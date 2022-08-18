Столтенберг та Рютте обговорили підтримку України: Необхідно продовжувати військові поставки

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з прем’єром Нідерландів Марком Рютте

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спілкувався з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про ситуацію в Україні та зокрема про необхідність продовження військових поставок у боротьбі з російською агресією. Україна й надалі може розраховувати на Нідерланди", - зазначив Рютте.

Водночас Столтенберг заявив: "Чудова розмова з прем’єром Нідерландів Марком Рютте після рішень саміту НАТО. Ми погоджуємося з важливістю продовження нашої довгострокової підтримки України перед лицем агресії Росії, і я дякую Нідерландам за їх значний внесок".

Також читайте: НАТО готове збільшити сили в Косово в разі зростання напруженості між Приштиною і Белградом, - Столтенберг