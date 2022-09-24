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Мобілізація у РФ є ознакою паніки Кремля, - Прем’єр-міністр Нідерландів Рютте

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рютте

Наказ про часткову мобілізацію в Росії - це ознака паніки в Кремлі, яку не слід сприймати як пряму загрозу повномасштабної війни із Заходом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

"Мобілізація, заклики до референдумів на Донбасі — усе це ознака паніки. Його ( Путіна, - ред) риторику щодо ядерної зброї ми чули багато разів раніше, і це залишає нас холодними", — сказав Рютте.

Також читайте: Міноборони Великобританії Воллес про мобілізацію в РФ: "Вторгнення Путіна провалюється"

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. 
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Топ коментарі
+9
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21.09.2022 12:56
+8
А де 20 тис. сирійців, 1 млн корейців і ще тисячі чорножопих з Африки? Для чого мобілізація?
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21.09.2022 12:55
+7
Да не частичная она, этот лживый карлик с озлобленной харей не просто так слово "частичная" повторил много раз с целью скрыть ложь (он всегда так делает, вот как с ядерным оружием зачем-то подчеркнул, что это не блеф, но ведь если не блеф, то зачем тогда подчеркивал так неуверенно). Законы опубликованы, там всеобщая мобилизация всех мужчин от 18 до 65, да и женщин со специальностями тоже, по всей территории Кацапии. Ну, таджики и киргизы свои паспорта никуда не выкидывали, покажут и будут жить дальше, чуть что меняясь друг с другом. Дагестанцев и чеченцев конечно диаспора под бронь от предприятий запишет, это же великие инженеры и ученые. А урусов всех под мясо уже отправляют, вообще всех, изданные указы это позволяют всех без исключения набрать. Никаких 300 тысяч не будет, да сначала возьмут ровно столько, но уже через месяц еще и еще будут добавлять без перерыва, как бумаги будут успевать. Их просто нечем вооружить, им нечем воевать, включая и освоение техники, а вот оружия даже для охраны границы им давать не будут, один автомат у офицера на 20 человек будет, иначе своих же расстреляют и сразу же притом.
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21.09.2022 12:58
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А де 20 тис. сирійців, 1 млн корейців і ще тисячі чорножопих з Африки? Для чого мобілізація?
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21.09.2022 12:55 Відповісти
Так і втрат же в бравих вітязів нема
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21.09.2022 13:18 Відповісти
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21.09.2022 12:56 Відповісти
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21.09.2022 13:59 Відповісти
Да не частичная она, этот лживый карлик с озлобленной харей не просто так слово "частичная" повторил много раз с целью скрыть ложь (он всегда так делает, вот как с ядерным оружием зачем-то подчеркнул, что это не блеф, но ведь если не блеф, то зачем тогда подчеркивал так неуверенно). Законы опубликованы, там всеобщая мобилизация всех мужчин от 18 до 65, да и женщин со специальностями тоже, по всей территории Кацапии. Ну, таджики и киргизы свои паспорта никуда не выкидывали, покажут и будут жить дальше, чуть что меняясь друг с другом. Дагестанцев и чеченцев конечно диаспора под бронь от предприятий запишет, это же великие инженеры и ученые. А урусов всех под мясо уже отправляют, вообще всех, изданные указы это позволяют всех без исключения набрать. Никаких 300 тысяч не будет, да сначала возьмут ровно столько, но уже через месяц еще и еще будут добавлять без перерыва, как бумаги будут успевать. Их просто нечем вооружить, им нечем воевать, включая и освоение техники, а вот оружия даже для охраны границы им давать не будут, один автомат у офицера на 20 человек будет, иначе своих же расстреляют и сразу же притом.
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21.09.2022 12:58 Відповісти
Ну в пабликах пишут, что уже в мацкве повестки тыкают на право и на лево. Это никак на частичную мобилизацию не похоже.
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21.09.2022 13:06 Відповісти
ти мабуть жаб нализався.. ти ще зрозумів з яким ****** ти маешь справу..
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21.09.2022 12:59 Відповісти
Почитал комментарии под новостью о мобилизации.
Все россияне уже не поддерживают войну.
https://youtu.be/_7ICK2zNTBE
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21.09.2022 13:00 Відповісти
Так пройшло тільки 3 години після його звернення,а що далі буде?!
москва і пітер воювать не захочуть,навіщо їм це треба...
А в глубінку ідуть похоронки та пакети з трупами.
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21.09.2022 13:12 Відповісти
На жаль мало похоронок і трупів для такої величезної території що б там щось зрозуміли
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21.09.2022 13:51 Відповісти
Путлер, занимается аутотренингом:
- Я не хочу срать!
- Я не хочу срать!
- Я не хочу срать!
…..

