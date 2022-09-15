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жінки (486) наказ (346) мобілізація (1437) ЗСУ (5683)

З’явився офіційний наказ про відтермінування військового обліку жінок

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

жінки

В Україні змінилася дата початку взяття жінок на військовий облік - з’явився текст наказу Міноборони про відстрочку обов’язкової постановки жінок до 1 жовтня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, опубліковано відповідний документ.

Так, відповідно до наказу Міноборони, обов'язкову постановку жінок відповідних спеціальностей на військовий облік відтерміновано на рік – із 1 жовтня 2022 року, як планувалося раніше, до 1 жовтня 2023 року.

Наказом №259 вносяться зміни до іншого наказу Міноборони - №35.

Він набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Також читайте: Міноборони на рік відтермінувало постановку жінок на військовий облік: спіть спокійно, виховуйте дітей, - Резніков

За даними Генштабу, досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань у повні штати воєнного часу свідчить, що на сьогодні у державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Нагадаємо, згідно з Наказом Міноборони, Головнокомандувач Збройних Сил України мав забезпечити взяття жінок відповідних спеціальностей та професій на військовий облік військовозобов’язаних з 01 жовтня 2022 року. Але багато невизначеності в нормативній базі, а також ситуація воєнного стану та імовірна заборона на виїзд за кордон жінок після постановки на військовий облік викликали багато обурення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Порошенка навчив чотирижди неуклоніст морозитись від служби в армії 😁
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15.09.2022 15:18
+3
Сейчас на базах НАТО в Рамштайне и на базе ВМФ Британии обучается военному искусству 26 000 украинских солдат и офицеров по программе НАТО...все это оплатил ещё в апреле Борис Джонсон..за счёт налогоплательщиков Британии...
Хватит ныть... нытики...
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15.09.2022 15:21
+3
А волали ж жінки: "Ми сильні, ми незалежні!" Як почули перші вибухи одразу звалили в Європу, навіть із Західної України, кинувши своїх чоловіків. Ось таки "сильні та незалежні". На мою думку, зараз у ******** війни до тритини завдань жінки могли б спокійно виконувати. Навіть "командос" Гадя Савченко, десь ничкується та заглохла бо гроші з рашки перестали платити. Не чутно і Тимошенко, яка є заможною жінкою, але не видно аккцій на підтримку ЗСУ. Так що, варіть борщ чоловікам, підтирайти носи дітям та не лізьте в чоловічі справи!
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15.09.2022 15:52
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Ураааа Зєлє благодєтєлю!
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15.09.2022 14:57 Відповісти
А волали ж жінки: "Ми сильні, ми незалежні!" Як почули перші вибухи одразу звалили в Європу, навіть із Західної України, кинувши своїх чоловіків. Ось таки "сильні та незалежні". На мою думку, зараз у ******** війни до тритини завдань жінки могли б спокійно виконувати. Навіть "командос" Гадя Савченко, десь ничкується та заглохла бо гроші з рашки перестали платити. Не чутно і Тимошенко, яка є заможною жінкою, але не видно аккцій на підтримку ЗСУ. Так що, варіть борщ чоловікам, підтирайти носи дітям та не лізьте в чоловічі справи!
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15.09.2022 15:52 Відповісти
моя жінка померла вже 10 років тому, а мені в 74 вже нема чого боятись.
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15.09.2022 16:34 Відповісти
Якоби перед Вами став вибір один раз ,або три ,народити дитину або іти служити в армію , що б ви вибрали????? В настоящихт жінок інстинкт перед вибухами вони бояться смерті знають що мачуха не виховає нормально її дитину що якщо вона помре то дитина буде сиротою!!!! Або приклад я взяв на квартиру4 біженок всі студентки , вони навіть прибрати в кімнаті і зварити не вміють!!!!!! То куди їх брати , в армію????? Поки їх чогось навчать то війна закінчиться….
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15.09.2022 18:57 Відповісти
