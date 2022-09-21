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В провалі бліцкригу винні "розвідки ЛДНР", - депутат Держдуми РФ Вассерман

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вассерман,анатолій

В Росії знайшли, кого звинуватити в провалі "бліцкригу" із захоплення України. Річ у тім, що "розвідки ЛДНР" неправильно оцінили обстановку.

Таку думку "Первого Севастопольского" телеканалу висловив депутат держдуми від "Единой России", колишній одесит Анатолій Вассерман, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я, звісно, далеко не військовий фахівець, але склалося відчуття, що при плануванні операції наші високопосадовці надто сподівалися на те, що за допомогою ополченців республік Донбасу зможуть швидко вивести з ладу угруповання противника, що становить близько половини дієздатних сил України, і надалі вільно рушити. Але, на жаль, дуже схоже, що розвідки народних республік не мали повних відомостей про розмах військової підготовки, що включає і створення надпотужних укріплених районів", - сказав Вассерман.

Він також додав, що Україна нібито "жирує" з електрикою й теплом на фоні Донбасу, де "відключення відбуваються щоденно", і це несправедливо.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+48
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21.09.2022 12:44
+47
Врахуйте, що там ще й дегенерат Валуєв депутат а по факту і цей обрізаний, і той пітекантроп - кримінальні злочинці, що заслуговують на смертну кару.
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21.09.2022 12:40
+39
васерман видав висермон
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21.09.2022 12:30
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Евнух вілез...
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21.09.2022 14:24 Відповісти
Анатолє сіфіліс, в воєнні експерди подався. Смішно.
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21.09.2022 14:25 Відповісти
как прихвостень кремлевский запищал...
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21.09.2022 14:39 Відповісти
Чмо *****, внук Шарикова
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21.09.2022 14:41 Відповісти
Реакція Вассермана - три хрести.Діагноз - сифіліс.
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21.09.2022 14:58 Відповісти
После вассермановского заворота кишок про жировать на электроэнергии и шо это несправедливо... начинаю верить , шо в Дахау чи Освенциме евреи могли служить нацистам в качестве палачей.
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21.09.2022 15:11 Відповісти
Вассерман? Вроде еврей, а такой дурак и мракобес. Впрочем и среди евреев дураков хватает. Взять хотя бы нашего харанта, так с какого боку не посмотри .......
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21.09.2022 15:15 Відповісти
Ото ще авторитета знайшли, нехай продовжує дрочити навприсядку, а ви ще його маячню публікуєте
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21.09.2022 16:52 Відповісти
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