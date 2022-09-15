Появился официальный приказ об отсрочке военного учета женщин
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В Украине изменилась дата начала взятия женщин на военный учет – появился текст приказа Минобороны об отсрочке обязательного постановки женщин до 1 октября 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, опубликован соответствующий документ.
Так, согласно приказу Минобороны, обязательная постановка женщин соответствующих специальностей на военный учет отсрочена на год – с 1 октября 2022 года, как планировалось ранее, до 1 октября 2023 года.
Приказом №259 вносятся изменения в другой приказ Минобороны - №35.
Он вступает в силу дня официального опубликования.
По данным Генштаба, опыт развертывания всех воинских частей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете.
Напомним, согласно Приказу Минобороны, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины должен был обеспечить взятие женщин соответствующих специальностей и профессий на военный учет военнообязанных с 01 октября 2022 года. Но многие неопределенности в нормативной базе, а также ситуация военного положения и вероятный запрет на выезд за границу женщин после постановки на военный учет вызвали негодование.
Пожалуйста, подождите...
Так починайте створювати професійну армію.
Розробіть план мобілізації (кого в першу чергу треба залучати до ЗСУ)
Берідь на забезпечення цих людей і навчайте. Зараз ситуація не просто ставить завдання, а вимагає реальних кроків у бік створення професійного війська, навчаного воювати ******** зброєю.
Закінчуйте цей совкодрочерський підхід коли гребуть кого непопадя і кидають в окопи.
Хватит ныть... нытики...