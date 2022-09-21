"Нет войне!", - в Москве началась акция против мобилизации. ВИДЕО
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Вечером 21 сентября в Москве началась акция, направленная против частичной мобилизации, которую объявил Путин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с акции распространяется в сети.
Протестующие встают в сцепки. Полицейские выдергивают людей из толпы и массово задерживают.
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Але то знову кацапське шоу - один попався мінтам в лапи , а двісті чоловік знімає на камеру...
Бздять рєпою, як завжди !!!
То ніякі не "ПРАТЄСТИ", то херня !