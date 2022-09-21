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облрада (269) перейменування (504) театр (125) Харків (3880)

Депутати в Харкові відмовилися перейменувати драмтеатр ім. Пушкіна

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

театр,харків

З назви "Харківський академічний російський драматичний театр ім. О. С. Пушкіна" пропонували прибрати слова "російський" та "Пушкіна".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання KHARKIV Today.

Депутат розглядали два проєкти. За одним із них пропонувалося прибрати з назви слово "російський", за іншим - "російський" та "Пушкіна".

За вилучення з назви слова "російський" проголосували 55 депутатів. Назву без "Пушкіна" та "російського" підтримали 44 депутати. Для ухвалення рішення необхідний 61 голос. Тому жодна з пропозицій не була підтримана.

Про те, щоб прибрати з назви слово "російський", Харківську обласну військову адміністрацію попросили ще у березні самі співробітники театру.

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"Коли наш красень Харків руйнується вщент російськими "Градами" лише тому, що зустрів окупанта не квітами і хлібом-сіллю, а потужним самовідданим опором, і тим самим довів, що Харків - це Україна; - ми, колектив Харківського театру імені Пушкіна вважаємо за необхідне змінити статут і назву нашого театру, вилучивши з них славо "російський". Театр носитиме назву Харківський академічний драматичний театр імені О.С.Пушкіна", - було сказано в документі на ім'я голови ХОВА і голови Харківської облради

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+43
На фронт цих гнилих *****
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21.09.2022 13:03
+40
Декого життя не вчить нічому, тому що щоб навчатись чомусь потрібно мати мозок а не лайно у голові
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21.09.2022 13:03
+37
Эти ублюдки еще хуже кацапов. Хотя, скорее всего, это потомки завезенных из параши за годы оккупации.
Просто мерзость.
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21.09.2022 13:04
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Рішення приймали депутати облради! До чого тут звичайні громадяни? Якщо б таке опитування було серед мешкаців міста Харків відкритим на якомусь порталі, то результат був би діаметрально іншим!
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21.09.2022 13:41 Відповісти
тоді я вас не розумію... Ви даєте собі звіт в тому, що облрада у вас - наскрізь ватна, і не хочете її поміняти? Як так?
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21.09.2022 13:45 Відповісти
Де я писав, що я проти переобрання облради? Навпаки!
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21.09.2022 13:48 Відповісти
а їх хтось вибирав?
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21.09.2022 13:49 Відповісти
Тебе оттуда виднее, герой.
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21.09.2022 13:42 Відповісти
мерзотність відразу видно і від туди теж.
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21.09.2022 13:47 Відповісти
толстого їм с в ср....
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21.09.2022 13:43 Відповісти
Це провокація. Терміново переобрати облраду Харківської області треба! Це не відображає проукраїнські думки мешканців Харківської області!
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21.09.2022 13:44 Відповісти
добре, коли так.... нехай жителі скажуть
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21.09.2022 13:52 Відповісти
Узькомірність виродків невиліковна. Кацапи можуть їм вбить мамку, дітей вони всеодно скавлітимуть про узьку культуру і іншу кацапську *****. Господь віддасть їм кармою.
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21.09.2022 13:45 Відповісти
Ви про депутатів? Бо голосували вони та голосували дистанційно.
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21.09.2022 13:46 Відповісти
Харків'янам мало???? ну-ну, нічому вату нашу внутрішню не вчить не те що історія, а навіть очевидне сьогодення. Завжди знав, що Харків повний ватніків.... на всіх рівнях суспільства. Справа не в пушкіні, звісно, хоча теж та ще ХВігура
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21.09.2022 13:51 Відповісти
Пішкін раб і оспівувач імперського рабства паРаши, більщість харківян ненавидять як рашу, так і пушкіна, депутати залишились старі, їх треба утілізувати.
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21.09.2022 13:55 Відповісти
Справа у депутатах облради, котрих треба переобирати після вторгнення рф-ії.
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21.09.2022 13:56 Відповісти
Захєрачити треба , а не переобирати . Бо це не депутати , а мразота кацапська . ***** об'явило мобілізацію і ці виродки чекають на рускій мір .
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21.09.2022 14:03 Відповісти
Харків вигрібає по ділу! Завжди голосував за "регіони"-опзж- та жидівську кодлу кернеса ( мер два строки підряд) - хай ще!
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21.09.2022 16:00 Відповісти
Таку херню може тільки кацап написати.
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26.09.2022 19:14 Відповісти
ТАМ СЕЙЧАС ОПЗЖ ОДНО СИДИТ.
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21.09.2022 13:51 Відповісти
настроения после начала войны у людей поменялись.

