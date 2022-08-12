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Новини Війна
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До підготовки українських військових у Великій Британії долучаться Нідерланди, - Резніков

армія,нідерланди

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Нідерланди долучаться до підготовки українських військових у Великій Британії.

Про це посадовець повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Нідерланди приєдналися до британської програми з підготовки військовослужбовців ЗСУ. Нідерландський персонал розпочне свою місію у серпні. Чим більше у нас буде добре підготовлених бійців, тим ближча буде наша перемога", - написав він.

Резінков також подякував своїй нідерландській колезі Кайсі Оллонгрен за допомогу Україні.

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До підготовки українських військових у Великій Британії долучаться Нідерланди, - Резніков 01

Нагадаємо, на початку липня до Великої Британії прибула перша група українських військових, яка бере участь у великій військовій програмі з навчання.

Курс включає програми з поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, виживання в польових умовах, тактику патрулювання та правові основи збройних конфліктів.

До навчання українських військових також долучилися Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія.

Також читайте: До України прибули нові РСЗВ М270 від Британії, - Резніков

Автор: 

Велика Британія (5658) Нідерланди (1585) підготовка (189) ЗСУ (7658) Резніков Олексій (1446)


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Зачем понадобилось так увеличивать штат инструкторов?
Армия Украины нон стоп реформируется и укрепляется. Это факт.
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12.08.2022 13:04 Відповісти
Е

Канада прислала 250 инструкторов...Британия 400...обучить 10 000 украинских солдат и офицеров тяжка праця...причем со знанием английского... кого попали в Британию не везли...
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12.08.2022 13:15 Відповісти
"Інструктора" Приїжджають зі своєю зброєю і обладнанням, яке потім уїжджає з Нашими бійцями..
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12.08.2022 14:10 Відповісти
Щиро дякую всім друзям України!
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12.08.2022 14:03 Відповісти
Пригадую новину, яка з'явилась через кілька місяців після обрання ЗЕ - з України попросили більшість іноземних інструкторів.
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12.08.2022 14:11 Відповісти
 
 