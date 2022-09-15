РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5196 посетителей онлайн
Новости ОбществоВойна в Украине
3 270 24
женщины (813) указ (528) мобилизация (1600) ВСУ (5122)

Появился официальный приказ об отсрочке военного учета женщин

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

жінки

В Украине изменилась дата начала взятия женщин на военный учет – появился текст приказа Минобороны об отсрочке обязательного постановки женщин до 1 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, опубликован соответствующий документ.

Так, согласно приказу Минобороны, обязательная постановка женщин соответствующих специальностей на военный учет отсрочена на год – с 1 октября 2022 года, как планировалось ранее, до 1 октября 2023 года.

Приказом №259 вносятся изменения в другой приказ Минобороны - №35.

Он вступает в силу дня официального опубликования.

Читайте: Минобороны на год отсрочило постановку женщин на военный учет: спите спокойно, воспитывайте детей, - Резников

По данным Генштаба, опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете.

Напомним, согласно Приказу Минобороны, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины должен был обеспечить взятие женщин соответствующих специальностей и профессий на военный учет военнообязанных с 01 октября 2022 года. Но многие неопределенности в нормативной базе, а также ситуация военного положения и вероятный запрет на выезд за границу женщин после постановки на военный учет вызвали негодование.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Порошенка навчив чотирижди неуклоніст морозитись від служби в армії 😁
показать весь комментарий
15.09.2022 15:18
+3
Сейчас на базах НАТО в Рамштайне и на базе ВМФ Британии обучается военному искусству 26 000 украинских солдат и офицеров по программе НАТО...все это оплатил ещё в апреле Борис Джонсон..за счёт налогоплательщиков Британии...
Хватит ныть... нытики...
показать весь комментарий
15.09.2022 15:21
+3
А волали ж жінки: "Ми сильні, ми незалежні!" Як почули перші вибухи одразу звалили в Європу, навіть із Західної України, кинувши своїх чоловіків. Ось таки "сильні та незалежні". На мою думку, зараз у ******** війни до тритини завдань жінки могли б спокійно виконувати. Навіть "командос" Гадя Савченко, десь ничкується та заглохла бо гроші з рашки перестали платити. Не чутно і Тимошенко, яка є заможною жінкою, але не видно аккцій на підтримку ЗСУ. Так що, варіть борщ чоловікам, підтирайти носи дітям та не лізьте в чоловічі справи!
показать весь комментарий
15.09.2022 15:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ураааа Зєлє благодєтєлю!
показать весь комментарий
15.09.2022 14:57 Ответить
А волали ж жінки: "Ми сильні, ми незалежні!" Як почули перші вибухи одразу звалили в Європу, навіть із Західної України, кинувши своїх чоловіків. Ось таки "сильні та незалежні". На мою думку, зараз у ******** війни до тритини завдань жінки могли б спокійно виконувати. Навіть "командос" Гадя Савченко, десь ничкується та заглохла бо гроші з рашки перестали платити. Не чутно і Тимошенко, яка є заможною жінкою, але не видно аккцій на підтримку ЗСУ. Так що, варіть борщ чоловікам, підтирайти носи дітям та не лізьте в чоловічі справи!
показать весь комментарий
15.09.2022 15:52 Ответить
моя жінка померла вже 10 років тому, а мені в 74 вже нема чого боятись.
показать весь комментарий
15.09.2022 16:34 Ответить
Якоби перед Вами став вибір один раз ,або три ,народити дитину або іти служити в армію , що б ви вибрали????? В настоящихт жінок інстинкт перед вибухами вони бояться смерті знають що мачуха не виховає нормально її дитину що якщо вона помре то дитина буде сиротою!!!! Або приклад я взяв на квартиру4 біженок всі студентки , вони навіть прибрати в кімнаті і зварити не вміють!!!!!! То куди їх брати , в армію????? Поки їх чогось навчать то війна закінчиться….
показать весь комментарий
15.09.2022 18:57 Ответить