сейчас уже нет сторонников опзж.

почему опзж решает судьбу харькова?

также в Одессек, опзж отказывается убирать памятник екатерине.
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21.09.2022 13:52 Відповісти
після всього жахіття, висновків 0, тому харків, потрібно перейменувати в ГЕПАдонськ, чим він і є, по суті!
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21.09.2022 13:54 Відповісти
Може краще розібратися у проблемі трішки глибше та терміново переобрати тих депутатів областної ради?
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21.09.2022 13:55 Відповісти
вам потрібно,ви і розбирайтесь, для мене, все очевиднo, не тільки по зруйнованому орками харкову і по депутатах, які відмовились прибрати термін російський , а й по так званих біженцях з харкова, яких море на західній Україні, і які чекають на пуйла і щиро не розуміють, "пачєму" пуйло бомбить їх, а на проклятих біндер і західну Україну((
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21.09.2022 14:06 Відповісти
Мабуть ті біженці поїхали з Харкову ще у лютому та не бачили війни, не сиділи бід бомбардуваннями руснявої авіації? Гарна позиція, не розбираючись, звинуватити кожного харків'янина у таких річах...
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21.09.2022 14:15 Відповісти
ти притомний? війна йде з 14!!!!! крім того, вони щиро ******* пуйла і хочуть щоб бомбили біндер, в чому ,я маю ще розбиратись?!!!! тепер, нам пох на них, від душі пох!!! ні емпатії ,ні співчуття!
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21.09.2022 14:24 Відповісти
Я десь таке вже читав. Якісь кацапські наративи в тебе.
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21.09.2022 14:40 Відповісти
пнх!!!
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21.09.2022 14:41 Відповісти
Там багато тормозіі,судячи іх тільки могила виправить....руські іх **************... бо за своїх сприймають..за холопів...така в них любов,як не бйе то не любе...американців не бомбить бо не любить..
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21.09.2022 14:27 Відповісти
так, абсолютно ватна публіка, а цей конкретний випадок, говорить тільки про одне, що могила їх виправить, бо після того піздєца, який творить росія, вони не готові прибрати назву, це біо-сміття, людьми я їх назвати не можу, бо в Людину, вони не еволюціонували, як і ті хто зруйнував половина харкова , хоча як на мене, ГЕПАдонська(((
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21.09.2022 14:32 Відповісти
насколько глубже? д дна могилы в которой уже десятки тысяч украинцев..
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21.09.2022 14:40 Відповісти
Згоден повністю! Перша столиця України - і так зганьбитися! То сєпари - то жиди керували ( керують)- але саме страшне -і далі керуватимуть!
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21.09.2022 16:03 Відповісти
трішки не так, бо столицю, більшовики перенесли з Києва де на той час була УНР і вони ще не захопили, в харків, який був під ними, тому харків був пару місяців столицею більшовиків, а не України.
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21.09.2022 16:14 Відповісти
Ви засцяні підари! Якби не хлопці з заходу - харчки би давно відсосували в пушкіна, ой в путкіна!
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21.09.2022 13:55 Відповісти
коли обирали депутатів з "опзж", та інших зрадників, думали, що це нормально і нічого не буде, а вийшло все по іншому
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21.09.2022 14:00 Відповісти
Місто розбите, багато людей стало біженцями, а депутати ******* рашку? Нах вам, уроди, той Пушкін? Хто його в світі знає?
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21.09.2022 14:00 Відповісти
Думки депутатів харківської облради не відображають переконання містян Харкова. Тому що ці депутати повиїзджали та працюють дистанційно. Харків'яни за Україну та проти русні.
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21.09.2022 14:02 Відповісти
Харків'яни вибрали це лайно, тому це їх думки і переконання. І я не вірю, що цих перевзутих не виберуть знову за гречку, парки та зоопарки!
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21.09.2022 14:14 Відповісти
А я от вірю в Україну, в українців та маю надію на краще та на те, що у наступний раз в облраду харківську будуть обрані дійсно патріоти України.
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21.09.2022 14:17 Відповісти
Я би не плекав такі райдужні надії щодо перевиховання харківської вати : яскравий приклад Маріуполь який вже був під орками - знищений -сплюндрований русофашистами - і все одно більшість була і є прокацапська -пропутінська!! Онде вже на референдум поспішають поперд одного! А Харків не далеко пішов від них -нажаль
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21.09.2022 16:14 Відповісти
Вся Україна недалеко пішла - обирають за гречку, за красиву балаканину, за "нові" обличчя зі старими грошима!
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22.09.2022 09:41 Відповісти
Вата є у кожному місті України у різній кількості. Немічев, Білецький з Харкова - вони патріоти України. Не узагальнюйте пенсіонерів, у котрих там зірки совдепа в очах та проукраїнську молодь Харкова. А щодо "рехферендуму" то звідки в вас інформація, дивитесь рос.ЗМІ? Не варто.
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26.09.2022 19:17 Відповісти
Але депутатів обрали харківяни.
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21.09.2022 15:36 Відповісти
Пів міста бігало у футболочках "За блок кернеса"- а він вже завонявся в кріслі! Що не було такого?
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21.09.2022 16:17 Відповісти
Пушкіна в світі ніхто не знае..,зато руські його дуже *******...
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21.09.2022 14:11 Відповісти
Це як паляниця для них..
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21.09.2022 14:35 Відповісти
альо, кацапи?
продовжуте бомбити, вони ще вірять в руZZкій мір
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21.09.2022 14:01 Відповісти
Добре, що хоч пам'ятник жукову чи сраліну ще не поставили.

