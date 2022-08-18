Столтенберг та Рютте обговорили підтримку України: Необхідно продовжувати військові поставки
Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з прем’єром Нідерландів Марком Рютте
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Спілкувався з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про ситуацію в Україні та зокрема про необхідність продовження військових поставок у боротьбі з російською агресією. Україна й надалі може розраховувати на Нідерланди", - зазначив Рютте.
Водночас Столтенберг заявив: "Чудова розмова з прем’єром Нідерландів Марком Рютте після рішень саміту НАТО. Ми погоджуємося з важливістю продовження нашої довгострокової підтримки України перед лицем агресії Росії, і я дякую Нідерландам за їх значний внесок".
- я кажу треба посилювати поставки
- і я теж кажу що треба посилювати поставки
пагаварілі