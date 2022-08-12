К подготовке украинских военных в Великобритании присоединятся Нидерланды, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды присоединятся к подготовке украинских военных в Великобритании.
Об этом чиновник сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Нидерланды присоединились к британской программе подготовки военнослужащих ВСУ. Нидерландский персонал начнет свою миссию в августе. Чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе будет наша победа", - написал он.
Резинков также поблагодарил свою нидерландскую коллегу Кайси Оллонгрен за помощь Украине.
Напомним, в начале июля в Великобританию прибыла первая группа украинских военных, участвующая в обширной военной программе по обучению.
Курс включает программы по обращению с оружием, оказание первой помощи на поле боя, выживание в полевых условиях, тактику патрулирования и правовые основы вооруженных конфликтов.
К обучению украинских военных также присоединились Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия.
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Армия Украины нон стоп реформируется и укрепляется. Это факт.
Канада прислала 250 инструкторов...Британия 400...обучить 10 000 украинских солдат и офицеров тяжка праця...причем со знанием английского... кого попали в Британию не везли...