Єнакієвський металургійний завод припиняє роботу через "мобілізацію" працівників, в окупованому Торезі організували тренувальний табір для "зеків", - ГУР
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На полігоні поблизу тимчасово окупованого Торезу окупанти облаштували тренувальний табір для засуджених з РФ. Наразі триває доправлення в табір "особового складу".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Розпочато набір до складу окупаційних військ ув’язнених, які утримуються у закладах позбавлення волі на території "ДНР". "Новобранці" мають поповнити склад так званого батальйону "Сомалі", 100 окремої мотострілецької бригади та 9 окремого мотострілецького полку ЗС РФ. Потенційних "контрактників" відбирають за фізичними критеріями та наявністю досвіду бойових дій. Кримінальна стаття та термін ув'язнення не впливають на відбір", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, відзначається невелика кількість охочих підписати контракт.
Крім того повідомляється, що влада "ДНР" скасувала дію раніше виданих документів про відстрочку/звільнення від мобілізації. У зв’язку з цим, планується "мобілізувати" від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. Через нестачу персоналу виробництво на заводі "тимчасово призупиняється".
Мешканці окупованих районів Донецької області, які перебували у складі окупаційних військ, після втечі з Харківської області отримали короткострокові відпустки – до 17 вересня. Але в зазначений термін понад половина мобілізованих не прибула на місце збору у військову частину в Торезі.
В окупованому Криму чоловікам заборонили виїзд без дозволу військового комісара. Для оформлення необхідних документів потрібно повідомляти мету виїзду, місце перебування та терміни повернення до місця реєстрації.
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Про штурмы высоты с трупами каждый день в течение недели и загрядотрядами, СМЕРШем, комиссарами и замполитами, дающим приказ взять любой ценой, когда там уже сотни жертв напрасных и бессмысленных, уже десятки публикаций есть.
Но сейчас очень иная ситуация. У кацапов есть больные места, куда стадо голодных злых орков может ударить. Отличные, компактные, с хорошими дорогами коттеджные застройки. Грабь и насилуй сколько влезет, охраны не будет, максимум лишь бы друг друга не перестреляли и умудрились поделить между собой по-честному всю добычу. В совке такого счастья не было и в помине, зато была Германия с кучей золота, серебра и баб для военной добычи, это и привлекало многих и тянуло побеждать. На нашей войне у кацапов только разрушения по линии фронта, а все что у них уже разграбили, в том числе и весь Донбасс за 7 лет оккупации разграбили даже оборудование в шахтах резали на чермет и кабели сдавали на медь, все разнесли. Звание "героя России" опоганено бурятом, кто дулом от САУ сбил 4 байрактара в рукопашном бою, прикрывая перегруппировку своей роты. Никаких перспектив захватить что-то полезное, типа нефтяной вышки, даже в теории не существует. Только туалетную яму захватить себе могут. Шанс подохнуть огромный и чем больше снарядов с подрывом в воздухе у нас будет, тем лучше будут уничтожаться биомасса кацапов в окопах.
пощады не будет. Древняя истина--
" Простивший преступника становится сам преступником".
Слава Украине.!
Запивали водочку пивасіком балтіка #9 чи сармат між гаражами, і тупо дивились: "Бімбас корміт всю Украіну", "Бімбас нікто не поставіт на колєні"...
Бімбас! Як справи? Ісчо нє на колєнях?
как потом жить с этим будете ,солдаты-"удачи"??!!__