За ними треба пильно спостерігати, бо там у головах нічого не змінилось.
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21.09.2022 14:04 Відповісти
Судячи було ще замало російських снарядів...ті,що чекали російський світ в Харкові осталися..)))
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21.09.2022 14:08 Відповісти
я майже впевнена, що в більшості цих депутатів є десь захований російський паспорт і вони його вже не один раз діставали...
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21.09.2022 14:14 Відповісти
Не те що паспорт,в них вже спечений караван для зустрічі ..
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21.09.2022 14:20 Відповісти
это все, что нужно знать о власти Харькова
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21.09.2022 14:15 Відповісти
Чому не відправити цей театр,разом з Катериною з Одеси ,новою почтою,в рашку...можливо росіяни зрозуміють,що ми не один народ,?)))
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21.09.2022 14:19 Відповісти
Або ви відмовляєтеся від всього що вас пов'язує з рф або вона вас прийде вбивати!
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21.09.2022 14:20 Відповісти
На youtube більшість українських блогів і журналістів говорять по російськи ,щоб руські могли зрозуміти,в Харкові театр для них Одесі пам'ятник і Полтаві..а вони продовжують кидати бомби...)))...
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21.09.2022 14:33 Відповісти
це головна помилка робити так, комплекс меншовартості..можливо через покоління зменшиться залежність
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21.09.2022 14:41 Відповісти
їм мало обстрілів кожного дня? хоча чому дивуватись якщо замісник має кацапське громадянство
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21.09.2022 14:27 Відповісти
Мне как-то в комментах написали, что термин "русский" не имеет отношения к россиянам и что они его украли.
В таком случае из-за чего весь сыр-бор ?!
Они же угро-фины и монголы или кто-то там ещё и никакого отношения к русскому не имеют.
Или я что-то недопонял ???
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21.09.2022 14:28 Відповісти
я з Харкова і настрої такі що якщо завтра вибори і кернес живий-знову виберуть кернеса!!! я вже мовчу про українську мову-її майже нечути,аваков видумав особливий харькавский русскій ізик,ватани тепер з цим і носяться!Ми повністю перейшли на українську-в свою сторону від знайомих одні задрочки!!
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21.09.2022 14:29 Відповісти
якщо людина неможе відмовитися від рабської психології яку їй прищепила російська імперія то бомби на голову це карма та закономірність..
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21.09.2022 14:45 Відповісти
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21.09.2022 16:19 Відповісти
А скільки там зараз депутатів від забороненой ОПЗЖ і від слуг коломойского ці цифри пояснять все. І голосування по фракціям будь ласка
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21.09.2022 14:48 Відповісти
Василенко,та ніде ви не найдете ні засіданя,ні пофракційного результату голосування,ні складу облради ,хоча б по партійним спискам.СЕКРЕТ.Загралися в свободу слова.Більше половини депутатів-"Блок Кернеса".Голосують дистанційно.Цензор міг би й дати нейтральні дані по голосуванні,ну щоб вороги не напали на бідних депутатів у підпіллі.Вони ж не догадуються,що Харьківщина майже на 99% вільна від кацапів...
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21.09.2022 15:24 Відповісти
У звязку з забороною ОПЗЖ треба лишити мондатів депутатів від ціеї фракціі на всіх рівнях влади
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21.09.2022 14:52 Відповісти
