Єнакієвський металургійний завод припиняє роботу через "мобілізацію" працівників, в окупованому Торезі організували тренувальний табір для "зеків", - ГУР

На полігоні поблизу тимчасово окупованого Торезу окупанти облаштували тренувальний табір для засуджених з РФ. Наразі триває доправлення в табір "особового складу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Розпочато набір до складу окупаційних військ ув’язнених, які утримуються у закладах позбавлення волі на території "ДНР". "Новобранці" мають поповнити склад так званого батальйону "Сомалі", 100 окремої мотострілецької бригади та 9 окремого мотострілецького полку ЗС РФ. Потенційних "контрактників" відбирають за фізичними критеріями та наявністю досвіду бойових дій. Кримінальна стаття та термін ув'язнення не впливають на відбір", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, відзначається невелика кількість охочих підписати контракт.

Крім того повідомляється, що влада "ДНР" скасувала дію раніше виданих документів про відстрочку/звільнення від мобілізації. У зв’язку з цим, планується "мобілізувати" від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. Через нестачу персоналу виробництво на заводі "тимчасово призупиняється".

Мешканці окупованих районів Донецької області, які перебували у складі окупаційних військ, після втечі з Харківської області отримали короткострокові відпустки – до 17 вересня. Але в зазначений термін понад половина мобілізованих не прибула на місце збору у військову частину в Торезі.

В окупованому Криму чоловікам заборонили виїзд без дозволу військового комісара. Для оформлення необхідних документів потрібно повідомляти мету виїзду, місце перебування та терміни повернення до місця реєстрації.

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