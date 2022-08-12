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Новости Помощь Украине Война
12 062 56

В Украину прибыли новые РСЗО М270, которые передала Великобритания, - Резников

британія

Из Великобритании в Украину доставлена очередная партия оружия.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыли новые РСЗО М270. Спасибо Бену Уоллесу и всем людям Великобритании! Ваша поддержка чрезвычайно важна для Украины. Наша армия умело использует это "пополнение" на поле боя. P.S. Больше "подарков" поступит вскоре" – написал Резников.

Читайте: Окончание горячей фазы войны не означает завершения "окопной истории", - Резников

Британские реактивные системы залпового огня М270 поражают цели на расстоянии около 80 километров. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что Украина получит еще три пусковые установки, а также "значительное" количество ракет к ним. По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы.

Великобритания (5023) украинское оружие (170) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+40
Чудово!

фашистів потрібно палити іншого вони не сприймають
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12.08.2022 10:59 Ответить
+32
Бритам респект і подяка. Вони теж бились з фашистами наодинці і знають що це таке.
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12.08.2022 11:02 Ответить
+25
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12.08.2022 11:03 Ответить
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Чудово!

фашистів потрібно палити іншого вони не сприймають
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12.08.2022 10:59 Ответить
Тільки вчора Зе просив менше звездіти)
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12.08.2022 11:00 Ответить
Його ще хтось слухає?
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12.08.2022 11:05 Ответить
це новий прикол?
звездун прохає менше звездіти...
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12.08.2022 11:17 Ответить
Звездочет намекает, что только он правильно звезды считает.
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12.08.2022 11:37 Ответить
До речі - що там з логістикою? Тупе чмо не може налагодити, тільки таємниці виклада в інет. Не можеш впоратися йди за кораблем. На піарі собі імедж робити - це вся робота зеленої свори.
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12.08.2022 11:39 Ответить
Нравится, не нравится
Орки будут плавиться !
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12.08.2022 11:00 Ответить
Бритам респект і подяка. Вони теж бились з фашистами наодинці і знають що це таке.
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12.08.2022 11:02 Ответить
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12.08.2022 11:03 Ответить
25 одиниць пекла для орків. Цілком достатньо, були б ракети.
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12.08.2022 11:03 Ответить
с этими тремя - 28 юнитов. Шестнадцать стосороквторых, и 12 двестисемидесятых в различных модификациях. Итого общий условный залп - 240 ракет MFOM или же 40 ракет АFOM.
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12.08.2022 12:17 Ответить
Ворожий інформатор таку посаду займає, ти ще довбню русні геолокацію скинь як на яворівському, вони розуміють що за все треба буде відповісти?
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12.08.2022 11:04 Ответить
Вопрос к Резникову, пока свой гениальный вопрос не задал Милованов : мы уже рассматриваем вариант собственного производства своих ракет в МЛРС, вечно же жить за счёт подарков не будем или не на часи?
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12.08.2022 11:04 Ответить
Тоді нізащо буде великобудувати дороги.
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12.08.2022 11:08 Ответить
де це виробляти... закупи зараз обладнання, встанови у цеху і завтра туди щось прилетить... наразі, доки є в росії можливість обстрілювати у будь-якому місці будывлы - немаэ сенсу.... а ось налагодити у одній з країн ЕС та привозити - тмаме те що треба
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12.08.2022 11:52 Ответить
Vot i otlycno i bolse raket nado dat.Nado nimi vsio taki dobyvat artu kacapov.U amerikansev vojne s irakom imeno takyje razbyvali xorosego urovnia i xoroso podgotovlenix irakcev tocnej ix artu.Vsio sto delajet teper vasi specialnye vojska eto otlycno po skladam,bazam i tak daleje, no nuzno i frontu pomoc
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12.08.2022 11:09 Ответить
Якщо найближчим часом рашисти почнуть ракетний обстріл України.то тільки тому.що Резніков відкрито скидає інформацію ворогу про постачання Україні ******** зброї
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12.08.2022 11:14 Ответить
Ракетні обстріли припинялися?
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12.08.2022 11:25 Ответить
З 24.02. 2022 нас кожен день обстрілюють..
З підключенням
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12.08.2022 11:52 Ответить
Це,мабуть, черговий фейк чи маніпуляція, так пане Резнік?

"Журналіст New York Times Ендрю Крамер побував на позиціях ЗСУ у Бахмуті. Він розповів, що українці стріляють переважно з радянських зброї, незважаючи на постачання натівських гармат. Снаряди доводиться заощаджувати, але самі радянські гаубиці Д-20 бійці хвалять за надійність. З кожної гармати випускають трохи більше 20 снарядів щодня."
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12.08.2022 11:16 Ответить
Ну потому что у нас наверно 70%+- советского оружия, логично, что не у всех натовское оружие.
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12.08.2022 11:21 Ответить
В тутешніх ботів робота така, шукати зраду навіть там, де її немає. Це такий різновид проституції у них. Тільки продаєш не тіло, а свою честь і порядність.
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12.08.2022 11:34 Ответить
Американські журналісти з нуля не надійне джерело, то порадьте надійне.
Люськіно лайно оно смачніше, так подляцькі боти?
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12.08.2022 12:04 Ответить
Чого кричиш? До чого тут надійність джерела? Читати вмієш? Чорним по білому написано: "переважно з радянської зброї". А, як може бути інакше, якщо натівських гаубиць - десятки, а радянських - сотні?
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12.08.2022 12:13 Ответить
Чиє ще лайно, баран? Я просто один з небагатьох адекватних тут. В нас 1100 км фронт. Коню зрозуміло, що НАТівських гаубиць не вистачить на всю лінію. До того ж на нулі їм і робити нічого. Вони дістають з більшої відстані. Тому на нулі Д-20, які на невеликій відстані і є ефективними.

