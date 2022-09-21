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Енакиевский металлургический завод прекращает работу из-за "мобилизации" работников, в оккупированном Торезе организовали тренировочный лагерь для "зэков", - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим,мобілізація

На полигоне вблизи временно оккупированного Тореза оккупанты обустроили тренировочный лагерь для осужденных из РФ. В настоящее время идет доставка в лагерь "личного состава".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Начат набор в состав оккупационных войск заключенных, содержащихся в заведениях лишения свободы на территории ДНР. "Новобранцы" должны пополнить состав так называемого батальона "Сомали", 100 отдельной мотострелковой бригады и 9 отдельного мотострелкового полка ВС РФ. Потенциальных "контрактников" отбирают по физическим критериям и опыту боевых действий. Уголовная статья и срок заключения не влияют на отбор", - говорится в сообщении.

Как отмечается, что есть небольшое количество желающих подписать контракт.

Кроме того сообщается, что власти "ДНР" отменили действие ранее выданных документов об отсрочке/освобождении от мобилизации. В этой связи планируется "мобилизовать" от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода. Из-за нехватки персонала производство на заводе "временно приостанавливается".

Находившиеся в составе оккупационных войск жители оккупированных районов Донецкой области после бегства из Харьковской области получили краткосрочные отпуска – до 17 сентября. Но в указанный срок более половины мобилизованных не прибыло на место сбора в воинскую часть в Торезе.

В оккупированном Крыму мужчинам запретили выезд без разрешения военного комиссара. Для оформления необходимых документов нужно сообщать цель выезда, местонахождение и сроки возврата к месту регистрации.

Читайте: Мобилизация в РФ является признаком паники Кремля, - Премьер-министр Нидерландов Рютте
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Топ комментарии
+13
Вот все ети кадры с окупированных территорий в первую очередь и пойдут на утилизацию. Подозреваю что рашка именно для етого и хочет их присоеденить
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21.09.2022 12:28
+9
Пох на всё. Лишь бы уничтожать,грабить, убивать. Кацапы-это что-то уму непостижимое🤦
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21.09.2022 12:27
+7
а росія по іншому не воювала ніколи ворога тупо закидували трупами в основній масі яких були поневолені народи імперії зла.
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21.09.2022 12:33
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Пох на всё. Лишь бы уничтожать,грабить, убивать. Кацапы-это что-то уму непостижимое🤦
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21.09.2022 12:27 Ответить
Вот все ети кадры с окупированных территорий в первую очередь и пойдут на утилизацию. Подозреваю что рашка именно для етого и хочет их присоеденить
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21.09.2022 12:28 Ответить
а росія по іншому не воювала ніколи ворога тупо закидували трупами в основній масі яких були поневолені народи імперії зла.
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21.09.2022 12:33 Ответить
Достаточно открыть аэрофотоснимки города Минск до войны, затем при оккупации нацистов (город вообще не пострадал), затем после "освобождения" с помощью кацапов фотографии, при этом нацисты успешно эвакуировались без боя. Весь город разворотили и это отлично видно. Кто им мешал взять в окружение и спокойно получить сдачу в плен без разрушений и гибели мирных? Да Сталину плевать на это было, важнее было успеть к Берлину, отхватив кусочек побольше.

Про штурмы высоты с трупами каждый день в течение недели и загрядотрядами, СМЕРШем, комиссарами и замполитами, дающим приказ взять любой ценой, когда там уже сотни жертв напрасных и бессмысленных, уже десятки публикаций есть.

