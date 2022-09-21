РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11686 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 444 18
война (46746) Зеленский (16534) назначение (2047) Херсон (2102) Херсонщина (3500)

Зеленский назначил Луговую главой Херсонской ГВА. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Галины Луговой начальницей Херсонской ГВА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован в официальном представительстве Президента Украины.

Зеленский назначил Луговую главой Херсонской ГВА 01

Также смотрите: Мобилизация в РФ от Путина: что это значит для Украины? | Без цензуры. ВИДЕО

Известно, что Галина Луговая в 2020 году была избрана секретарем Херсонского городского совета VIII созыва, также была депутатом Херсонского городского совета VII созыва от политической партии "Блок Петра Порошенко" (2015-2020 г.г.)
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4
tZEinform: 20/09 представники комітету по розвідці Сенату США (U.S. Senate Select Committee on Intelligence) у складі James Risch, John Cornyn, Dianne Feinstein, Bob Casey, за участю радника з національної безпеки президента США Jeremiah Sullivan, в режимі відеоконференції провели опитування голови ОПУ Андрія Єрмака, по колу питань, що знаходяться на розгляді даного комітету.

09.09.2022 tZEinform Хроніка повідомлялось: "(...) США отримало беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ."
показать весь комментарий
21.09.2022 15:42
+3
а отой риг Янушевич досі залишається головою області...
показать весь комментарий
21.09.2022 15:21
+3
нехай посвистять, якщо їм ще є чим і в що. Нині від того свисту результату нуль цілих хер десятих
показать весь комментарий
21.09.2022 15:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эти конченые орки вот что сказали https://prnt.sc/7eLRZxMpnl1L
показать весь комментарий
21.09.2022 15:16 Ответить
нехай посвистять, якщо їм ще є чим і в що. Нині від того свисту результату нуль цілих хер десятих
показать весь комментарий
21.09.2022 15:23 Ответить
І що, вона буде дуже добре тирити гуманітарку?
показать весь комментарий
21.09.2022 15:39 Ответить
а отой риг Янушевич досі залишається головою області...
показать весь комментарий
21.09.2022 15:21 Ответить
В ескорте новая услуга: В роли главы военной администрации
показать весь комментарий
21.09.2022 15:25 Ответить
До какого звиздица приехали, когда глава военноо региона кухарка или из домашнего бассейна "русалка" которой все военные в регионе должны подчиняться в военное время.
показать весь комментарий
21.09.2022 15:31 Ответить
Ну хоть не лесбиянка или чернокожая)))
показать весь комментарий
21.09.2022 15:36 Ответить
чим ти незадоволений? тим що це жінка чи просто "*********" ?
"...була депутатом Херсонської міської ради VII скликання від політичної партії "Блок Петра Порошенка" Джерело: https://censor.net/ua/n3368650
показать весь комментарий
21.09.2022 15:36 Ответить
от саме те, що то був блок з 9-ти партій, чотири з яких були від Кличка, дві від Коломойського/Корбана... І це було ще в 2015-му, сім років тому, коли Солідарність порвала з Укропом
показать весь комментарий
21.09.2022 15:45 Ответить
tZEinform: 20/09 представники комітету по розвідці Сенату США (U.S. Senate Select Committee on Intelligence) у складі James Risch, John Cornyn, Dianne Feinstein, Bob Casey, за участю радника з національної безпеки президента США Jeremiah Sullivan, в режимі відеоконференції провели опитування голови ОПУ Андрія Єрмака, по колу питань, що знаходяться на розгляді даного комітету.

09.09.2022 tZEinform Хроніка повідомлялось: "(...) США отримало беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ."
показать весь комментарий
21.09.2022 15:42 Ответить
Так "зелені" терпіти не можуть все що з "порохом" пов'язане! Як так, перекупили чи що?
показать весь комментарий
21.09.2022 15:42 Ответить
та ні, просто люди з часом міняються. Або не змінюють своїх поглядів
показать весь комментарий
21.09.2022 15:46 Ответить
"зелені прорашистські слуги" в курсі,які дальніші плани у їх рашистського роботодавця, саме тому вони ,для майбутньої дескридитації "Солідарності" і роблять це призначення.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:19 Ответить
Може нарешті почнуть і дорослих залучати до керування країною
показать весь комментарий
21.09.2022 15:47 Ответить
Толку з того. Херсон окуповано
показать весь комментарий
21.09.2022 16:31 Ответить
До пи..зди карі очі, таке керівництво.
Гроші в Києві ділити , бо Херсон окупований, а грошики виділяються.
Колихаєв за час окупації встиг 2,4 мільярда поцупити і ці хочуть
показать весь комментарий
21.09.2022 16:42 Ответить
чому не 4,2 ? звідки інфа? Невже від Колихаєва?
показать весь комментарий
21.09.2022 16:52 Ответить
На самий проблемний регіон поставити людину від конкурентів....ну що сказати....зелене блювотиння розписалося в своїй некомпетентності.
показать весь комментарий
21.09.2022 17:46 Ответить
 
 