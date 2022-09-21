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В провале блицкрига виноваты "разведки ЛДНР", - депутат Госдумы РФ Вассерман

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вассерман,анатолій

В России нашли, кого обвинить в провале "блицкрига" по захвату Украины. Дело в том, что в разведках ЛДНР неправильно оценили обстановку.

Такое мнение "Первого Севастопольского" телеканала выразил депутат госдумы от "Единой России", бывший одессит Анатолий Вассерман, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я, конечно, далеко не военный специалист, но сложилось ощущение, что при планировании операции наши высокопоставленные чиновники слишком надеялись на то, что с помощью ополченцев республик Донбасса смогут быстро вывести из строя группировку противника, составляющую около половины дееспособных сил Украины, и дальше свободно двинуться. Но, к сожалению, очень похоже, что разведки народных республик не имели полных сведений о размахе военной подготовки, включающей и создание сверхмощных укрепленных районов", - сказал Вассерман.

Он также добавил, что Украина якобы "жирует" с электричеством и теплом на фоне Донбасса, где "отключения происходят ежедневно", и это несправедливо.

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Топ комментарии
+48
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21.09.2022 12:44
+47
Врахуйте, що там ще й дегенерат Валуєв депутат а по факту і цей обрізаний, і той пітекантроп - кримінальні злочинці, що заслуговують на смертну кару.
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21.09.2022 12:40
+39
васерман видав висермон
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21.09.2022 12:30
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Евнух вілез...
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21.09.2022 14:24 Ответить
Анатолє сіфіліс, в воєнні експерди подався. Смішно.
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21.09.2022 14:25 Ответить
как прихвостень кремлевский запищал...
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21.09.2022 14:39 Ответить
Чмо *****, внук Шарикова
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21.09.2022 14:41 Ответить
Реакція Вассермана - три хрести.Діагноз - сифіліс.
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21.09.2022 14:58 Ответить
После вассермановского заворота кишок про жировать на электроэнергии и шо это несправедливо... начинаю верить , шо в Дахау чи Освенциме евреи могли служить нацистам в качестве палачей.
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21.09.2022 15:11 Ответить
Вассерман? Вроде еврей, а такой дурак и мракобес. Впрочем и среди евреев дураков хватает. Взять хотя бы нашего харанта, так с какого боку не посмотри .......
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21.09.2022 15:15 Ответить
Ото ще авторитета знайшли, нехай продовжує дрочити навприсядку, а ви ще його маячню публікуєте
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21.09.2022 16:52 Ответить
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