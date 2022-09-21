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Мобилизация в РФ является признаком паники Кремля, - Премьер-министр Нидерландов Рютте

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рютте

Приказ о частичной мобилизации в России - признак паники в Кремле, которую не следует воспринимать как прямую угрозу полномасштабной войны с Западом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

"Мобилизация, призывы к референдумам на Донбассе — все это признак паники. Его (Путина, - ред.) риторику по ядерному оружию мы слышали много раз раньше, и это оставляет нас холодными", — сказал Рютте.

Также читайте: Столтенберг и Рютте обсудили поддержку Украины: Необходимо продолжать военные поставки

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.
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Топ комментарии
+9
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21.09.2022 12:56
+8
А де 20 тис. сирійців, 1 млн корейців і ще тисячі чорножопих з Африки? Для чого мобілізація?
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21.09.2022 12:55
+7
Да не частичная она, этот лживый карлик с озлобленной харей не просто так слово "частичная" повторил много раз с целью скрыть ложь (он всегда так делает, вот как с ядерным оружием зачем-то подчеркнул, что это не блеф, но ведь если не блеф, то зачем тогда подчеркивал так неуверенно). Законы опубликованы, там всеобщая мобилизация всех мужчин от 18 до 65, да и женщин со специальностями тоже, по всей территории Кацапии. Ну, таджики и киргизы свои паспорта никуда не выкидывали, покажут и будут жить дальше, чуть что меняясь друг с другом. Дагестанцев и чеченцев конечно диаспора под бронь от предприятий запишет, это же великие инженеры и ученые. А урусов всех под мясо уже отправляют, вообще всех, изданные указы это позволяют всех без исключения набрать. Никаких 300 тысяч не будет, да сначала возьмут ровно столько, но уже через месяц еще и еще будут добавлять без перерыва, как бумаги будут успевать. Их просто нечем вооружить, им нечем воевать, включая и освоение техники, а вот оружия даже для охраны границы им давать не будут, один автомат у офицера на 20 человек будет, иначе своих же расстреляют и сразу же притом.
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21.09.2022 12:58
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А де 20 тис. сирійців, 1 млн корейців і ще тисячі чорножопих з Африки? Для чого мобілізація?
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21.09.2022 12:55 Ответить
Так і втрат же в бравих вітязів нема
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21.09.2022 13:18 Ответить
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21.09.2022 12:56 Ответить
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21.09.2022 13:59 Ответить
Да не частичная она, этот лживый карлик с озлобленной харей не просто так слово "частичная" повторил много раз с целью скрыть ложь (он всегда так делает, вот как с ядерным оружием зачем-то подчеркнул, что это не блеф, но ведь если не блеф, то зачем тогда подчеркивал так неуверенно). Законы опубликованы, там всеобщая мобилизация всех мужчин от 18 до 65, да и женщин со специальностями тоже, по всей территории Кацапии. Ну, таджики и киргизы свои паспорта никуда не выкидывали, покажут и будут жить дальше, чуть что меняясь друг с другом. Дагестанцев и чеченцев конечно диаспора под бронь от предприятий запишет, это же великие инженеры и ученые. А урусов всех под мясо уже отправляют, вообще всех, изданные указы это позволяют всех без исключения набрать. Никаких 300 тысяч не будет, да сначала возьмут ровно столько, но уже через месяц еще и еще будут добавлять без перерыва, как бумаги будут успевать. Их просто нечем вооружить, им нечем воевать, включая и освоение техники, а вот оружия даже для охраны границы им давать не будут, один автомат у офицера на 20 человек будет, иначе своих же расстреляют и сразу же притом.
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21.09.2022 12:58 Ответить
Ну в пабликах пишут, что уже в мацкве повестки тыкают на право и на лево. Это никак на частичную мобилизацию не похоже.
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21.09.2022 13:06 Ответить
ти мабуть жаб нализався.. ти ще зрозумів з яким ****** ти маешь справу..
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21.09.2022 12:59 Ответить
Почитал комментарии под новостью о мобилизации.
Все россияне уже не поддерживают войну.
https://youtu.be/_7ICK2zNTBE
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21.09.2022 13:00 Ответить
Так пройшло тільки 3 години після його звернення,а що далі буде?!
москва і пітер воювать не захочуть,навіщо їм це треба...
А в глубінку ідуть похоронки та пакети з трупами.
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21.09.2022 13:12 Ответить
На жаль мало похоронок і трупів для такої величезної території що б там щось зрозуміли
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21.09.2022 13:51 Ответить
Путлер, занимается аутотренингом:
- Я не хочу срать!
- Я не хочу срать!
- Я не хочу срать!
…..