Зайду з останнього, ваші студентки "не вміють прибрати та зварити"!!! Їх в університеті цьому мають навчити чи, може, в родині ще ? Сужу по своїй невістці: наманікюрена, нігті як у вампира, цілими днями тикає в телефон, селфіки робить то з гарбузом нашим, то з грибами, що я назбирав. Що це за молодь така. На що вони (жінки) годні? Народити дитину тільки, але чи вона її виховає, якщо сама недеробло?! Не всі жінки мають дітей, а чому батько має гинути. Без батька хлопчикам часом ще гірше виростати ніж без матері. Якщо рівноправ.я, то тоді хай всіх за кордон не випускають і йдуть служити, допомагати своїм чоловікам на фронті: лікувати, їсти варити тощо.
показать весь комментарий
16.09.2022 08:44 Ответить
якого х..ра ви приклєпалися до жінок? вам що мля, занятися нічим?
Так починайте створювати професійну армію.
Розробіть план мобілізації (кого в першу чергу треба залучати до ЗСУ)
Берідь на забезпечення цих людей і навчайте. Зараз ситуація не просто ставить завдання, а вимагає реальних кроків у бік створення професійного війська, навчаного воювати ******** зброєю.
Закінчуйте цей совкодрочерський підхід коли гребуть кого непопадя і кидають в окопи.
показать весь комментарий
15.09.2022 14:58 Ответить
Краще б знизили призовний вік до 50 років. Наступати треба, а у Харкові на кожному вуглу ловлять сивих інвалідів. У 2МВ було до 45. Порошенко придумав до 60 і де він? Першу війну просачкував президентом, на передовій майже не був, зараз якимось незрозумілим волонтером.
показать весь комментарий
15.09.2022 15:11 Ответить
Порошенка навчив чотирижди неуклоніст морозитись від служби в армії 😁
показать весь комментарий
15.09.2022 15:18 Ответить
Чому вас в США це питання турбує?
показать весь комментарий
15.09.2022 18:53 Ответить
Про 2СВ неправда - після звільнення територій гребли всіх підряд, багатьох навіть не вносили в списки в/ч. Просто кидали в бій як гарматне м'ясо
показать весь комментарий
15.09.2022 18:56 Ответить
2 МВ на Україну була навала 1 млн. гітлеровців, по загальносоюзним наказам призивали до 45 років, по окремим округам та гарнізонам до 55, 45-55 - тільки в ополчєніе, це не аналог ТРО. Зараз навала макс. 300 тис.
показать весь комментарий
15.09.2022 20:25 Ответить
Израильский ЦАХАЛ завидует украинкам...у них только в спецназе до 7 000 крутых женщин...
показать весь комментарий
15.09.2022 15:16 Ответить
лєнку скумбрію знову відмазвали від військової служби
показать весь комментарий
15.09.2022 15:20 Ответить
Сейчас на базах НАТО в Рамштайне и на базе ВМФ Британии обучается военному искусству 26 000 украинских солдат и офицеров по программе НАТО...все это оплатил ещё в апреле Борис Джонсон..за счёт налогоплательщиков Британии...
Хватит ныть... нытики...
показать весь комментарий
15.09.2022 15:21 Ответить
Документа виклали, а осад залишився. Подивимось, як жінки будуть виїзжати після 1 жовтня. Знайомі дівчата все одно хочуть заздалегідь виїхати, бо така довіра до влади.
показать весь комментарий
15.09.2022 16:09 Ответить
Тоді у них треба відібрати право на голосування. Тікаєш з країни - не маєш права обирати владу в ній.
показать весь комментарий
15.09.2022 16:34 Ответить
На сайті МО наказ відсутній
показать весь комментарий
15.09.2022 16:44 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2022 16:59 Ответить
Тобто до закінчення війни, а потім феміністки будуть кричати як треба квоти жінкам і який у нас "патріархат", коли привілеї лише у жінок, а дискримінація лише у чоловіків... Р - рівні права...
показать весь комментарий
15.09.2022 16:35 Ответить
На сайті МО такого наказу немає!
показать весь комментарий
15.09.2022 16:43 Ответить
Для начала нужно призвать тимошенко и безуглую
показать весь комментарий
16.09.2022 08:32 Ответить
Ой а що трапилось ? Тепер рівноправ'я не потрібно , де ви тепер -емансіпе? Мабуть до мусульманських країн поїдете відстоювати свої права. Там швидко покажуть де ваше місце. Греміть каструльками)
показать весь комментарий
16.09.2022 11:17 Ответить
 
 