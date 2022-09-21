Депутаты в Харькове отказались переименовать драмтеатр им. Пушкина

Из названия "Харьковский академический русский драматический театр им. А. С. Пушкина" предлагали убрать слова "русский" и "Пушкина".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Kharkiv Today.

Депутат рассматривали два проекта. По одному из них предлагалось убрать из названия слово "русский", за другим - "русский" и "Пушкин".

За изъятие из названия слова "русский" проголосовали 55 депутатов. Название без "Пушкина" и "русский" поддержали 44 депутата. Для принятия решения необходим 61 голос. Поэтому ни одно из предложений не было поддержано.

О том, чтобы убрать из названия слово русский, Харьковскую областную военную администрацию попросили еще в марте сами сотрудники театра.

Также смотрите: На благотворительном мероприятии с Жаданом в Вене собрали более 3 тыс. евро для обеспечения гуманитарных нужд Харькова. ФОТОрепортаж

"Когда наш красавец Харьков разрушается дотла российскими "Градами" лишь потому, что встретил оккупанта не цветами и хлебом-солью, а мощным самоотверженным сопротивлением, и тем самым доказал, что Харьков - это Украина; - мы, коллектив Харьковского театра имени Пушкина считаем за необходимо изменить устав и название нашего театра, изъяв из них славу "русский". Театр будет носить название Харьковский академический драматический театр имени А.С.Пушкина", - было сказано в документе на имя председателя ХОВА и председателя Харьковского облсовета