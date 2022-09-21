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"Нет войне!", - в Москве началась акция против мобилизации. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Вечером 21 сентября в Москве началась акция, направленная против частичной мобилизации, которую объявил Путин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с акции распространяется в сети.

Протестующие встают в сцепки. Полицейские выдергивают людей из толпы и массово задерживают.
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Топ комментарии
+86
одного тащат а ватозак - триста снимают на смартфон
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21.09.2022 20:01
+52
Які *****, "нєт вайнє"? Давно всирались від "Кієв за трі дня?" Йдіть воюйте *****. вам же це так подобалось.
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21.09.2022 20:02
+48
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21.09.2022 20:03
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Обісралися йти на війну , за царя , за Родіну...
Але то знову кацапське шоу - один попався мінтам в лапи , а двісті чоловік знімає на камеру...
Бздять рєпою, як завжди !!!
То ніякі не "ПРАТЄСТИ", то херня !
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22.09.2022 07:21 Ответить
Далеко їм до наших протестів, як у вірші ",,,нет у вас духу своюодного," Раби,,,
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22.09.2022 08:58 Ответить
Жалкое зрелище!!!
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22.09.2022 13:33 Ответить
Это немногие из тех кто против войны, не перекладывайте на них вину тех кто ее развязал. В интересах Украины максимально поддержать это антивоенное движение. Оскорбление и унижение ее участников украинцами вместе с кремлевскими пропагандистами будет стоить тысячам украинцам жизни. Вы просто кидаете еще один камень в тех кто враг вашему врагу. Черчилль когда требовалось спасти жизни британцев жал руку своему врагу Сталину. Используйте логику, а не эмоции и не ведите себя как дети.
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22.09.2022 22:57 Ответить
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