Но сейчас очень иная ситуация. У кацапов есть больные места, куда стадо голодных злых орков может ударить. Отличные, компактные, с хорошими дорогами коттеджные застройки. Грабь и насилуй сколько влезет, охраны не будет, максимум лишь бы друг друга не перестреляли и умудрились поделить между собой по-честному всю добычу. В совке такого счастья не было и в помине, зато была Германия с кучей золота, серебра и баб для военной добычи, это и привлекало многих и тянуло побеждать. На нашей войне у кацапов только разрушения по линии фронта, а все что у них уже разграбили, в том числе и весь Донбасс за 7 лет оккупации разграбили даже оборудование в шахтах резали на чермет и кабели сдавали на медь, все разнесли. Звание "героя России" опоганено бурятом, кто дулом от САУ сбил 4 байрактара в рукопашном бою, прикрывая перегруппировку своей роты. Никаких перспектив захватить что-то полезное, типа нефтяной вышки, даже в теории не существует. Только туалетную яму захватить себе могут. Шанс подохнуть огромный и чем больше снарядов с подрывом в воздухе у нас будет, тем лучше будут уничтожаться биомасса кацапов в окопах.
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21.09.2022 12:50 Ответить
А кубло у них у 28 зоні , що порядд з адмінбуівлею шахти ім. Кісельова От би гарненько уїбати ,,Хаймарсами,,туди середд ночі,та по цехах єлектро-технічного заводу,де ці тварюки влаштували склади ***********.
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21.09.2022 14:16 Ответить
А зеки розуміють, що іх "тренувальний табір" тепер законна ціль для нас?
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21.09.2022 12:29 Ответить
Для бамбасятины, где очень прочны зековские скрепы. Если правда, про кацапский "петушиний" легион, то вас даже в плен нельзя брать! Можно законтачиться!
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21.09.2022 12:31 Ответить
бамбасянє саме про це і мріяли....свабодний народ Бамбаса)
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21.09.2022 12:33 Ответить
тепер вони щасливі їх мрія здійснилася -здохнути за примхи ***** путіна.
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21.09.2022 12:36 Ответить
-"завод закрит все ушлі на фронт"-щось воно нагадує.
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21.09.2022 12:36 Ответить
Если есть мозги, то пусть сдаются. А прийдёт Украина , то посадят ,
пощады не будет. Древняя истина--
" Простивший преступника становится сам преступником".
Слава Украине.!
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21.09.2022 12:39 Ответить
Ото вже братушкі помогли. Не жилося, суки, з Україною. Хотілося русского міра, умєрєть в расіі, не виїжджаючи до Росії, припинити годувати Україну. Маєте. Тільки ж скільки нормальних людей через вас втратило життя та майбутнє...
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21.09.2022 12:50 Ответить
У 2014 році ці "мужні мєталургі" імпотентно дивились, як купка місцевих алкашів і наріків під керівництвом офіцера гру мо рф захоплює владу в їхніх містах. Як б'ють проукраїнських студентів...

Запивали водочку пивасіком балтіка #9 чи сармат між гаражами, і тупо дивились: "Бімбас корміт всю Украіну", "Бімбас нікто не поставіт на колєні"...

Бімбас! Як справи? Ісчо нє на колєнях?
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21.09.2022 13:04 Ответить
__а это по понятиям ??!! на мокруху подписаться .
как потом жить с этим будете ,солдаты-"удачи"??!!__
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21.09.2022 13:16 Ответить
Хватит по референдумам ходить, пришло время умирать за рашку)))
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21.09.2022 13:23 Ответить
Устали кормить нахлебников из ЕС. Решили пойти на удобрения
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21.09.2022 13:26 Ответить
Не усложняем. Пришло время простых действий. В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!!!
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21.09.2022 13:31 Ответить
Кретини, які підписують конратк, розуміють, як їх використовують і які в них шанси просто вижити? Мабуть - ні. Або життя у кишені раші таке цікаве та яскраве, що його не шкода. Ну, то таке, як у нас кажуть. Слава Україні.
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21.09.2022 13:43 Ответить
Так там біля табору весело , жізнь маліна
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21.09.2022 13:58 Ответить
Выглядит как предсмертные конвульсии, когда уже все равно что пишешь, ведь корабль потонет как не крути)))
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21.09.2022 14:56 Ответить
***** призерает домбасян как и остальных украинцев поэтому уничтожение их с дальнейшим заселением бомбаса кацапами
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21.09.2022 15:09 Ответить
 
 