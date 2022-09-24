Мобілізація у РФ є ознакою паніки Кремля, - Прем’єр-міністр Нідерландів Рютте
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Наказ про часткову мобілізацію в Росії - це ознака паніки в Кремлі, яку не слід сприймати як пряму загрозу повномасштабної війни із Заходом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.
"Мобілізація, заклики до референдумів на Донбасі — усе це ознака паніки. Його ( Путіна, - ред) риторику щодо ядерної зброї ми чули багато разів раніше, і це залишає нас холодними", — сказав Рютте.
Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію.
Топ коментарі
+9 MausMike
показати весь коментар21.09.2022 12:56
+8 Микола Мазуренко
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+7 Vlad Cheh
показати весь коментар21.09.2022 12:58
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Будь ласка, зачекайте...
Все россияне уже не поддерживают войну.
https://youtu.be/_7ICK2zNTBE
москва і пітер воювать не захочуть,навіщо їм це треба...
А в глубінку ідуть похоронки та пакети з трупами.
- Я не хочу срать!
- Я не хочу срать!
- Я не хочу срать!
…..
.- Я не обосрался!
- Я не обсрался!
- Я не обсрался!
Потом придумаю
довели його до повноі шизанутості 😡
Цей кривавий фашист не розуміє як діяти і як спасатися в ситуаціі , до
якоі він сам себе довів !