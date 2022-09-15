З’явився офіційний наказ про відтермінування військового обліку жінок

В Україні змінилася дата початку взяття жінок на військовий облік - з’явився текст наказу Міноборони про відстрочку обов’язкової постановки жінок до 1 жовтня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, опубліковано відповідний документ.

Так, відповідно до наказу Міноборони, обов'язкову постановку жінок відповідних спеціальностей на військовий облік відтерміновано на рік – із 1 жовтня 2022 року, як планувалося раніше, до 1 жовтня 2023 року.

Наказом №259 вносяться зміни до іншого наказу Міноборони - №35.

Він набирає чинності з дня офіційного опублікування.

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За даними Генштабу, досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань у повні штати воєнного часу свідчить, що на сьогодні у державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Нагадаємо, згідно з Наказом Міноборони, Головнокомандувач Збройних Сил України мав забезпечити взяття жінок відповідних спеціальностей та професій на військовий облік військовозобов’язаних з 01 жовтня 2022 року. Але багато невизначеності в нормативній базі, а також ситуація воєнного стану та імовірна заборона на виїзд за кордон жінок після постановки на військовий облік викликали багато обурення.