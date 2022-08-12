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12 062 56

До України прибули нові РСЗВ М270 від Британії, - Резніков

британія

З Британії до України доставлено чергову партію зброї.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Великобританія обіцяла, Великобританія виконала! В Україну прибули нові РСЗВ М270. Дякую Бену Воллесу та всім людям Британії! Ваша підтримка надзвичайно важлива для України. Наша армія вміло використає це "поповнення" на полі бою. P.S. Більше "подарунків" надійде незабаром", - написав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія готова тренувати більше українських військових, ніж планувала, – міністр оборони Воллес

Британські реактивні системи залпового вогню М270 вражають цілі на відстані приблизно 80 кілометрів. Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявляв, що Україна отримає ще три пускові установки, а також "значну" кількість ракет до них. За його словами, українські сили показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси.

Велика Британія (5658) українська зброя (182) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+40
Чудово!

фашистів потрібно палити іншого вони не сприймають
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12.08.2022 10:59 Відповісти
+32
Бритам респект і подяка. Вони теж бились з фашистами наодинці і знають що це таке.
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12.08.2022 11:02 Відповісти
+25
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12.08.2022 11:03 Відповісти
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Чудово!

фашистів потрібно палити іншого вони не сприймають
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12.08.2022 10:59 Відповісти
Тільки вчора Зе просив менше звездіти)
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12.08.2022 11:00 Відповісти
Його ще хтось слухає?
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12.08.2022 11:05 Відповісти
це новий прикол?
звездун прохає менше звездіти...
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12.08.2022 11:17 Відповісти
Звездочет намекает, что только он правильно звезды считает.
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12.08.2022 11:37 Відповісти
До речі - що там з логістикою? Тупе чмо не може налагодити, тільки таємниці виклада в інет. Не можеш впоратися йди за кораблем. На піарі собі імедж робити - це вся робота зеленої свори.
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12.08.2022 11:39 Відповісти
Нравится, не нравится
Орки будут плавиться !
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12.08.2022 11:00 Відповісти
Бритам респект і подяка. Вони теж бились з фашистами наодинці і знають що це таке.
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12.08.2022 11:02 Відповісти
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12.08.2022 11:03 Відповісти
25 одиниць пекла для орків. Цілком достатньо, були б ракети.
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12.08.2022 11:03 Відповісти
с этими тремя - 28 юнитов. Шестнадцать стосороквторых, и 12 двестисемидесятых в различных модификациях. Итого общий условный залп - 240 ракет MFOM или же 40 ракет АFOM.
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12.08.2022 12:17 Відповісти
Ворожий інформатор таку посаду займає, ти ще довбню русні геолокацію скинь як на яворівському, вони розуміють що за все треба буде відповісти?
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12.08.2022 11:04 Відповісти
Вопрос к Резникову, пока свой гениальный вопрос не задал Милованов : мы уже рассматриваем вариант собственного производства своих ракет в МЛРС, вечно же жить за счёт подарков не будем или не на часи?
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12.08.2022 11:04 Відповісти
Тоді нізащо буде великобудувати дороги.
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12.08.2022 11:08 Відповісти
де це виробляти... закупи зараз обладнання, встанови у цеху і завтра туди щось прилетить... наразі, доки є в росії можливість обстрілювати у будь-якому місці будывлы - немаэ сенсу.... а ось налагодити у одній з країн ЕС та привозити - тмаме те що треба
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12.08.2022 11:52 Відповісти
Vot i otlycno i bolse raket nado dat.Nado nimi vsio taki dobyvat artu kacapov.U amerikansev vojne s irakom imeno takyje razbyvali xorosego urovnia i xoroso podgotovlenix irakcev tocnej ix artu.Vsio sto delajet teper vasi specialnye vojska eto otlycno po skladam,bazam i tak daleje, no nuzno i frontu pomoc
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12.08.2022 11:09 Відповісти
Якщо найближчим часом рашисти почнуть ракетний обстріл України.то тільки тому.що Резніков відкрито скидає інформацію ворогу про постачання Україні ******** зброї
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12.08.2022 11:14 Відповісти
Ракетні обстріли припинялися?
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12.08.2022 11:25 Відповісти
З 24.02. 2022 нас кожен день обстрілюють..
З підключенням
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12.08.2022 11:52 Відповісти
Це,мабуть, черговий фейк чи маніпуляція, так пане Резнік?

"Журналіст New York Times Ендрю Крамер побував на позиціях ЗСУ у Бахмуті. Він розповів, що українці стріляють переважно з радянських зброї, незважаючи на постачання натівських гармат. Снаряди доводиться заощаджувати, але самі радянські гаубиці Д-20 бійці хвалять за надійність. З кожної гармати випускають трохи більше 20 снарядів щодня."
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12.08.2022 11:16 Відповісти
Ну потому что у нас наверно 70%+- советского оружия, логично, что не у всех натовское оружие.
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12.08.2022 11:21 Відповісти
В тутешніх ботів робота така, шукати зраду навіть там, де її немає. Це такий різновид проституції у них. Тільки продаєш не тіло, а свою честь і порядність.
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12.08.2022 11:34 Відповісти
Американські журналісти з нуля не надійне джерело, то порадьте надійне.
Люськіно лайно оно смачніше, так подляцькі боти?
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12.08.2022 12:04 Відповісти
Чого кричиш? До чого тут надійність джерела? Читати вмієш? Чорним по білому написано: "переважно з радянської зброї". А, як може бути інакше, якщо натівських гаубиць - десятки, а радянських - сотні?
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12.08.2022 12:13 Відповісти
Чиє ще лайно, баран? Я просто один з небагатьох адекватних тут. В нас 1100 км фронт. Коню зрозуміло, що НАТівських гаубиць не вистачить на всю лінію. До того ж на нулі їм і робити нічого. Вони дістають з більшої відстані. Тому на нулі Д-20, які на невеликій відстані і є ефективними.

