Рада підтримала в першому читанні добровільний військовий облік жінок, - Железняк
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За проєктом закону, жінки з медичною спеціальністю мають стати на військовий облік обов’язково, а зі спорідненою з військово-обліковою спеціальністю з переліку Міноборони - за власним бажанням.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Рада проголосувала за основу (перше читання) №6482 щодо добровільного військового обліку жінок", - зазначив він.
"За" проголосували 267 народних обранців.
За словами Железняка, нове формулювання статті щодо обліку таке: "Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних".
Водночас жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.
"Закон буде готуватися до другого читання за скороченою процедурою", - уточнив депутат.
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