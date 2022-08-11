Норвегія долучиться до підготовки українських військових у Британії
Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам повідомив, що його держава долучиться до програми підготовки українських військових у Великій Британії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NRK.
"Українські сили гостро потребують подальшої підготовки та освіти. У Норвегії позитивно оцінюють британську ініціативу навчати українських військових у Великій Британії. Ми будемо брати участь з інструкторами в цій базовій підготовці солдатів, як і деякі інші країни", - сказав міністр оборони.
Видання повідомляє, що кілька країн зібралися цього тижня в Копенгагені на донорську конференцію, яка має на меті доповнити співпрацю в "Українській оборонній контактній групі" (група країн, які сприяють обороні України після російського вторгнення в країну 24 лютого).
До навчання українських військових також долучилися Швеція, Фінляндія, Данія.
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Біда прийшла. І тепер точно видно, хто там друг, а хто нам ворог.
Низький уклін народу Норвегії!