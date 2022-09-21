В провалі бліцкригу винні "розвідки ЛДНР", - депутат Держдуми РФ Вассерман

В Росії знайшли, кого звинуватити в провалі "бліцкригу" із захоплення України. Річ у тім, що "розвідки ЛДНР" неправильно оцінили обстановку.

Таку думку "Первого Севастопольского" телеканалу висловив депутат держдуми від "Единой России", колишній одесит Анатолій Вассерман, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я, звісно, далеко не військовий фахівець, але склалося відчуття, що при плануванні операції наші високопосадовці надто сподівалися на те, що за допомогою ополченців республік Донбасу зможуть швидко вивести з ладу угруповання противника, що становить близько половини дієздатних сил України, і надалі вільно рушити. Але, на жаль, дуже схоже, що розвідки народних республік не мали повних відомостей про розмах військової підготовки, що включає і створення надпотужних укріплених районів", - сказав Вассерман.

Він також додав, що Україна нібито "жирує" з електрикою й теплом на фоні Донбасу, де "відключення відбуваються щоденно", і це несправедливо.

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