Випадок з драмтеатром у Маріуполі харківську вату нічому не навчив.
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21.09.2022 14:53 Відповісти
Да просто закройте этот театр. К чему он нужен? Идет освободительная отечественная Война. Остро стоит вопрос -быть стране или нет. А бездельников актеров и прочих шутов клоунов отправить на защиту Родины.
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21.09.2022 15:05 Відповісти
Харків русифіковане місто, в безпосередній близькості до ерефії, недарма такі українофоби, як Кернес, Добкін та Терехов, який швидко перевзувся, користувалися у населення міста особливою довірою. Війна багатьох, на жаль не всіх, змусила змінити своє позитивне ставлення до варварського сусіда та його, так званої, культури.
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21.09.2022 15:19 Відповісти
До речі, а куди подівся Добкін?
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21.09.2022 16:20 Відповісти
Всіх, хто проголосував "проти", прирівнювати до зрадників і колаборантів, вони так і не зробили висновків, їм мабуть подобаються рашинські ракети, бомби та й взагалі прильоти і руйнування. Хай жеруть і не обляпаються.
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21.09.2022 15:34 Відповісти
5-та колона нікуди не поділася. Вона чекає аслабанітєлєй.
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21.09.2022 16:21 Відповісти
Ху із той ******* пушкін, і чим він був корисний Україні, окрім того, що ******* ідеї деяких українських казок?
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21.09.2022 16:50 Відповісти
Біда що такої мразоти повно не тільки у Харкові. Звідки взялися колаборанти у Марику, після всього, що зробили рашисти? А звідки вони у Херсоні, Одесі, навіть у Київі та Львові? Що вони новин не читають чи тв не дивляться? Тут роботи ще на роки, після нашої перемоги. Прикро що всі все розуміють, але проголосують як завжди. Парадокс.
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21.09.2022 21:13 Відповісти
Ну що ж - значить кцапські РСЗВ ще програму перевиховання не виконали
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21.09.2022 21:38 Відповісти
Боже, на цих людей щодня сипляться подарунки від братів з Росії, але це ніяк не впливає на їхне світосприйняття! Можлива якась зміна світосприйняття в цих головах, яка не змінимась навіть в умовах реальних обстрілів, загибелі рідних. Я не вірю.
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21.09.2022 21:57 Відповісти
5 колонна никуда не делась, они рядом с нами и даже руководят страной. Хотя рыба гниет с головы конечно, тараканы почувствовали безнаказанность Ермака и его пресс-секретаря.
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21.09.2022 23:53 Відповісти
и я еще жалел харьков....
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22.09.2022 00:22 Відповісти
Правильно. Молодцы. Пушкин к пу не имеет отношения. Он помер 185 лет назад. А вообще, я за Пушкина спокоен. Он памятник себе воздвиг нерукотворный на века. уйло исчезнет, Пушкина будут читать и через тысячу лет. Также, как гитлеровский нацизм исчез, а великая немецкая культура будет существовать в веках.
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22.09.2022 02:57 Відповісти
Халоп, чемодан, вокзал ..... Дальше знаете куда
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22.09.2022 09:25 Відповісти
молодец, хорошее самовнушение ты само себе о себе написало. давай "Халоп, чемодан, вокзал ..... Дальше знаете куда"
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25.09.2022 07:10 Відповісти
А ви запитайте де вони були усі 24.02.2022? І що вони робили? І все стане на свої місця.
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22.09.2022 09:24 Відповісти
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