Норвегія долучиться до підготовки українських військових у Британії

Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам повідомив, що його держава долучиться до програми підготовки українських військових у Великій Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NRK.

"Українські сили гостро потребують подальшої підготовки та освіти. У Норвегії позитивно оцінюють британську ініціативу навчати українських військових у Великій Британії. Ми будемо брати участь з інструкторами в цій базовій підготовці солдатів, як і деякі інші країни", - сказав міністр оборони.

Видання повідомляє, що кілька країн зібралися цього тижня в Копенгагені на донорську конференцію, яка має на меті доповнити співпрацю в "Українській оборонній контактній групі" (група країн, які сприяють обороні України після російського вторгнення в країну 24 лютого).

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До навчання українських військових також долучилися Швеція, Фінляндія, Данія.