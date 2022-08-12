До України прибули нові РСЗВ М270 від Британії, - Резніков
З Британії до України доставлено чергову партію зброї.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Великобританія обіцяла, Великобританія виконала! В Україну прибули нові РСЗВ М270. Дякую Бену Воллесу та всім людям Британії! Ваша підтримка надзвичайно важлива для України. Наша армія вміло використає це "поповнення" на полі бою. P.S. Більше "подарунків" надійде незабаром", - написав Резніков.
Британські реактивні системи залпового вогню М270 вражають цілі на відстані приблизно 80 кілометрів. Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявляв, що Україна отримає ще три пускові установки, а також "значну" кількість ракет до них. За його словами, українські сили показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси.
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З підключенням
"Журналіст New York Times Ендрю Крамер побував на позиціях ЗСУ у Бахмуті. Він розповів, що українці стріляють переважно з радянських зброї, незважаючи на постачання натівських гармат. Снаряди доводиться заощаджувати, але самі радянські гаубиці Д-20 бійці хвалять за надійність. З кожної гармати випускають трохи більше 20 снарядів щодня."
Люськіно лайно оно смачніше, так подляцькі боти?
Я вже мовчу, що ми залишили багато нової техніки в тилу на випадок нападу з Білорусі. Тому ти і є бараном, якщо цього не розумієш.
"Сегодня вечером состоится дискотека, у пулеметчика появилось пять новых дисков"