Я вже мовчу, що ми залишили багато нової техніки в тилу на випадок нападу з Білорусі. Тому ти і є бараном, якщо цього не розумієш.
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12.08.2022 12:28 Ответить
Таке враження, що ти разом з Резніком на нулі, а журналісти "брешуть" десь у тилу. До речі, його там ні разу не бачили, все більше по закордонам. То поїдьте, проінспектуйте і розкажете нам правду, черговий диванний іксперд НЕбаран. Чи все таки сцикотно?
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12.08.2022 12:35 Ответить
Рєзніков - міністр оборони. А хто ти, що вказуєш де йому бути і куди їздити? Вчора він був в Копенгагені. Україні дають 1,5 мільярда на зброю. Це погано? Якого х..я йому робити на передовій, якщо в нього інші посадові обов'язки? Ти тупа пліснява, як і більшість тих, хто тут сере в коментах.
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12.08.2022 12:41 Ответить
Підтримую. Згадалось: а той баран круторогий, вдарив бабу межи ноги.
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12.08.2022 22:16 Ответить
А дурня чергового просто не повезли показувать ДЕ САМЕ стоять "три сокири" чи "Цезарі" з "Крабами" чи "панцерами" І відмовилися "покатать" на "хаймерсобої" От він і написав про "радянську" зброю Він-би ще написав що ЗСУ озброєні майже поголовно АКМ-ами!
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12.08.2022 12:55 Ответить
Задача министра одна..обеспечить войска надёжными вооружениями...питанием и другими хозяйственными делами ..другими делами занимается Генштаб...и спецназ...
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12.08.2022 11:16 Ответить
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12.08.2022 11:20 Ответить
Объявление на передовой:
"Сегодня вечером состоится дискотека, у пулеметчика появилось пять новых дисков"
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12.08.2022 11:25 Ответить
Думаю,що ВЕЛИКА помилка,коли зелені гниди ПОСТІЙНо озвучують поставки озброєння. Такі речі ******* тишу. Президент базікає кожний день,видає напрямки ударів ЗСУ,бреше про всякі "УСПІХИ", а за ним і все шобло--аристовичі,подоляки,єрмаки і інш Прямо клуб найвеличніших генералісімусів .
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12.08.2022 11:31 Ответить
Ну, то вали на проплачену УП, що ти тут забув, зєлєйоббіку?)))
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12.08.2022 11:56 Ответить
буде (3+3) британських M270 і (2+2) німецьких MARS-2. шо по вогневій міці як 20 М142 HIMARS. а їх має бути десь 25-30.
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12.08.2022 11:36 Ответить
Не зовсім так. Лінійно вогнева міць не множится. 20 HIMARS можуть бути одночасно у 20 місцях, тоді як 10 М270 лише у десяти.
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12.08.2022 12:19 Ответить
алеж радіус до 300 км
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12.08.2022 14:34 Ответить
І HIMARS i M270 стріляють однаковими ракетами і радіус у них однаковий. Просто HIMARS може випустити за раз одну ракету на 300 км., а М270 - дві. Якщо треба багато ракет по одній цілі, то, так, 270 можливо і краще. Проте, HIMARS швидко перезаряджаються і, завдяки колісній базі, швидші і більш маневрені (хоча інтуїтивно це здається парадоксальним, ще й мають кращу проходимість) ніж гусеничні М270.
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12.08.2022 18:17 Ответить
Наличие на сегодня с этими тремя - 28 юнитов. Шестнадцать стосороквторых, и 12 двестисемидесятых в различных модификациях. Итого общий условный залп - 240 ракет MFOM или же 40 ракет АFOM.
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12.08.2022 12:22 Ответить
Великобританія - це вам не ваша зеленська влада! Тут справжні джельтмени і леді, а не випадкові постаті на своїх посадах!
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12.08.2022 11:38 Ответить
Зеля наказав не повідомляти інформацію оборонного значення.
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12.08.2022 11:40 Ответить
не на часі
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12.08.2022 14:36 Ответить
Якби зберігалися темпи реалізації ракетної програми України 2018-середини 2019 років, на озброєння ЗС України вже було б близько 15 дивізіонів (90-100 пускових установок) нової модернізації РЗСО "Вільха" та 5-6 дивізіонів (30-40 пускових установок) РК -360МЦ "Нептун", біля двух сотень 2С22 «Богдана» і 4-5 ОТРК "Гром-2" з 20-25 ракетами.
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12.08.2022 12:24 Ответить
І тоді виникає питання, чи подивилася б козломорда скотина у вигляді ху...ла в сторону України???? НЕНАВИДЖУ і не розумію кого більше!!!!
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12.08.2022 22:27 Ответить
Long live the Queen!
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12.08.2022 13:26 Ответить
молодець Борис
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12.08.2022 14:38 Ответить
Дякуємо.
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13.08.2022 11:10 Ответить
 
 