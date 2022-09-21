Мобилизация в РФ является признаком паники Кремля, - Премьер-министр Нидерландов Рютте

Приказ о частичной мобилизации в России - признак паники в Кремле, которую не следует воспринимать как прямую угрозу полномасштабной войны с Западом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

"Мобилизация, призывы к референдумам на Донбассе — все это признак паники. Его (Путина, - ред.) риторику по ядерному оружию мы слышали много раз раньше, и это оставляет нас холодными", — сказал Рютте.

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Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.