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"Ложитесь спать": виступ Путіна перенесено на 21 вересня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путин,путін

Трансляцію зі зверненням президента РФ Володимира Путіна перенесено на 21 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ.  із посиланням на Форбс.

Russia Today та Перший канал видалили анонс трансляції зі зверненням президента РФ.

Своєю чергою, російське видання "Московський Комсомолець" повідомляє, що речник Путіна Дмитро Пєсков "не виходить на зв'язок, хоча його засипали питаннями журналісти".

Інформацію про перенесення звернення підтвердили російські "журналісти" Володимир Соловйов та Маргарита Симоньян.

"Ложитесь спать", - коротко написала в соцмережах пропагандистка Симоньян.

Можливо, зараз тривають перемовини в Кремлі щодо формату рішення про референдуми та ймовірну мобілізацію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Референдуми та мобілізація в Росії / Відчай путіна. День 209 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Пізніше Forbes з посиланням на два джерела в адміністрації президента повідомив, що записане Путіним звернення буде показано 21 вересня, коли "прокинеться Далекий Схід".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+65
может завтра лебединое озеро
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20.09.2022 22:39
+57
Валєрій Фьодоровіч , можєт не надо . ?
Надо Вова , НАДО .. Копай , не відволікайся ..
.
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20.09.2022 23:18
+51
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20.09.2022 22:52
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зеленое днище....
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20.09.2022 22:58 Відповісти
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20.09.2022 22:52 Відповісти
А что у путлера понос приключился? Чемоданов уже не хватает.
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20.09.2022 22:52 Відповісти
закон сырой, решили пару статей добавить. За песню "путин-*****, раша-параша, о-о о-о".
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20.09.2022 22:54 Відповісти
он биржевые котировки увидел и обосрался прямо в кресле......
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20.09.2022 22:57 Відповісти
валізу заїло, а як люди не можна ***** бо його лайно тo є велика кацапська таємниця!
от і шкребе зубами по галері і терпить-підстрибує....
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20.09.2022 23:03 Відповісти
Скорее всего элита вывозит своих сыночков на частных самолетах
В АЭРОПОРТУ ПАНИКА
потому хутин сегодня отменил свою речь
Но завтра этот маразматик продолжит развал раши
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20.09.2022 22:54 Відповісти
Пока напечатают повесток
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20.09.2022 22:55 Відповісти
у них симки по паспорту, рассылают смски с повесткой.
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20.09.2022 22:57 Відповісти
Не треба там друкувати нічого, там радянських ще вистачає.
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21.09.2022 04:24 Відповісти
Может, Вова - всё. с концами?
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20.09.2022 22:58 Відповісти
не не не, конец будет около 20 апреля, как дань памяти папочке.
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20.09.2022 22:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OmwKsJnaa5Y
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20.09.2022 22:59 Відповісти
ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ОБЪЯВЛЯЕТ МОБИЛИЗАЦИЮ? Лекция историка Александра Палия
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20.09.2022 23:05 Відповісти
Це політтехнологія па-рускі.
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20.09.2022 23:01 Відповісти
Просто в ***** нервовий тік сьогодні не лиш в руці,а й на морді)))вкололи,завтра заговорить)))
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20.09.2022 23:01 Відповісти
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20.09.2022 23:02 Відповісти
Хорошая иллюстрация к этому материалу - фото рож какого-то дегенерата. Правда, почему-то рабсиянцы говорят, что это их «лидер» и без него «их жизнь теряет всякий смысл».
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20.09.2022 23:05 Відповісти
Призываю вас писать без ошибок, бо правильно будет, мол, ЛИДОР.
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21.09.2022 00:09 Відповісти
А тим часом державний борт кацапії RA-96023 виконує рейс Москва- Нью-Йорк... Цікаво, до чого це?
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20.09.2022 23:08 Відповісти
Нецікаво. До генасамблеї ООН
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21.09.2022 01:19 Відповісти
Може вже сконав разом зі всіма своїми двійниками.
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20.09.2022 23:11 Відповісти
Его вроде как подорвали еще в 2004-м. А все остальное - работа программистов и гримеров.
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20.09.2022 23:17 Відповісти
А голос?
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21.09.2022 06:36 Відповісти
А може вони заградотряди на кордони виставляють, бо не встигли, не очікували що так багато ванєк тікати почнуть після промови
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20.09.2022 23:11 Відповісти
я вот, кстати, так сразу и подумала - что всех перестанут выпускать, а потом - опа!
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20.09.2022 23:23 Відповісти
фантастическая многоходовачка. Все что говорят на расии расчитано на жителей расии. Щас их запугают мобилизацией, чтоб потом сказать, что сворачиваем войнушку. Ну вы типа же не хотели воевать и мы вас послушали и сберегли. Так что не возмущайтесь, что войну продули - все из-за вас.
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20.09.2022 23:12 Відповісти
Програмист уехал на рыбалку?
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20.09.2022 23:16 Відповісти
Самолет спецотряда Россия ИЛ-96 RSD008 на подлете к США

Сообщают, что начались митинги в Чечне. Люди против того, что бы чеченцы воевали за Россию против Украины.

