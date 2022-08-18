Столтенберг и Рютте обсудили поддержку Украины: Необходимо продолжать военные поставки
Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел беседу с премьером Нидерландов Марком Рютте
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Общался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о ситуации в Украине и в частности о необходимости продолжения военных поставок в борьбе с российской агрессией. Украина и дальше может рассчитывать на Нидерланды", - отметил Рютте.
В то же время Столтенберг заявил: "Великолепный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте после решений саммита НАТО. Мы соглашаемся с важностью продолжения нашей долгосрочной поддержки Украины перед агрессией России, и я благодарю Нидерланды за их значительный вклад".
- я кажу треба посилювати поставки
- і я теж кажу що треба посилювати поставки
пагаварілі