.- Я не обосрался!
- Я не обсрался!
- Я не обсрался!
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21.09.2022 13:04 Ответить
Ну такі думки, ми сьогодні чули від багатьох наших союзників. А як цьому протидіяти? Можливо нарешті слід хоча б надавати необхідне озброєння в необхідній кількості? ***** і так своєму бидлу вже сказало, що воює з НАТО, можливе слід зробити, щоб це було хоч частково правдою?
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21.09.2022 13:07 Ответить
Патрушев іздив в Китай...Значить китай всім буде снабжати рашку...Значить у рашки є гроші на мобілізацію
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21.09.2022 13:09 Ответить
Те шо Патрушев кудись їздив ще не значить, що йому вдалося домовитися. Швець он каже, що Китай їх нах послав (судячи з офіційних заяв).
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21.09.2022 13:13 Ответить
Так,китай закликав до перемовин.Скоріш за все,бояться санкцій.
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21.09.2022 13:15 Ответить
Китаю вся ця війна нінафіг не треба. Вони роблять гроші, вони інтегровані в світову економіку і світові процесси, в них міліард китайців, яких треба годувати... а тут якийсь придурок починає розгойдувати човен. Може вони зпочатку і раділи, шо заворуха послабить позиції США і Європи, тим самим роблячи Китай ще більшим лідером в Азії, але позиції не послабли, а навпаки, умовний захід обʼєднався і почав нарощувати озброєння.
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21.09.2022 13:24 Ответить
а Швець то хто? він сидів в цей час в тумбочці на переговорах з Патрушевим і китайцями?
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21.09.2022 13:59 Ответить
Швець аналізує відкриту пресу. У вас є що по суті заперечіти? Чи ви можете навести посилання на СМІ, в яких китайці виказують підтримку кацапам?
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21.09.2022 14:03 Ответить
на війні повилазило купа Єкспердів...
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21.09.2022 14:11 Ответить
100% але інформація від Швеця в більшості випадків підтверджується.
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21.09.2022 14:44 Ответить
Щодо китайських джерел, то Швець їх читав не зовсім передбачливо в минулому. Наприклад, прогноз, що рф не нападе перед 24.02 Швець багато в чому обґрунтовував на тому, що кнр не евакуювали своє посольство і громадян з України, просто сказали їм запастися на кілька днів їжею і не виходити. Інтерпретація Швеця тоді була, що китайці вважають, що рф не нападе. Тепер ми розуміємо, що кнр вважали, що росія окупує Київ за три дні, після чого в окупованому Києві китайцям було б безпечно і ситно.
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21.09.2022 19:25 Ответить
Есть рацуха - срочно выпустить на сцену женскую группу "Мобилизация". Имею текст для первого хита.
Потом придумаю
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21.09.2022 13:17 Ответить
У кремлівського фюрера повний розлад нервовоі системи , а імперські амбіціі
довели його до повноі шизанутості 😡
Цей кривавий фашист не розуміє як діяти і як спасатися в ситуаціі , до
якоі він сам себе довів !

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21.09.2022 13:27 Ответить
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21.09.2022 13:28 Ответить
На генасамблеї ООН винести на голосування питання про виключення рабсєї з цієї організації.
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21.09.2022 13:36 Ответить
не підтримають...надо сохраніть ліцо
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21.09.2022 14:01 Ответить
Мобилизация такая же будет частичная, как афганский контингент был ограниченным.
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21.09.2022 13:53 Ответить
Я ДУМАЮ, У ВІДПОВІДЬ НА МОБІЛІЗАЦІЮ, США МАЮТЬ НАДАТИ НАМ РАКЕТИ СЕРЕДНЬОЇ І ВЕЛИКОЇ ДАЛЬНОСТІ!
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21.09.2022 13:53 Ответить
 
 