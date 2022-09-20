Росіяни обстріляли Покровськ: поранено жінку

У вівторок, 20 вересня, російська армія обстріляла Покровськ (Донецька область), внаслідок чого було поранено жінку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області.

За попередньою інформацією, росіяни били із РСЗВ "Смерч". Одна з ракет влучила у приватний будинок, пошкодивши стіну та покрівлю.

"Господарка оселі отримала поранення. Поліцейські парамедики, які першими прибули до постраждалого району, надали жінці допомогу", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відпрацювали місце удару та зібрали докази воєнного злочину РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли село Грушківка на Харківщині: двоє загиблих