.- Я не обосрался!
- Я не обсрался!
- Я не обсрался!
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21.09.2022 13:04 Відповісти
Ну такі думки, ми сьогодні чули від багатьох наших союзників. А як цьому протидіяти? Можливо нарешті слід хоча б надавати необхідне озброєння в необхідній кількості? ***** і так своєму бидлу вже сказало, що воює з НАТО, можливе слід зробити, щоб це було хоч частково правдою?
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21.09.2022 13:07 Відповісти
Патрушев іздив в Китай...Значить китай всім буде снабжати рашку...Значить у рашки є гроші на мобілізацію
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21.09.2022 13:09 Відповісти
Те шо Патрушев кудись їздив ще не значить, що йому вдалося домовитися. Швець он каже, що Китай їх нах послав (судячи з офіційних заяв).
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21.09.2022 13:13 Відповісти
Так,китай закликав до перемовин.Скоріш за все,бояться санкцій.
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21.09.2022 13:15 Відповісти
Китаю вся ця війна нінафіг не треба. Вони роблять гроші, вони інтегровані в світову економіку і світові процесси, в них міліард китайців, яких треба годувати... а тут якийсь придурок починає розгойдувати човен. Може вони зпочатку і раділи, шо заворуха послабить позиції США і Європи, тим самим роблячи Китай ще більшим лідером в Азії, але позиції не послабли, а навпаки, умовний захід обʼєднався і почав нарощувати озброєння.
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21.09.2022 13:24 Відповісти
а Швець то хто? він сидів в цей час в тумбочці на переговорах з Патрушевим і китайцями?
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21.09.2022 13:59 Відповісти
Швець аналізує відкриту пресу. У вас є що по суті заперечіти? Чи ви можете навести посилання на СМІ, в яких китайці виказують підтримку кацапам?
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21.09.2022 14:03 Відповісти
на війні повилазило купа Єкспердів...
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21.09.2022 14:11 Відповісти
100% але інформація від Швеця в більшості випадків підтверджується.
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21.09.2022 14:44 Відповісти
Щодо китайських джерел, то Швець їх читав не зовсім передбачливо в минулому. Наприклад, прогноз, що рф не нападе перед 24.02 Швець багато в чому обґрунтовував на тому, що кнр не евакуювали своє посольство і громадян з України, просто сказали їм запастися на кілька днів їжею і не виходити. Інтерпретація Швеця тоді була, що китайці вважають, що рф не нападе. Тепер ми розуміємо, що кнр вважали, що росія окупує Київ за три дні, після чого в окупованому Києві китайцям було б безпечно і ситно.
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21.09.2022 19:25 Відповісти
Есть рацуха - срочно выпустить на сцену женскую группу "Мобилизация". Имею текст для первого хита.
Потом придумаю
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21.09.2022 13:17 Відповісти
У кремлівського фюрера повний розлад нервовоі системи , а імперські амбіціі
довели його до повноі шизанутості 😡
Цей кривавий фашист не розуміє як діяти і як спасатися в ситуаціі , до
якоі він сам себе довів !

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21.09.2022 13:27 Відповісти
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21.09.2022 13:28 Відповісти
На генасамблеї ООН винести на голосування питання про виключення рабсєї з цієї організації.
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21.09.2022 13:36 Відповісти
не підтримають...надо сохраніть ліцо
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21.09.2022 14:01 Відповісти
Мобилизация такая же будет частичная, как афганский контингент был ограниченным.
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21.09.2022 13:53 Відповісти
Я ДУМАЮ, У ВІДПОВІДЬ НА МОБІЛІЗАЦІЮ, США МАЮТЬ НАДАТИ НАМ РАКЕТИ СЕРЕДНЬОЇ І ВЕЛИКОЇ ДАЛЬНОСТІ!
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21.09.2022 13:53 Відповісти
 
 