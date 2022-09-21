Рада поддержала в первом чтении добровольный военный учет женщин, - Железняк
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По проекту закона, женщины с медицинской специальностью должны стать на военный учет обязательно, а с родственной военно-учетной специальностью из перечня Минобороны - по собственному желанию.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Рада проголосовала за основу (первое чтение) №6482 по добровольному военному учету женщин", - отметил он.
"За" проголосовали 267 народных избранников.
По словам Железняка, новая формулировка статьи по учету будет выглядеть следующим образом: "Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и по возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных".
В то же время женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных.
"Закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре", – уточнил депутат.
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