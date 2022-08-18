УКР
Столтенберг та Рютте обговорили підтримку України: Необхідно продовжувати військові поставки

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з прем’єром Нідерландів Марком Рютте

"Спілкувався з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про ситуацію в Україні та зокрема про необхідність продовження військових поставок у боротьбі з російською агресією. Україна й надалі може розраховувати на Нідерланди", - зазначив Рютте.

Водночас Столтенберг заявив: "Чудова розмова з прем’єром Нідерландів Марком Рютте після рішень саміту НАТО. Ми погоджуємося з важливістю продовження нашої довгострокової підтримки України перед лицем агресії Росії, і я дякую Нідерландам за їх значний внесок".

НАТО (6802) Нідерланди (1631) допомога (8757) Столтенберг Єнс (1596) Рютте Марк (524)
кароче в розмовах викингам нема равных...
18.08.2022 18:31 Відповісти
еге ж:

- я кажу треба посилювати поставки
- і я теж кажу що треба посилювати поставки

пагаварілі
18.08.2022 20:08 Відповісти
Орда хочет засыпать Украину мясом. Набирают батальоны во всех регионах помойки для отправки в Украину. Нужно высокоточное оружие для подавления пехоты, которое будет способно утилизировать орков тысячами при этом минимизировать потери ЗСУ
18.08.2022 18:32 Відповісти
ATACMS з касетною БЧ підійде ідеально.
18.08.2022 18:37 Відповісти
Все идет к тому, что будут "Ура Атаки" со сторони свинорусов. Бункерному нацисту нужна победа любой ценой и даже миллионные потери его не остановят.
18.08.2022 18:37 Відповісти
Hartelijk bedankt, heer Rutte!
18.08.2022 18:37 Відповісти
 
 