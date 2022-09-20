"Ложитесь спать": виступ Путіна перенесено на 21 вересня
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Трансляцію зі зверненням президента РФ Володимира Путіна перенесено на 21 вересня.
Про це інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на Форбс.
Russia Today та Перший канал видалили анонс трансляції зі зверненням президента РФ.
Своєю чергою, російське видання "Московський Комсомолець" повідомляє, що речник Путіна Дмитро Пєсков "не виходить на зв'язок, хоча його засипали питаннями журналісти".
Інформацію про перенесення звернення підтвердили російські "журналісти" Володимир Соловйов та Маргарита Симоньян.
"Ложитесь спать", - коротко написала в соцмережах пропагандистка Симоньян.
Можливо, зараз тривають перемовини в Кремлі щодо формату рішення про референдуми та ймовірну мобілізацію.
Пізніше Forbes з посиланням на два джерела в адміністрації президента повідомив, що записане Путіним звернення буде показано 21 вересня, коли "прокинеться Далекий Схід".
Будь ласка, зачекайте...
от і шкребе зубами по галері і терпить-підстрибує....
В АЭРОПОРТУ ПАНИКА
потому хутин сегодня отменил свою речь
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