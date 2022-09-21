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Зеленский назначил Луговую главой Херсонской ГВА. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Галины Луговой начальницей Херсонской ГВА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован в официальном представительстве Президента Украины.
Известно, что Галина Луговая в 2020 году была избрана секретарем Херсонского городского совета VIII созыва, также была депутатом Херсонского городского совета VII созыва от политической партии "Блок Петра Порошенко" (2015-2020 г.г.)
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"...була депутатом Херсонської міської ради VII скликання від політичної партії "Блок Петра Порошенка" Джерело: https://censor.net/ua/n3368650
09.09.2022 tZEinform Хроніка повідомлялось: "(...) США отримало беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ."
Гроші в Києві ділити , бо Херсон окупований, а грошики виділяються.
Колихаєв за час окупації встиг 2,4 мільярда поцупити і ці хочуть