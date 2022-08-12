До підготовки українських військових у Великій Британії долучаться Нідерланди, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Нідерланди долучаться до підготовки українських військових у Великій Британії.

Про це посадовець повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Нідерланди приєдналися до британської програми з підготовки військовослужбовців ЗСУ. Нідерландський персонал розпочне свою місію у серпні. Чим більше у нас буде добре підготовлених бійців, тим ближча буде наша перемога", - написав він.

Резінков також подякував своїй нідерландській колезі Кайсі Оллонгрен за допомогу Україні.

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Нагадаємо, на початку липня до Великої Британії прибула перша група українських військових, яка бере участь у великій військовій програмі з навчання.

Курс включає програми з поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, виживання в польових умовах, тактику патрулювання та правові основи збройних конфліктів.

До навчання українських військових також долучилися Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія.

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