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Favbet Foundation перечислил еще 600 тысяч гривен фонда "Повернись живим"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фавбет

Благотворительный фонд Favbet Foundation в рамках поддержки Вооруженных сил Украины в сентябре перевел очередные 600 тысяч грн фонду "Повернись живим".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Favbet Foundation сотрудничает с фондом "Повернись живим" с октября 2021 года в рамках проекта Invictus Games. С начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля Favbet Foundation перевел на счета "Повернись живим" 1,6 млн грн.

Помимо "Повернись живим", Favbet Foundation перечислил 4,4 млн грн на специальный счет НБУ для нужд ВСУ.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

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треба ще 113 грн касабскому фонду-повернись дохлим..
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21.09.2022 13:53 Ответить
Скоро торговці героїном будуть відстібувати бабки на війну з паРашею
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21.09.2022 13:57 Ответить
Для чого на війну? Достатньо деяким продажним журналістам
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21.09.2022 14:14 Ответить
Не повірите, але з самого початку війни наша мафія фінансово підтримувала нужденних. Причому не тільки торговці героїном, а і альфою, pvp, та іншими смаколиками. Мафія у нас теж патріотична) І якщо хтось пробує торгувати фальшивими УБД, то притискають їм хвоста.
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21.09.2022 14:17 Ответить
З одної сторони це гарно, з іншого боку це погано, бо там де торговля героїном і іншими наркотиками там гниє суспільство. Краще все це націоналізувати і пустити на потреби ЗСУ.
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21.09.2022 20:18 Ответить
Красавці. Всі красавці, хто допомагає ЗСУ.
Кожні 100 грн. мають значення, а нужбо, перекажемо і ми, шановні коментатори!
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21.09.2022 14:02 Ответить
приватні донори в рази більші внески роблять... цензор, ви хогч позначку "реклама" поставте, бо зашкварно
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21.09.2022 14:03 Ответить
 
 