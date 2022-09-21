Депутати в Харкові відмовилися перейменувати драмтеатр ім. Пушкіна
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З назви "Харківський академічний російський драматичний театр ім. О. С. Пушкіна" пропонували прибрати слова "російський" та "Пушкіна".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання KHARKIV Today.
Депутат розглядали два проєкти. За одним із них пропонувалося прибрати з назви слово "російський", за іншим - "російський" та "Пушкіна".
За вилучення з назви слова "російський" проголосували 55 депутатів. Назву без "Пушкіна" та "російського" підтримали 44 депутати. Для ухвалення рішення необхідний 61 голос. Тому жодна з пропозицій не була підтримана.
Про те, щоб прибрати з назви слово "російський", Харківську обласну військову адміністрацію попросили ще у березні самі співробітники театру.
"Коли наш красень Харків руйнується вщент російськими "Градами" лише тому, що зустрів окупанта не квітами і хлібом-сіллю, а потужним самовідданим опором, і тим самим довів, що Харків - це Україна; - ми, колектив Харківського театру імені Пушкіна вважаємо за необхідне змінити статут і назву нашого театру, вилучивши з них славо "російський". Театр носитиме назву Харківський академічний драматичний театр імені О.С.Пушкіна", - було сказано в документі на ім'я голови ХОВА і голови Харківської облради
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сейчас уже нет сторонников опзж.
почему опзж решает судьбу харькова?
также в Одессек, опзж отказывается убирать памятник екатерине.
продовжуте бомбити, вони ще вірять в руZZкій мір
За ними треба пильно спостерігати, бо там у головах нічого не змінилось.
В таком случае из-за чего весь сыр-бор ?!
Они же угро-фины и монголы или кто-то там ещё и никакого отношения к русскому не имеют.
Или я что-то недопонял ???