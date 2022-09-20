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Росіяни обстріляли Покровськ: поранено жінку
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У вівторок, 20 вересня, російська армія обстріляла Покровськ (Донецька область), внаслідок чого було поранено жінку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку ГУНП в Донецькій області.
За попередньою інформацією, росіяни били із РСЗВ "Смерч". Одна з ракет влучила у приватний будинок, пошкодивши стіну та покрівлю.
"Господарка оселі отримала поранення. Поліцейські парамедики, які першими прибули до постраждалого району, надали жінці допомогу", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відпрацювали місце удару та зібрали докази воєнного злочину РФ.
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показати весь коментар20.09.2022 22:48 Відповісти Мені подобається 0
bigcatwar
показати весь коментар21.09.2022 00:07 Відповісти Мені подобається 0
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