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За сутки в Донецкой области оккупанты убили 6 мирных жителей. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За 20 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донетчины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 20 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донетчины: 2 в Бахмуте, 1 в Торецке, 1 в Дружбе, 1 в Георгиевке и 1 в Великой Новоселке. Еще 20 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Pawlo Kit
показать весь комментарий21.09.2022 09:07 Ответить Мне нравится 0
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