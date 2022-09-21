РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17560 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 540 5
армия РФ (15366) война (46763) Днепропетровщина (2885) обстрел (20159) военные преступления (1157)

Войска РФ ударили по Днепропетровщине: есть погибший и раненые, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

Один человек погиб и еще два получили ранения вследствие обстрела россиянами Днепропетровщины под вечер 21 сентября.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegeram, передает Цензор.НЕТ.

"И снова вражеский удар по Никопольскому району. Россияне обстреляли Красногригорьевскую и Марганецкую громады. Одного человека убили. Предварительно, двоих ранили. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Детали атаки выясняются", - рассказал он.

Смотрите также: Оккупанты ударили из ствольной артиллерии по жилым кварталам двух районов Днепропетровщины, по Никополю прилетело 30 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.09.2022 19:19 Ответить
азербайджанские вс с буквоой "Z". Азербайджан всегда был с россией

https://vk.com/video-17452458_456251064
показать весь комментарий
21.09.2022 19:42 Ответить
Мразота підла, стрілять по мирному населенню і ******* про нацистів, а ти тварі набагато хуже за німців під час 2 світової
показать весь комментарий
21.09.2022 19:58 Ответить
Ок Південь, ви взагалі збираєтеся захищати Нікополь, Миколаїв і т.д. чи і так сойдьот? щоденні обстріли ! А ця ваша гаварілка вилазе щоденно і бреше про якісь там успіхи! Не можете вигнати 20тищ.рашистів з правобережжя півроку, ну то оно скоро їх там 40тищ буде!
показать весь комментарий
21.09.2022 20:24 Ответить
 
 