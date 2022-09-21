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Зеленський призначив Лугову головою Херсонської МВА. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення Галини Лугової начальницею Херсонської МВА.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ опубліковано в офіційному представництві Президента України.

Зеленський призначив Лугову головою Херсонської МВА 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив начальників управлінь СБУ на Чернігівщині та Херсонщині

Відомо, що Галина Лугова у 2020 році була обрана секретарем Херсонської міської ради VІIІ скликання, тако була депутатом Херсонської міської ради VII скликання від політичної партії "Блок Петра Порошенка" (2015-2020 р.р.)
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Топ коментарі
+4
tZEinform: 20/09 представники комітету по розвідці Сенату США (U.S. Senate Select Committee on Intelligence) у складі James Risch, John Cornyn, Dianne Feinstein, Bob Casey, за участю радника з національної безпеки президента США Jeremiah Sullivan, в режимі відеоконференції провели опитування голови ОПУ Андрія Єрмака, по колу питань, що знаходяться на розгляді даного комітету.

09.09.2022 tZEinform Хроніка повідомлялось: "(...) США отримало беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ."
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21.09.2022 15:42
+3
а отой риг Янушевич досі залишається головою області...
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21.09.2022 15:21
+3
нехай посвистять, якщо їм ще є чим і в що. Нині від того свисту результату нуль цілих хер десятих
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21.09.2022 15:23
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Эти конченые орки вот что сказали https://prnt.sc/7eLRZxMpnl1L
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21.09.2022 15:16 Відповісти
нехай посвистять, якщо їм ще є чим і в що. Нині від того свисту результату нуль цілих хер десятих
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21.09.2022 15:23 Відповісти
І що, вона буде дуже добре тирити гуманітарку?
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21.09.2022 15:39 Відповісти
а отой риг Янушевич досі залишається головою області...
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21.09.2022 15:21 Відповісти
В ескорте новая услуга: В роли главы военной администрации
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21.09.2022 15:25 Відповісти
До какого звиздица приехали, когда глава военноо региона кухарка или из домашнего бассейна "русалка" которой все военные в регионе должны подчиняться в военное время.
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21.09.2022 15:31 Відповісти
Ну хоть не лесбиянка или чернокожая)))
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21.09.2022 15:36 Відповісти
чим ти незадоволений? тим що це жінка чи просто "*********" ?
"...була депутатом Херсонської міської ради VII скликання від політичної партії "Блок Петра Порошенка" Джерело: https://censor.net/ua/n3368650
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21.09.2022 15:36 Відповісти
от саме те, що то був блок з 9-ти партій, чотири з яких були від Кличка, дві від Коломойського/Корбана... І це було ще в 2015-му, сім років тому, коли Солідарність порвала з Укропом
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21.09.2022 15:45 Відповісти
tZEinform: 20/09 представники комітету по розвідці Сенату США (U.S. Senate Select Committee on Intelligence) у складі James Risch, John Cornyn, Dianne Feinstein, Bob Casey, за участю радника з національної безпеки президента США Jeremiah Sullivan, в режимі відеоконференції провели опитування голови ОПУ Андрія Єрмака, по колу питань, що знаходяться на розгляді даного комітету.

09.09.2022 tZEinform Хроніка повідомлялось: "(...) США отримало беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ."
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21.09.2022 15:42 Відповісти
Так "зелені" терпіти не можуть все що з "порохом" пов'язане! Як так, перекупили чи що?
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21.09.2022 15:42 Відповісти
та ні, просто люди з часом міняються. Або не змінюють своїх поглядів
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21.09.2022 15:46 Відповісти
"зелені прорашистські слуги" в курсі,які дальніші плани у їх рашистського роботодавця, саме тому вони ,для майбутньої дескридитації "Солідарності" і роблять це призначення.
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21.09.2022 16:19 Відповісти
Може нарешті почнуть і дорослих залучати до керування країною
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21.09.2022 15:47 Відповісти
Толку з того. Херсон окуповано
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21.09.2022 16:31 Відповісти
До пи..зди карі очі, таке керівництво.
Гроші в Києві ділити , бо Херсон окупований, а грошики виділяються.
Колихаєв за час окупації встиг 2,4 мільярда поцупити і ці хочуть
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21.09.2022 16:42 Відповісти
чому не 4,2 ? звідки інфа? Невже від Колихаєва?
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21.09.2022 16:52 Відповісти
На самий проблемний регіон поставити людину від конкурентів....ну що сказати....зелене блювотиння розписалося в своїй некомпетентності.
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21.09.2022 17:46 Відповісти
 
 