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За добу на Донеччині окупанти вбили 6 мирних жителів. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 20 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу на Донеччині окупанти вбили 6 мирних жителів 01

"За 20 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті, 1 у Торецьку, 1 у Дружбі, 1 у Георгіївці та 1 у Великій Новосілці. Ще 20 людей отримали поранення", - йдеться у повідомлені.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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21.09.2022 09:07 Відповісти
 
 