Столтенберг и Рютте обсудили поддержку Украины: Необходимо продолжать военные поставки

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел беседу с премьером Нидерландов Марком Рютте

"Общался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о ситуации в Украине и в частности о необходимости продолжения военных поставок в борьбе с российской агрессией. Украина и дальше может рассчитывать на Нидерланды", - отметил Рютте.

В то же время Столтенберг заявил: "Великолепный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте после решений саммита НАТО. Мы соглашаемся с важностью продолжения нашей долгосрочной поддержки Украины перед агрессией России, и я благодарю Нидерланды за их значительный вклад".

кароче в розмовах викингам нема равных...
18.08.2022 18:31 Ответить
еге ж:

- я кажу треба посилювати поставки
- і я теж кажу що треба посилювати поставки

пагаварілі
18.08.2022 20:08 Ответить
Орда хочет засыпать Украину мясом. Набирают батальоны во всех регионах помойки для отправки в Украину. Нужно высокоточное оружие для подавления пехоты, которое будет способно утилизировать орков тысячами при этом минимизировать потери ЗСУ
18.08.2022 18:32 Ответить
ATACMS з касетною БЧ підійде ідеально.
18.08.2022 18:37 Ответить
Все идет к тому, что будут "Ура Атаки" со сторони свинорусов. Бункерному нацисту нужна победа любой ценой и даже миллионные потери его не остановят.
18.08.2022 18:37 Ответить
Hartelijk bedankt, heer Rutte!
18.08.2022 18:37 Ответить
 
 