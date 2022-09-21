"Нет войне!", - в Москве началась акция против мобилизации. ВИДЕО

Вечером 21 сентября в Москве началась акция, направленная против частичной мобилизации, которую объявил Путин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с акции распространяется в сети.

Протестующие встают в сцепки. Полицейские выдергивают людей из толпы и массово задерживают.