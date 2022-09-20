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Росіяни обстріляли Покровськ: поранено жінку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

покровськ

У вівторок, 20 вересня, російська армія обстріляла Покровськ (Донецька область), внаслідок чого було поранено жінку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області.

За попередньою інформацією, росіяни били із РСЗВ "Смерч". Одна з ракет влучила у приватний будинок, пошкодивши стіну та покрівлю.

"Господарка оселі отримала поранення. Поліцейські парамедики, які першими прибули до постраждалого району, надали жінці допомогу", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відпрацювали місце удару та зібрали докази воєнного злочину РФ.

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Автор: Анастасія Потіха
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От яким боком цивільні правоохоронці, тобто звичайні поліцейські, до військових злочинів?? Ну бардак!
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20.09.2022 22:48 Відповісти
..уничтожьте всех предателей обслуги зэШки
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21.09.2022 00:07 Відповісти
 
 