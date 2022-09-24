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війна (56389) Єнакієве (19) розвідка (3618) мобілізація (1456)

Єнакієвський металургійний завод припиняє роботу через "мобілізацію" працівників, в окупованому Торезі організували тренувальний табір для "зеків", - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,мобілізація

На полігоні поблизу тимчасово окупованого Торезу окупанти облаштували тренувальний табір для засуджених з РФ. Наразі триває доправлення в табір "особового складу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Розпочато набір до складу окупаційних військ ув’язнених, які утримуються у закладах позбавлення волі на території "ДНР". "Новобранці" мають поповнити склад так званого батальйону "Сомалі", 100 окремої мотострілецької бригади та 9 окремого мотострілецького полку ЗС РФ. Потенційних "контрактників" відбирають за фізичними критеріями та наявністю досвіду бойових дій. Кримінальна стаття та термін ув'язнення не впливають на відбір", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, відзначається невелика кількість охочих підписати контракт.

Крім того повідомляється, що влада "ДНР" скасувала дію раніше виданих документів про відстрочку/звільнення від мобілізації. У зв’язку з цим, планується "мобілізувати" від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. Через нестачу персоналу виробництво на заводі "тимчасово призупиняється".

Мешканці окупованих районів Донецької області, які перебували у складі окупаційних військ, після втечі з Харківської області отримали короткострокові відпустки – до 17 вересня. Але в зазначений термін понад половина мобілізованих не прибула на місце збору у військову частину в Торезі.

В окупованому Криму чоловікам заборонили виїзд без дозволу військового комісара. Для оформлення необхідних документів потрібно повідомляти мету виїзду, місце перебування та терміни повернення до місця реєстрації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін оголосив про проведення часткової мобілізації. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Вот все ети кадры с окупированных территорий в первую очередь и пойдут на утилизацию. Подозреваю что рашка именно для етого и хочет их присоеденить
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21.09.2022 12:28
+9
Пох на всё. Лишь бы уничтожать,грабить, убивать. Кацапы-это что-то уму непостижимое🤦
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21.09.2022 12:27
+7
а росія по іншому не воювала ніколи ворога тупо закидували трупами в основній масі яких були поневолені народи імперії зла.
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21.09.2022 12:33
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Пох на всё. Лишь бы уничтожать,грабить, убивать. Кацапы-это что-то уму непостижимое🤦
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21.09.2022 12:27 Відповісти
Вот все ети кадры с окупированных территорий в первую очередь и пойдут на утилизацию. Подозреваю что рашка именно для етого и хочет их присоеденить
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21.09.2022 12:28 Відповісти
а росія по іншому не воювала ніколи ворога тупо закидували трупами в основній масі яких були поневолені народи імперії зла.
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21.09.2022 12:33 Відповісти
Достаточно открыть аэрофотоснимки города Минск до войны, затем при оккупации нацистов (город вообще не пострадал), затем после "освобождения" с помощью кацапов фотографии, при этом нацисты успешно эвакуировались без боя. Весь город разворотили и это отлично видно. Кто им мешал взять в окружение и спокойно получить сдачу в плен без разрушений и гибели мирных? Да Сталину плевать на это было, важнее было успеть к Берлину, отхватив кусочек побольше.

Про штурмы высоты с трупами каждый день в течение недели и загрядотрядами, СМЕРШем, комиссарами и замполитами, дающим приказ взять любой ценой, когда там уже сотни жертв напрасных и бессмысленных, уже десятки публикаций есть.

