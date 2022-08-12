В Украину прибыли новые РСЗО М270, которые передала Великобритания, - Резников

Из Великобритании в Украину доставлена очередная партия оружия.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыли новые РСЗО М270. Спасибо Бену Уоллесу и всем людям Великобритании! Ваша поддержка чрезвычайно важна для Украины. Наша армия умело использует это "пополнение" на поле боя. P.S. Больше "подарков" поступит вскоре" – написал Резников.

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Британские реактивные системы залпового огня М270 поражают цели на расстоянии около 80 километров. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что Украина получит еще три пусковые установки, а также "значительное" количество ракет к ним. По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы.