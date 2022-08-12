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Новости Война
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К подготовке украинских военных в Великобритании присоединятся Нидерланды, - Резников

армія,нідерланди

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды присоединятся к подготовке украинских военных в Великобритании.

Об этом чиновник сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Нидерланды присоединились к британской программе подготовки военнослужащих ВСУ. Нидерландский персонал начнет свою миссию в августе. Чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе будет наша победа", - написал он.

Резинков также поблагодарил свою нидерландскую коллегу Кайси Оллонгрен за помощь Украине.

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К подготовке украинских военных в Великобритании присоединятся Нидерланды, - Резников 01

Напомним, в начале июля в Великобританию прибыла первая группа украинских военных, участвующая в обширной военной программе по обучению.

Курс включает программы по обращению с оружием, оказание первой помощи на поле боя, выживание в полевых условиях, тактику патрулирования и правовые основы вооруженных конфликтов.

К обучению украинских военных также присоединились Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия.

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Великобритания (5023) Нидерланды (1599) подготовка (234) ВСУ (6686) Резников Алексей (1170)


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Зачем понадобилось так увеличивать штат инструкторов?
Армия Украины нон стоп реформируется и укрепляется. Это факт.
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12.08.2022 13:04 Ответить
Е

Канада прислала 250 инструкторов...Британия 400...обучить 10 000 украинских солдат и офицеров тяжка праця...причем со знанием английского... кого попали в Британию не везли...
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12.08.2022 13:15 Ответить
"Інструктора" Приїжджають зі своєю зброєю і обладнанням, яке потім уїжджає з Нашими бійцями..
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12.08.2022 14:10 Ответить
Щиро дякую всім друзям України!
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12.08.2022 14:03 Ответить
Пригадую новину, яка з'явилась через кілька місяців після обрання ЗЕ - з України попросили більшість іноземних інструкторів.
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12.08.2022 14:11 Ответить
 
 