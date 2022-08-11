Норвегия присоединится к подготовке украинских военных в Британии
Министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам сообщил, что его государство присоединится к программе подготовки украинских военных в Великобритании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NRK.
"Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании. Норвегия положительно относится к британской инициативе тренировать украинских военных в Великобритании. Мы пошлем своих инструкторов для базовой солдатской подготовки, как и некоторые другие страны", – сказал министр обороны.
Издание сообщает, что несколько стран собрались на этой неделе в Копенгагене на донорскую конференцию, цель которой дополнить сотрудничество в "Украинской оборонной контактной группе" (группа стран, способствующих обороне Украины после российского вторжения в страну 24 февраля).
К обучению украинских военных также присоединились Швеция, Финляндия, Дания.
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Біда прийшла. І тепер точно видно, хто там друг, а хто нам ворог.
Низький уклін народу Норвегії!