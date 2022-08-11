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Норвегия присоединится к подготовке украинских военных в Британии

норвегія

Министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам сообщил, что его государство присоединится к программе подготовки украинских военных в Великобритании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NRK.

"Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании. Норвегия положительно относится к британской инициативе тренировать украинских военных в Великобритании. Мы пошлем своих инструкторов для базовой солдатской подготовки, как и некоторые другие страны", – сказал министр обороны.

Издание сообщает, что несколько стран собрались на этой неделе в Копенгагене на донорскую конференцию, цель которой дополнить сотрудничество в "Украинской оборонной контактной группе" (группа стран, способствующих обороне Украины после российского вторжения в страну 24 февраля).

Читайте также: Великобритания готова тренировать больше украинских военных, чем планировала, – министр обороны Уоллес

К обучению украинских военных также присоединились Швеция, Финляндия, Дания.

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Великобритания (5023) Норвегия (711) Украина (45010) военные учения (3462)


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Норвежцям-респект...
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11.08.2022 23:25 Ответить
Зазвичай, коли варяги підтримували Русь, майбутні москалі сиділи в норах і боялися пукнути.
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11.08.2022 23:29 Ответить
сейчас твою русь выжигают хаймарсы как свинью
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12.08.2022 02:48 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте притрушений? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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12.08.2022 15:06 Ответить
Приємно усвідомлювати , коли весь цивілізований світ намагається нам допогти в такі страшні часи для нас 😕
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11.08.2022 23:30 Ответить
Норвегія приймає наших поранених на лікування та реабілітацію. Норвегія приймає наших біженців. Норвегія надає військову допомогу. Норвегія надає економічну допомогу. Норвегія надає інструкторів для навчання українських вояків. І все це - безоплатно.

Біда прийшла. І тепер точно видно, хто там друг, а хто нам ворог.

Низький уклін народу Норвегії!
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11.08.2022 23:31 Ответить
нужно еще напомнить что Норвегия самая богатая страна Европы, у них есть средства от торговли нефтью и газом - при этом они очень экономные и дороги строят в нескольо раз качественнее чем зе-крадiвництво
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12.08.2022 02:47 Ответить
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11.08.2022 23:34 Ответить
tusen takk Norge !
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12.08.2022 02:45 Ответить
 
 