Зайду з останнього, ваші студентки "не вміють прибрати та зварити"!!! Їх в університеті цьому мають навчити чи, може, в родині ще ? Сужу по своїй невістці: наманікюрена, нігті як у вампира, цілими днями тикає в телефон, селфіки робить то з гарбузом нашим, то з грибами, що я назбирав. Що це за молодь така. На що вони (жінки) годні? Народити дитину тільки, але чи вона її виховає, якщо сама недеробло?! Не всі жінки мають дітей, а чому батько має гинути. Без батька хлопчикам часом ще гірше виростати ніж без матері. Якщо рівноправ.я, то тоді хай всіх за кордон не випускають і йдуть служити, допомагати своїм чоловікам на фронті: лікувати, їсти варити тощо.
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16.09.2022 08:44 Відповісти
якого х..ра ви приклєпалися до жінок? вам що мля, занятися нічим?
Так починайте створювати професійну армію.
Розробіть план мобілізації (кого в першу чергу треба залучати до ЗСУ)
Берідь на забезпечення цих людей і навчайте. Зараз ситуація не просто ставить завдання, а вимагає реальних кроків у бік створення професійного війська, навчаного воювати ******** зброєю.
Закінчуйте цей совкодрочерський підхід коли гребуть кого непопадя і кидають в окопи.
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15.09.2022 14:58 Відповісти
Краще б знизили призовний вік до 50 років. Наступати треба, а у Харкові на кожному вуглу ловлять сивих інвалідів. У 2МВ було до 45. Порошенко придумав до 60 і де він? Першу війну просачкував президентом, на передовій майже не був, зараз якимось незрозумілим волонтером.
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15.09.2022 15:11 Відповісти
Порошенка навчив чотирижди неуклоніст морозитись від служби в армії 😁
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15.09.2022 15:18 Відповісти
Чому вас в США це питання турбує?
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15.09.2022 18:53 Відповісти
Про 2СВ неправда - після звільнення територій гребли всіх підряд, багатьох навіть не вносили в списки в/ч. Просто кидали в бій як гарматне м'ясо
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15.09.2022 18:56 Відповісти
2 МВ на Україну була навала 1 млн. гітлеровців, по загальносоюзним наказам призивали до 45 років, по окремим округам та гарнізонам до 55, 45-55 - тільки в ополчєніе, це не аналог ТРО. Зараз навала макс. 300 тис.
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15.09.2022 20:25 Відповісти
Израильский ЦАХАЛ завидует украинкам...у них только в спецназе до 7 000 крутых женщин...
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15.09.2022 15:16 Відповісти
лєнку скумбрію знову відмазвали від військової служби
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15.09.2022 15:20 Відповісти
Сейчас на базах НАТО в Рамштайне и на базе ВМФ Британии обучается военному искусству 26 000 украинских солдат и офицеров по программе НАТО...все это оплатил ещё в апреле Борис Джонсон..за счёт налогоплательщиков Британии...
Хватит ныть... нытики...
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15.09.2022 15:21 Відповісти
Документа виклали, а осад залишився. Подивимось, як жінки будуть виїзжати після 1 жовтня. Знайомі дівчата все одно хочуть заздалегідь виїхати, бо така довіра до влади.
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15.09.2022 16:09 Відповісти
Тоді у них треба відібрати право на голосування. Тікаєш з країни - не маєш права обирати владу в ній.
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15.09.2022 16:34 Відповісти
На сайті МО наказ відсутній
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15.09.2022 16:44 Відповісти
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15.09.2022 16:59 Відповісти
Тобто до закінчення війни, а потім феміністки будуть кричати як треба квоти жінкам і який у нас "патріархат", коли привілеї лише у жінок, а дискримінація лише у чоловіків... Р - рівні права...
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15.09.2022 16:35 Відповісти
На сайті МО такого наказу немає!
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15.09.2022 16:43 Відповісти
Для начала нужно призвать тимошенко и безуглую
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16.09.2022 08:32 Відповісти
Ой а що трапилось ? Тепер рівноправ'я не потрібно , де ви тепер -емансіпе? Мабуть до мусульманських країн поїдете відстоювати свої права. Там швидко покажуть де ваше місце. Греміть каструльками)
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16.09.2022 11:17 Відповісти
 
 