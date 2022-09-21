Мобилизация в РФ является признаком паники Кремля, - Премьер-министр Нидерландов Рютте
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Приказ о частичной мобилизации в России - признак паники в Кремле, которую не следует воспринимать как прямую угрозу полномасштабной войны с Западом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
"Мобилизация, призывы к референдумам на Донбассе — все это признак паники. Его (Путина, - ред.) риторику по ядерному оружию мы слышали много раз раньше, и это оставляет нас холодными", — сказал Рютте.
Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.
Топ комментарии
+9 MausMike
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+8 Микола Мазуренко
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+7 Vlad Cheh
показать весь комментарий21.09.2022 12:58
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Все россияне уже не поддерживают войну.
https://youtu.be/_7ICK2zNTBE
москва і пітер воювать не захочуть,навіщо їм це треба...
А в глубінку ідуть похоронки та пакети з трупами.
- Я не хочу срать!
- Я не хочу срать!
- Я не хочу срать!
…..
.- Я не обосрался!
- Я не обсрался!
- Я не обсрался!
Потом придумаю
довели його до повноі шизанутості 😡
Цей кривавий фашист не розуміє як діяти і як спасатися в ситуаціі , до
якоі він сам себе довів !