Столтенберг и Рютте обсудили поддержку Украины: Необходимо продолжать военные поставки

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел беседу с премьером Нидерландов Марком Рютте

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Общался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о ситуации в Украине и в частности о необходимости продолжения военных поставок в борьбе с российской агрессией. Украина и дальше может рассчитывать на Нидерланды", - отметил Рютте.

В то же время Столтенберг заявил: "Великолепный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте после решений саммита НАТО. Мы соглашаемся с важностью продолжения нашей долгосрочной поддержки Украины перед агрессией России, и я благодарю Нидерланды за их значительный вклад".

