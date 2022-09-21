За добу на Донеччині окупанти вбили 6 мирних жителів. ІНФОГРАФІКА

За 20 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 20 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті, 1 у Торецьку, 1 у Дружбі, 1 у Георгіївці та 1 у Великій Новосілці. Ще 20 людей отримали поранення", - йдеться у повідомлені.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.