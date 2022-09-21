УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14506 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 094 7
благодійність (435) війна (56406)

Favbet Foundation переказав ще 600 тисяч гривень фонду "Повернись живим"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фавбет

Благодійний фонд Favbet Foundation у рамках підтримки Збройних сил України у вересні переказав чергові 600 тисяч грн фонду "Повернись живим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Favbet Foundation співпрацює з фондом "Повернись живим" з жовтня 2021 року в рамках проєкту Invictus Games. З початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого Favbet Foundation перевів на рахунки "Повернись живим" 1,6 млн грн.

Окрім "Повернись живим", Favbet Foundation також переказав 4,4 млн грн на спеціальний рахунок НБУ для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
треба ще 113 грн касабскому фонду-повернись дохлим..
показати весь коментар
21.09.2022 13:53 Відповісти
Скоро торговці героїном будуть відстібувати бабки на війну з паРашею
показати весь коментар
21.09.2022 13:57 Відповісти
Для чого на війну? Достатньо деяким продажним журналістам
показати весь коментар
21.09.2022 14:14 Відповісти
Не повірите, але з самого початку війни наша мафія фінансово підтримувала нужденних. Причому не тільки торговці героїном, а і альфою, pvp, та іншими смаколиками. Мафія у нас теж патріотична) І якщо хтось пробує торгувати фальшивими УБД, то притискають їм хвоста.
показати весь коментар
21.09.2022 14:17 Відповісти
З одної сторони це гарно, з іншого боку це погано, бо там де торговля героїном і іншими наркотиками там гниє суспільство. Краще все це націоналізувати і пустити на потреби ЗСУ.
показати весь коментар
21.09.2022 20:18 Відповісти
Красавці. Всі красавці, хто допомагає ЗСУ.
Кожні 100 грн. мають значення, а нужбо, перекажемо і ми, шановні коментатори!
показати весь коментар
21.09.2022 14:02 Відповісти
приватні донори в рази більші внески роблять... цензор, ви хогч позначку "реклама" поставте, бо зашкварно
показати весь коментар
21.09.2022 14:03 Відповісти
 
 