В Тегеране разъяренная толпа движется к резиденции аятоллы Хаменеи. Ситуация в городе практически вышла из-под контроля, полиция не справляется.
По всей стране вспыхнули бунты с захватами органов власти.
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20.09.2022 23:16 Відповісти
Я читав що резиденцію аятолли вже захопили . .
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20.09.2022 23:22 Відповісти
о-го быстро !
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21.09.2022 00:06 Відповісти
Валєрій Фьодоровіч , можєт не надо . ?
Надо Вова , НАДО .. Копай , не відволікайся ..
.
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20.09.2022 23:18 Відповісти
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20.09.2022 23:44 Відповісти
Убийство Павла I, переворот 1801 года - гибель российского императора Павла I в ночь с понедельника 11 (23) марта на вторник 12 (24) марта 1801 года (0:45 - 1:45), в результате заговора с участием гвардейских офицеров в здании Михайловского замка.




Убийство императора Павла I (французская гравюра, 1880-е годы)

В половине первого ночи группа из 12 офицеров ворвалась в спальню императора и, в результате возникшего конфликта, он был избит, получил удар в висок тяжелой золотой табакеркой и был задушен шарфом.
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20.09.2022 23:19 Відповісти
Березовского тоже душили контрольным шарфом.
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20.09.2022 23:42 Відповісти
обісрався старий підор
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20.09.2022 23:23 Відповісти
Мабуть з чімадана злізти не вийшло
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20.09.2022 23:27 Відповісти
Завтра Запад весь день будет высказывать озабоченность и выражать крайнее возмущение. Макрон и Шольц наперегонки будут названивать Путину.

Байден будет весь день повторять - НЕТ, НЕТ, НЕТ так не надо было делать - это неправильно. Мы сделаем так, что Путин будет ещё в большей изоляции.

Эрдоган заявит, что теперь для мира на Украине, России надо будет ещё дополнительно отдать Украине только что присоеденённые области.

Си и Муди втихоря будут потирать лапки, радуясь, что дискаунт на Российскую нефть будет ещё больше.
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20.09.2022 23:29 Відповісти
Ти спалився.
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20.09.2022 23:43 Відповісти
у тебя кацап старая методичка - точно спалился
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21.09.2022 00:07 Відповісти
― Ставка не отвечает. Не отвечает ни партийный лидер Криди, ни верховный канцлер.
Фильм "V - значит вендетта"
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20.09.2022 23:35 Відповісти
Говорят, на саммите ШОС 2022 у путина случился инфаркт, Эрдоган вёл его под руку, ***** теряло сознание - может, не всё так плохо ....
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20.09.2022 23:45 Відповісти
там еще видео есть как путлер рожи корчил и гримасничал пока ждал Эрдогана - жжесть клиника и шиза
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21.09.2022 00:09 Відповісти
То може Ердоган вгостив ***** турконовічком?
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21.09.2022 00:21 Відповісти
перенесли щоб кім чен міг подивитися
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20.09.2022 23:51 Відповісти
Не знаю що там у Кремлі, а ось чую як наша арта під Мар'їнкою працює. Слава ЗСУ!
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20.09.2022 23:53 Відповісти
...уничтожьте чинчика бункерного.Слава Великой Ukraine
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20.09.2022 23:57 Відповісти
Відчуття у мене таке , що він здох або здихає . Навіть рюмку випив за відчуття в яких я рідко помиляюсь
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21.09.2022 00:30 Відповісти
Эта плешивая крыса в 4:00 выйдет в "эфир". Кацапстан "проснется" уже в другой "реальности".
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21.09.2022 00:34 Відповісти
Жалко шо немає діда Панаса(((
Він би сказав ***** від А до Я)))
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21.09.2022 00:58 Відповісти
Путин ходил "мочить в сортире", задержался...
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21.09.2022 01:09 Відповісти
ползет Козлодоев, мокри его брюки.
Он стар и хочет в сортир......
Засідання в ООН буде Байден та багато хто. А тут Тін Пу із своїми викатами як йожик з ножиком і з мавпочкою Маргошою на плечі. виходить з ранкового туману. Нас орков міліоно доляроно в нас тріліоно,ми стрілянто,убіванто. Ну с кем останетесь дружить..... І наче метну.
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21.09.2022 01:28 Відповісти
Сдохло падло чи як.
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21.09.2022 01:40 Відповісти
Все надеются на самые хорошие новости!
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21.09.2022 09:00 Відповісти
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21.09.2022 02:09 Відповісти
Поди, застрял в чемодане....
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21.09.2022 03:27 Відповісти
Чемоданчик переполнился прст.
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21.09.2022 03:42 Відповісти
Их нравы:
50-летний житель Севастополя с помощью арендованного им грузового транспорта похитил находившийся по соседству металлический гараж, а также стоявшие в нём автомобиль «ЗАЗ-968» и мотороллер. Гараж и автотранспортное средство он сдал в пункт приёма металлолома,
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21.09.2022 05:47 Відповісти
Просереться і сьогодні вилізе, як не він то двійник.
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21.09.2022 07:19 Відповісти
Кацапи можуть довести голосування на західному березі Херсона до результату 49% проросійських, тому що військова ситуація там для них погана. потім скажуть, що намагалися, але «не вистачило волі народу» і спробують вийти.
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21.09.2022 07:26 Відповісти
Еще ближний не проснулся
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21.09.2022 09:35 Відповісти
Пукін бздить, і це правильно.
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21.09.2022 09:44 Відповісти
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