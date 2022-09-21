Енакиевский металлургический завод прекращает работу из-за "мобилизации" работников, в оккупированном Торезе организовали тренировочный лагерь для "зэков", - ГУР
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На полигоне вблизи временно оккупированного Тореза оккупанты обустроили тренировочный лагерь для осужденных из РФ. В настоящее время идет доставка в лагерь "личного состава".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Начат набор в состав оккупационных войск заключенных, содержащихся в заведениях лишения свободы на территории ДНР. "Новобранцы" должны пополнить состав так называемого батальона "Сомали", 100 отдельной мотострелковой бригады и 9 отдельного мотострелкового полка ВС РФ. Потенциальных "контрактников" отбирают по физическим критериям и опыту боевых действий. Уголовная статья и срок заключения не влияют на отбор", - говорится в сообщении.
Как отмечается, что есть небольшое количество желающих подписать контракт.
Кроме того сообщается, что власти "ДНР" отменили действие ранее выданных документов об отсрочке/освобождении от мобилизации. В этой связи планируется "мобилизовать" от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода. Из-за нехватки персонала производство на заводе "временно приостанавливается".
Находившиеся в составе оккупационных войск жители оккупированных районов Донецкой области после бегства из Харьковской области получили краткосрочные отпуска – до 17 сентября. Но в указанный срок более половины мобилизованных не прибыло на место сбора в воинскую часть в Торезе.
В оккупированном Крыму мужчинам запретили выезд без разрешения военного комиссара. Для оформления необходимых документов нужно сообщать цель выезда, местонахождение и сроки возврата к месту регистрации.
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Про штурмы высоты с трупами каждый день в течение недели и загрядотрядами, СМЕРШем, комиссарами и замполитами, дающим приказ взять любой ценой, когда там уже сотни жертв напрасных и бессмысленных, уже десятки публикаций есть.
Но сейчас очень иная ситуация. У кацапов есть больные места, куда стадо голодных злых орков может ударить. Отличные, компактные, с хорошими дорогами коттеджные застройки. Грабь и насилуй сколько влезет, охраны не будет, максимум лишь бы друг друга не перестреляли и умудрились поделить между собой по-честному всю добычу. В совке такого счастья не было и в помине, зато была Германия с кучей золота, серебра и баб для военной добычи, это и привлекало многих и тянуло побеждать. На нашей войне у кацапов только разрушения по линии фронта, а все что у них уже разграбили, в том числе и весь Донбасс за 7 лет оккупации разграбили даже оборудование в шахтах резали на чермет и кабели сдавали на медь, все разнесли. Звание "героя России" опоганено бурятом, кто дулом от САУ сбил 4 байрактара в рукопашном бою, прикрывая перегруппировку своей роты. Никаких перспектив захватить что-то полезное, типа нефтяной вышки, даже в теории не существует. Только туалетную яму захватить себе могут. Шанс подохнуть огромный и чем больше снарядов с подрывом в воздухе у нас будет, тем лучше будут уничтожаться биомасса кацапов в окопах.
пощады не будет. Древняя истина--
" Простивший преступника становится сам преступником".
Слава Украине.!
Запивали водочку пивасіком балтіка #9 чи сармат між гаражами, і тупо дивились: "Бімбас корміт всю Украіну", "Бімбас нікто не поставіт на колєні"...
Бімбас! Як справи? Ісчо нє на колєнях?
как потом жить с этим будете ,солдаты-"удачи"??!!__