Я вже мовчу, що ми залишили багато нової техніки в тилу на випадок нападу з Білорусі. Тому ти і є бараном, якщо цього не розумієш.
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12.08.2022 12:28 Відповісти
Таке враження, що ти разом з Резніком на нулі, а журналісти "брешуть" десь у тилу. До речі, його там ні разу не бачили, все більше по закордонам. То поїдьте, проінспектуйте і розкажете нам правду, черговий диванний іксперд НЕбаран. Чи все таки сцикотно?
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12.08.2022 12:35 Відповісти
Рєзніков - міністр оборони. А хто ти, що вказуєш де йому бути і куди їздити? Вчора він був в Копенгагені. Україні дають 1,5 мільярда на зброю. Це погано? Якого х..я йому робити на передовій, якщо в нього інші посадові обов'язки? Ти тупа пліснява, як і більшість тих, хто тут сере в коментах.
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12.08.2022 12:41 Відповісти
Підтримую. Згадалось: а той баран круторогий, вдарив бабу межи ноги.
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12.08.2022 22:16 Відповісти
А дурня чергового просто не повезли показувать ДЕ САМЕ стоять "три сокири" чи "Цезарі" з "Крабами" чи "панцерами" І відмовилися "покатать" на "хаймерсобої" От він і написав про "радянську" зброю Він-би ще написав що ЗСУ озброєні майже поголовно АКМ-ами!
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12.08.2022 12:55 Відповісти
Задача министра одна..обеспечить войска надёжными вооружениями...питанием и другими хозяйственными делами ..другими делами занимается Генштаб...и спецназ...
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12.08.2022 11:16 Відповісти
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12.08.2022 11:20 Відповісти
Объявление на передовой:
"Сегодня вечером состоится дискотека, у пулеметчика появилось пять новых дисков"
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12.08.2022 11:25 Відповісти
Думаю,що ВЕЛИКА помилка,коли зелені гниди ПОСТІЙНо озвучують поставки озброєння. Такі речі ******* тишу. Президент базікає кожний день,видає напрямки ударів ЗСУ,бреше про всякі "УСПІХИ", а за ним і все шобло--аристовичі,подоляки,єрмаки і інш Прямо клуб найвеличніших генералісімусів .
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12.08.2022 11:31 Відповісти
Ну, то вали на проплачену УП, що ти тут забув, зєлєйоббіку?)))
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12.08.2022 11:56 Відповісти
буде (3+3) британських M270 і (2+2) німецьких MARS-2. шо по вогневій міці як 20 М142 HIMARS. а їх має бути десь 25-30.
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12.08.2022 11:36 Відповісти
Не зовсім так. Лінійно вогнева міць не множится. 20 HIMARS можуть бути одночасно у 20 місцях, тоді як 10 М270 лише у десяти.
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12.08.2022 12:19 Відповісти
алеж радіус до 300 км
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12.08.2022 14:34 Відповісти
І HIMARS i M270 стріляють однаковими ракетами і радіус у них однаковий. Просто HIMARS може випустити за раз одну ракету на 300 км., а М270 - дві. Якщо треба багато ракет по одній цілі, то, так, 270 можливо і краще. Проте, HIMARS швидко перезаряджаються і, завдяки колісній базі, швидші і більш маневрені (хоча інтуїтивно це здається парадоксальним, ще й мають кращу проходимість) ніж гусеничні М270.
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12.08.2022 18:17 Відповісти
Наличие на сегодня с этими тремя - 28 юнитов. Шестнадцать стосороквторых, и 12 двестисемидесятых в различных модификациях. Итого общий условный залп - 240 ракет MFOM или же 40 ракет АFOM.
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12.08.2022 12:22 Відповісти
Великобританія - це вам не ваша зеленська влада! Тут справжні джельтмени і леді, а не випадкові постаті на своїх посадах!
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12.08.2022 11:38 Відповісти
Зеля наказав не повідомляти інформацію оборонного значення.
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12.08.2022 11:40 Відповісти
не на часі
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12.08.2022 14:36 Відповісти
Якби зберігалися темпи реалізації ракетної програми України 2018-середини 2019 років, на озброєння ЗС України вже було б близько 15 дивізіонів (90-100 пускових установок) нової модернізації РЗСО "Вільха" та 5-6 дивізіонів (30-40 пускових установок) РК -360МЦ "Нептун", біля двух сотень 2С22 «Богдана» і 4-5 ОТРК "Гром-2" з 20-25 ракетами.
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12.08.2022 12:24 Відповісти
І тоді виникає питання, чи подивилася б козломорда скотина у вигляді ху...ла в сторону України???? НЕНАВИДЖУ і не розумію кого більше!!!!
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12.08.2022 22:27 Відповісти
Long live the Queen!
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12.08.2022 13:26 Відповісти
молодець Борис
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12.08.2022 14:38 Відповісти
Дякуємо.
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13.08.2022 11:10 Відповісти
 
 