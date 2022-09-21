Енакиевский металлургический завод прекращает работу из-за "мобилизации" работников, в оккупированном Торезе организовали тренировочный лагерь для "зэков", - ГУР

На полигоне вблизи временно оккупированного Тореза оккупанты обустроили тренировочный лагерь для осужденных из РФ. В настоящее время идет доставка в лагерь "личного состава".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Начат набор в состав оккупационных войск заключенных, содержащихся в заведениях лишения свободы на территории ДНР. "Новобранцы" должны пополнить состав так называемого батальона "Сомали", 100 отдельной мотострелковой бригады и 9 отдельного мотострелкового полка ВС РФ. Потенциальных "контрактников" отбирают по физическим критериям и опыту боевых действий. Уголовная статья и срок заключения не влияют на отбор", - говорится в сообщении.

Как отмечается, что есть небольшое количество желающих подписать контракт.

Кроме того сообщается, что власти "ДНР" отменили действие ранее выданных документов об отсрочке/освобождении от мобилизации. В этой связи планируется "мобилизовать" от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода. Из-за нехватки персонала производство на заводе "временно приостанавливается".

Находившиеся в составе оккупационных войск жители оккупированных районов Донецкой области после бегства из Харьковской области получили краткосрочные отпуска – до 17 сентября. Но в указанный срок более половины мобилизованных не прибыло на место сбора в воинскую часть в Торезе.

В оккупированном Крыму мужчинам запретили выезд без разрешения военного комиссара. Для оформления необходимых документов нужно сообщать цель выезда, местонахождение и сроки возврата к месту регистрации.

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