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Війська РФ вдарили по Дніпропетровщині: є загиблий і поранені, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

Одна людина загинула та ще дві отримали поранення у результаті обстрілу росіянами Дніпропетровщини під вечір 21 вересня.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegeram, передає Цензор.НЕТ.

"І знову ворожий удар по Нікопольському району. Росіяни обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади. Одну людину вбили. Попередньо, двох поранили. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Деталі атаки з’ясовуються", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили зі ствольної артилерії по житлових кварталах двох районів Дніпропетровщини, по Нікополю прилетіло 30 снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж
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21.09.2022 19:19 Відповісти
азербайджанские вс с буквоой "Z". Азербайджан всегда был с россией

https://vk.com/video-17452458_456251064
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21.09.2022 19:42 Відповісти
Мразота підла, стрілять по мирному населенню і ******* про нацистів, а ти тварі набагато хуже за німців під час 2 світової
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21.09.2022 19:58 Відповісти
Ок Південь, ви взагалі збираєтеся захищати Нікополь, Миколаїв і т.д. чи і так сойдьот? щоденні обстріли ! А ця ваша гаварілка вилазе щоденно і бреше про якісь там успіхи! Не можете вигнати 20тищ.рашистів з правобережжя півроку, ну то оно скоро їх там 40тищ буде!
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21.09.2022 20:24 Відповісти
 
 