Но сейчас очень иная ситуация. У кацапов есть больные места, куда стадо голодных злых орков может ударить. Отличные, компактные, с хорошими дорогами коттеджные застройки. Грабь и насилуй сколько влезет, охраны не будет, максимум лишь бы друг друга не перестреляли и умудрились поделить между собой по-честному всю добычу. В совке такого счастья не было и в помине, зато была Германия с кучей золота, серебра и баб для военной добычи, это и привлекало многих и тянуло побеждать. На нашей войне у кацапов только разрушения по линии фронта, а все что у них уже разграбили, в том числе и весь Донбасс за 7 лет оккупации разграбили даже оборудование в шахтах резали на чермет и кабели сдавали на медь, все разнесли. Звание "героя России" опоганено бурятом, кто дулом от САУ сбил 4 байрактара в рукопашном бою, прикрывая перегруппировку своей роты. Никаких перспектив захватить что-то полезное, типа нефтяной вышки, даже в теории не существует. Только туалетную яму захватить себе могут. Шанс подохнуть огромный и чем больше снарядов с подрывом в воздухе у нас будет, тем лучше будут уничтожаться биомасса кацапов в окопах.
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21.09.2022 12:50 Відповісти
А кубло у них у 28 зоні , що порядд з адмінбуівлею шахти ім. Кісельова От би гарненько уїбати ,,Хаймарсами,,туди середд ночі,та по цехах єлектро-технічного заводу,де ці тварюки влаштували склади ***********.
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21.09.2022 14:16 Відповісти
А зеки розуміють, що іх "тренувальний табір" тепер законна ціль для нас?
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21.09.2022 12:29 Відповісти
Для бамбасятины, где очень прочны зековские скрепы. Если правда, про кацапский "петушиний" легион, то вас даже в плен нельзя брать! Можно законтачиться!
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21.09.2022 12:31 Відповісти
бамбасянє саме про це і мріяли....свабодний народ Бамбаса)
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21.09.2022 12:33 Відповісти
тепер вони щасливі їх мрія здійснилася -здохнути за примхи ***** путіна.
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21.09.2022 12:36 Відповісти
-"завод закрит все ушлі на фронт"-щось воно нагадує.
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21.09.2022 12:36 Відповісти
Если есть мозги, то пусть сдаются. А прийдёт Украина , то посадят ,
пощады не будет. Древняя истина--
" Простивший преступника становится сам преступником".
Слава Украине.!
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21.09.2022 12:39 Відповісти
Ото вже братушкі помогли. Не жилося, суки, з Україною. Хотілося русского міра, умєрєть в расіі, не виїжджаючи до Росії, припинити годувати Україну. Маєте. Тільки ж скільки нормальних людей через вас втратило життя та майбутнє...
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21.09.2022 12:50 Відповісти
У 2014 році ці "мужні мєталургі" імпотентно дивились, як купка місцевих алкашів і наріків під керівництвом офіцера гру мо рф захоплює владу в їхніх містах. Як б'ють проукраїнських студентів...

Запивали водочку пивасіком балтіка #9 чи сармат між гаражами, і тупо дивились: "Бімбас корміт всю Украіну", "Бімбас нікто не поставіт на колєні"...

Бімбас! Як справи? Ісчо нє на колєнях?
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21.09.2022 13:04 Відповісти
__а это по понятиям ??!! на мокруху подписаться .
как потом жить с этим будете ,солдаты-"удачи"??!!__
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21.09.2022 13:16 Відповісти
Хватит по референдумам ходить, пришло время умирать за рашку)))
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21.09.2022 13:23 Відповісти
Устали кормить нахлебников из ЕС. Решили пойти на удобрения
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21.09.2022 13:26 Відповісти
Не усложняем. Пришло время простых действий. В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!!!
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21.09.2022 13:31 Відповісти
Кретини, які підписують конратк, розуміють, як їх використовують і які в них шанси просто вижити? Мабуть - ні. Або життя у кишені раші таке цікаве та яскраве, що його не шкода. Ну, то таке, як у нас кажуть. Слава Україні.
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21.09.2022 13:43 Відповісти
Так там біля табору весело , жізнь маліна
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21.09.2022 13:58 Відповісти
Выглядит как предсмертные конвульсии, когда уже все равно что пишешь, ведь корабль потонет как не крути)))
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21.09.2022 14:56 Відповісти
***** призерает домбасян как и остальных украинцев поэтому уничтожение их с дальнейшим заселением бомбаса кацапами
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21.09.2022 15:09 Відповісти
 
 