискаунт на Российскую нефть будет ещё больше.
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20.09.2022 23:29 Ответить
Ти спалився.
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20.09.2022 23:43 Ответить
у тебя кацап старая методичка - точно спалился
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21.09.2022 00:07 Ответить
― Ставка не отвечает. Не отвечает ни партийный лидер Криди, ни верховный канцлер.
Фильм "V - значит вендетта"
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20.09.2022 23:35 Ответить
Говорят, на саммите ШОС 2022 у путина случился инфаркт, Эрдоган вёл его под руку, ***** теряло сознание - может, не всё так плохо ....
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20.09.2022 23:45 Ответить
там еще видео есть как путлер рожи корчил и гримасничал пока ждал Эрдогана - жжесть клиника и шиза
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21.09.2022 00:09 Ответить
То може Ердоган вгостив ***** турконовічком?
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21.09.2022 00:21 Ответить
перенесли щоб кім чен міг подивитися
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20.09.2022 23:51 Ответить
Не знаю що там у Кремлі, а ось чую як наша арта під Мар'їнкою працює. Слава ЗСУ!
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20.09.2022 23:53 Ответить
...уничтожьте чинчика бункерного.Слава Великой Ukraine
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20.09.2022 23:57 Ответить
Відчуття у мене таке , що він здох або здихає . Навіть рюмку випив за відчуття в яких я рідко помиляюсь
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21.09.2022 00:30 Ответить
Эта плешивая крыса в 4:00 выйдет в "эфир". Кацапстан "проснется" уже в другой "реальности".
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21.09.2022 00:34 Ответить
Жалко шо немає діда Панаса(((
Він би сказав ***** від А до Я)))
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21.09.2022 00:58 Ответить
Путин ходил "мочить в сортире", задержался...
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21.09.2022 01:09 Ответить
ползет Козлодоев, мокри его брюки.
Он стар и хочет в сортир......
Засідання в ООН буде Байден та багато хто. А тут Тін Пу із своїми викатами як йожик з ножиком і з мавпочкою Маргошою на плечі. виходить з ранкового туману. Нас орков міліоно доляроно в нас тріліоно,ми стрілянто,убіванто. Ну с кем останетесь дружить..... І наче метну.
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21.09.2022 01:28 Ответить
Сдохло падло чи як.
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21.09.2022 01:40 Ответить
Все надеются на самые хорошие новости!
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21.09.2022 09:00 Ответить
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21.09.2022 02:09 Ответить
Поди, застрял в чемодане....
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21.09.2022 03:27 Ответить
Чемоданчик переполнился прст.
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21.09.2022 03:42 Ответить
Их нравы:
50-летний житель Севастополя с помощью арендованного им грузового транспорта похитил находившийся по соседству металлический гараж, а также стоявшие в нём автомобиль «ЗАЗ-968» и мотороллер. Гараж и автотранспортное средство он сдал в пункт приёма металлолома,
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21.09.2022 05:47 Ответить
Просереться і сьогодні вилізе, як не він то двійник.
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21.09.2022 07:19 Ответить
Кацапи можуть довести голосування на західному березі Херсона до результату 49% проросійських, тому що військова ситуація там для них погана. потім скажуть, що намагалися, але «не вистачило волі народу» і спробують вийти.
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21.09.2022 07:26 Ответить
Еще ближний не проснулся
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21.09.2022 09:35 Ответить
Пукін бздить, і це правильно.
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21.09.2022 09:44 Ответить
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