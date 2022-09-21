Депутати в Харкові відмовилися перейменувати драмтеатр ім. Пушкіна

З назви "Харківський академічний російський драматичний театр ім. О. С. Пушкіна" пропонували прибрати слова "російський" та "Пушкіна".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання KHARKIV Today.

Депутат розглядали два проєкти. За одним із них пропонувалося прибрати з назви слово "російський", за іншим - "російський" та "Пушкіна".

За вилучення з назви слова "російський" проголосували 55 депутатів. Назву без "Пушкіна" та "російського" підтримали 44 депутати. Для ухвалення рішення необхідний 61 голос. Тому жодна з пропозицій не була підтримана.

Про те, щоб прибрати з назви слово "російський", Харківську обласну військову адміністрацію попросили ще у березні самі співробітники театру.

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"Коли наш красень Харків руйнується вщент російськими "Градами" лише тому, що зустрів окупанта не квітами і хлібом-сіллю, а потужним самовідданим опором, і тим самим довів, що Харків - це Україна; - ми, колектив Харківського театру імені Пушкіна вважаємо за необхідне змінити статут і назву нашого театру, вилучивши з них славо "російський". Театр носитиме назву Харківський академічний драматичний театр імені О.С.Пушкіна", - було сказано в документі на ім'я голови ХОВА і голови Харківської облради