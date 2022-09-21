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Рада підтримала в першому читанні добровільний військовий облік жінок, - Железняк

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

жінки,зсу,армія

За проєктом закону, жінки з медичною спеціальністю мають стати на військовий облік обов’язково, а зі спорідненою з військово-обліковою спеціальністю з переліку Міноборони - за власним бажанням.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада проголосувала за основу (перше читання) №6482 щодо добровільного військового обліку жінок", - зазначив він.

"За" проголосували 267 народних обранців.

За словами Железняка, нове формулювання статті щодо обліку таке: "Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних".

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Водночас жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

"Закон буде готуватися до другого читання за скороченою процедурою", - уточнив депутат.

Автор: Ольга Лузан
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21.09.2022 15:58 Відповісти
Курва-73
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21.09.2022 16:16 Відповісти
На сегодня в ВСУ служат свыше 14 000 женщин...
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21.09.2022 16:07 Відповісти
а на передовій скільки? А то посадити в кабінет "дєвачку" отримувати військову зарплатню це не великий подвиг...
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21.09.2022 17:12 Відповісти
Ты так сильно хочешь в декретик, кiся ?)
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21.09.2022 19:21 Відповісти
Сподіваємося, що лєнка скумбрія піде стопами покійної королеви Єлизавети і добровільно вступить у лави армії.
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21.09.2022 18:55 Відповісти
все на словах патриотки. а как просто на учёт встать - так подняли визг.
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22.09.2022 03:19 Відповісти
 
 