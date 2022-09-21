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За сутки в Донецкой области оккупанты убили 6 мирных жителей. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 20 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донетчины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки в Донецкой области оккупанты убили 6 мирных жителей 01

"За 20 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донетчины: 2 в Бахмуте, 1 в Торецке, 1 в Дружбе, 1 в Георгиевке и 1 в Великой Новоселке. Еще 20 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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21.09.2022 09:07 Ответить
 
 