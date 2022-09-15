З’явився офіційний наказ про відтермінування військового обліку жінок
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В Україні змінилася дата початку взяття жінок на військовий облік - з’явився текст наказу Міноборони про відстрочку обов’язкової постановки жінок до 1 жовтня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, опубліковано відповідний документ.
Так, відповідно до наказу Міноборони, обов'язкову постановку жінок відповідних спеціальностей на військовий облік відтерміновано на рік – із 1 жовтня 2022 року, як планувалося раніше, до 1 жовтня 2023 року.
Наказом №259 вносяться зміни до іншого наказу Міноборони - №35.
Він набирає чинності з дня офіційного опублікування.
За даними Генштабу, досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань у повні штати воєнного часу свідчить, що на сьогодні у державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.
Нагадаємо, згідно з Наказом Міноборони, Головнокомандувач Збройних Сил України мав забезпечити взяття жінок відповідних спеціальностей та професій на військовий облік військовозобов’язаних з 01 жовтня 2022 року. Але багато невизначеності в нормативній базі, а також ситуація воєнного стану та імовірна заборона на виїзд за кордон жінок після постановки на військовий облік викликали багато обурення.
Будь ласка, зачекайте...
Так починайте створювати професійну армію.
Розробіть план мобілізації (кого в першу чергу треба залучати до ЗСУ)
Берідь на забезпечення цих людей і навчайте. Зараз ситуація не просто ставить завдання, а вимагає реальних кроків у бік створення професійного війська, навчаного воювати ******** зброєю.
Закінчуйте цей совкодрочерський підхід коли гребуть кого непопадя і кидають в окопи.
Хватит ныть... нытики...