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Рада поддержала в первом чтении добровольный военный учет женщин, - Железняк

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

жінки,зсу,армія

По проекту закона, женщины с медицинской специальностью должны стать на военный учет обязательно, а с родственной военно-учетной специальностью из перечня Минобороны - по собственному желанию.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Рада проголосовала за основу (первое чтение) №6482 по добровольному военному учету женщин", - отметил он.

"За" проголосовали 267 народных избранников.

По словам Железняка, новая формулировка статьи по учету будет выглядеть следующим образом: "Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и по возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных".

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В то же время женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных.

"Закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре", – уточнил депутат.
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21.09.2022 15:58 Ответить
Курва-73
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21.09.2022 16:16 Ответить
На сегодня в ВСУ служат свыше 14 000 женщин...
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21.09.2022 16:07 Ответить
а на передовій скільки? А то посадити в кабінет "дєвачку" отримувати військову зарплатню це не великий подвиг...
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21.09.2022 17:12 Ответить
Ты так сильно хочешь в декретик, кiся ?)
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21.09.2022 19:21 Ответить
Сподіваємося, що лєнка скумбрія піде стопами покійної королеви Єлизавети і добровільно вступить у лави армії.
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21.09.2022 18:55 Ответить
все на словах патриотки. а как просто на учёт встать - так подняли визг.
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22.09.2022 03:19 Ответить
 
 