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За добу на Донеччині окупанти вбили 6 мирних жителів. ІНФОГРАФІКА
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За 20 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 20 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті, 1 у Торецьку, 1 у Дружбі, 1 у Георгіївці та 1 у Великій Новосілці. Ще 20 людей отримали поранення", - йдеться у повідомлені.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Pawlo Kit
показати весь коментар21.09.2022 09:07 Відповісти Мені подобається 0
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