"Ложитесь спать": выступление Путина перенесено на завтра
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Трансляция с обращением президента РФ Владимира Путина перенесена на 21 сентября.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Форбс.
Russia Today и Первый канал удалили анонс трансляции с обращением президента РФ.
В свою очередь, российское издание "Московский Комсомолец" сообщает, что спикер Путина Дмитрий Песков "не выходит на связь, хотя его засыпали вопросами журналисты".
Информацию о перенесении обращения подтвердили российские "журналисты" Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян.
"Ложитесь спать", - коротко написала в соцсетях пропагандистка Симоньян.
Возможно, сейчас ведутся переговоры в Кремле по формату решения о референдумах и вероятной мобилизации.
Позже Forbes со ссылкой на два источника в администрации президента сообщил, что записанное Путиным обращение будет показано 21 сентября, когда "проснется Дальний Восток".
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