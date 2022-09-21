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Зеленський призначив Лугову головою Херсонської МВА. ДОКУМЕНТ
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Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення Галини Лугової начальницею Херсонської МВА.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ опубліковано в офіційному представництві Президента України.
Відомо, що Галина Лугова у 2020 році була обрана секретарем Херсонської міської ради VІIІ скликання, тако була депутатом Херсонської міської ради VII скликання від політичної партії "Блок Петра Порошенка" (2015-2020 р.р.)
Топ коментарі
+4 Ан Мур
показати весь коментар21.09.2022 15:42
+3 Ан Мур
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+3 Ан Мур
показати весь коментар21.09.2022 15:23
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"...була депутатом Херсонської міської ради VII скликання від політичної партії "Блок Петра Порошенка" Джерело: https://censor.net/ua/n3368650
09.09.2022 tZEinform Хроніка повідомлялось: "(...) США отримало беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ."
Гроші в Києві ділити , бо Херсон окупований, а грошики виділяються.
Колихаєв за час окупації встиг 2,4 мільярда поцупити і ці хочуть