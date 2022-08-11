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Норвегія долучиться до підготовки українських військових у Британії

норвегія

Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам повідомив, що його держава долучиться до програми підготовки українських військових у Великій Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NRK.

"Українські сили гостро потребують подальшої підготовки та освіти. У Норвегії позитивно оцінюють британську ініціативу навчати українських військових у Великій Британії. Ми будемо брати участь з інструкторами в цій базовій підготовці солдатів, як і деякі інші країни", - сказав міністр оборони.

Видання повідомляє, що кілька країн зібралися цього тижня в Копенгагені на донорську конференцію, яка має на меті доповнити співпрацю в "Українській оборонній контактній групі" (група країн, які сприяють обороні України після російського вторгнення в країну 24 лютого).

Також читайте: Велика Британія готова тренувати більше українських військових, ніж планувала, – міністр оборони Воллес

До навчання українських військових також долучилися Швеція, Фінляндія, Данія.

Автор: 

Велика Британія (5658) Норвегія (782) Україна (5958) військові навчання (2781)


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Норвежцям-респект...
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11.08.2022 23:25 Відповісти
Зазвичай, коли варяги підтримували Русь, майбутні москалі сиділи в норах і боялися пукнути.
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11.08.2022 23:29 Відповісти
сейчас твою русь выжигают хаймарсы как свинью
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12.08.2022 02:48 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте притрушений? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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12.08.2022 15:06 Відповісти
Приємно усвідомлювати , коли весь цивілізований світ намагається нам допогти в такі страшні часи для нас 😕
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11.08.2022 23:30 Відповісти
Норвегія приймає наших поранених на лікування та реабілітацію. Норвегія приймає наших біженців. Норвегія надає військову допомогу. Норвегія надає економічну допомогу. Норвегія надає інструкторів для навчання українських вояків. І все це - безоплатно.

Біда прийшла. І тепер точно видно, хто там друг, а хто нам ворог.

Низький уклін народу Норвегії!
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11.08.2022 23:31 Відповісти
нужно еще напомнить что Норвегия самая богатая страна Европы, у них есть средства от торговли нефтью и газом - при этом они очень экономные и дороги строят в нескольо раз качественнее чем зе-крадiвництво
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12.08.2022 02:47 Відповісти
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11.08.2022 23:34 Відповісти
tusen takk Norge !
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12.08.2022 02:45 Відповісти
 
 