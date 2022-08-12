К подготовке украинских военных в Великобритании присоединятся Нидерланды, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды присоединятся к подготовке украинских военных в Великобритании.

Об этом чиновник сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Нидерланды присоединились к британской программе подготовки военнослужащих ВСУ. Нидерландский персонал начнет свою миссию в августе. Чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе будет наша победа", - написал он.

Резинков также поблагодарил свою нидерландскую коллегу Кайси Оллонгрен за помощь Украине.

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Напомним, в начале июля в Великобританию прибыла первая группа украинских военных, участвующая в обширной военной программе по обучению.

Курс включает программы по обращению с оружием, оказание первой помощи на поле боя, выживание в полевых условиях, тактику патрулирования и правовые основы вооруженных конфликтов.

К обучению украинских военных также присоединились Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия.

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